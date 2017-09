UEFA-voorzitter Ceferin steunt voorstel om transferzomer in te korten

Bewerkt door: XC

De voorzitter van de UEFA, de Sloveen Aleksander Ceferin, heeft in de Britse krant The Times laten weten het voorstel van de Engelse clubs te steunen om de transferperiode in de zomer in te korten. De clubs uit de Engelse Premier League gaan morgen om de tafel om te bepalen of de transferperiode in hun land korter moet worden.