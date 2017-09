Gumienny bergt fluitje op

YP

5/09/17 - 13u39

© photo news.

Serge Gumienny heeft zopas het einde aangekondigd van zijn carrière als scheidsrechter. Dat deed de 45-jarige Limburger via Twitter. "The Final Whistle. Een einde aan 30 jaar arbitrage. Thanks aan iedereen die mij gesteund heeft", klonk het, terwijl hij ook de Belgische refs nog het beste wenste voor de toekomst.



Gumienny stond momenteel op non-actief nadat hij in juli niet kwam opdagen voor de jaarijkse testen voor de refs. Overmorgen volgde een herkansing, maar daar doet hij dus niet meer aan mee.