Kameroen mist WK, Broos blijft (deels) buiten schot: "Een hervorming dringt zich op"

Kameroen mag een kruis maken over het WK in Rusland. De Ontembare Leeuwen konden niet winnen van Nigeria en zijn mathematisch uitgeschakeld voor een deelname aan de wereldbeker. Opvallend, gezien de winnaar van de Afrika Cup de laatste 30 jaar een habitué is op het WK, maar "de eindronde missen is geen drama."

Het was van moeten gisteren voor Hugo Broos en zijn elf Ontembare Leeuwen. Kameroen moest een teleurstellende kwalificatieronde doorspoelen met een verplichte zege tegen Nigeria, wilde het nog een kans maken op de eindronde van het WK.



Kameroen kwam uiteindelijk niet verder dan 1-1 in Uyo en mag daarbij meteen een kruis maken over een trip naar Rusland volgend jaar. Coach Hugo Broos temperde meteen de kritiek. "Een WK missen is geen groot drama, we zijn Afrikaans kampioen en richten onze pijlen nu op een verdediging van onze titel in 2019."



Afwachten of ook de Kameroense media in dit verhaal zouden meegaan. Daar waar de meeste kranten Broos vanmorgen de wind uit de zeilen hielden, waren de andere minder spaarzaam met hun kritiek. 'L'Anecdote' schreef dat "Broos weigert ontslag te nemen en zich wanhopig vasthoudt aan zijn zege in de Africa Cup." Ook 'Info Matin' spaarde de kritiek op de nationale ploeg niet: "De Ontembare Leeuwen draaien in de soep."



"Streven naar een nieuw elan voor het voetbal in Kameroen"

Toch valt de algemene teneur naar Afrikaanse normen mee. De meeste fans hadden zich allang neergelegd bij een niet-kwalificatie. De mathematische zekerheid kwam dus niet als een grote verrassing. Ook niet voor Camfoot, de grootste voetbalsite in Kameroen. "Onze ploeg moest revanche nemen na de 4-0-nederlaag vrijdag, maar dat is voor eigen publiek niet gelukt. Ondanks de aanpassingen van Hugo Broos."



"We kunnen wijzen naar de jonge leeftijd van de spelers en als we overdrijven het ontslag van onze coach vragen. Maar veeleer dan hierop in te gaan, zouden we beter streven naar een nieuw elan voor het Kameroense voetbal. Sinds 2010 is er niets veranderd en dat stoort."



"De overwinning op de Afrika Cup, terwijl niemand een cent gaf om de kansen van deze ploeg, was in dat opzicht zelfs een stunt van formaat. Hopelijk brengen nieuwe verkiezingen in de top van de Kameroense voetbalbond soelaas."



Kameroen is sinds 1982 een vaste klant op het WK voetbal, enkel in 1986 en 2006 wisten de Ontembare Leeuwen zich niet te plaatsen. Maar dit is dus volgens veel Kameroeners meer ondanks, dan door Hugo Broos.