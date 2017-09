Argentijns bondscoach moet geruchten rond 'rel' met Messi kop indrukken aan vooravond cruciale interland

YP

Voetbalminnend Argentinië houdt de adem in. De nationale ploeg speelt straks namelijk tegen Venezuela één van zijn laatste drie troeven uit in de strijd om een WK-ticket. Messi & co staan momenteel op de vijfde plaats in de CONMEBOL-kwalificatie en die plaats geeft recht op een barrage-ticket, maar laat ons wel wezen: de 'Albiceleste' staan onder zware druk.

Het zal toch niet, zeker? Het idee van een wereldkampioenschap voetbal zonder Argentinië is even dwaas dan ondenkbaar. Het kan toch niet dat Lionel Messi, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Angel Di Maria en andere Paulo Dybala's komende zomer niet te zien zullen zijn in Rusland? Toch? Wel, als ze er vannacht (1u30) in het eigen River Plate-stadion in Buenos Aires niet in slagen de maat te nemen van de Venezolanen, dan begint het er pas érg benard uit te zien voor de fiere Zuid-Amerikanen.

Eventjes de situatie schetsen. Zoals gezegd staat Argentinië momenteel vijfdes met 23 punten. Dat zijn er evenveel dan Chili, maar de winnaar van de laatste Copa América heeft een doelpuntensaldo van plus twee terwijl dat van de Argentijnen slechts plus één is. Op zijn zachtst genoeg frappant te noemen trouwens, want met al dat aanvallend geweld wisten de Argentijnen in vijftien partijen slechts evenveel keer te scoren. Ter vergelijking: Brazilië, aartsrivaal en met 36 punten vlotjes geplaatst voor Rusland, heeft er onder aanvoering van Neymar 37 stuks ingejaagd - meer dan het dubbele dus.



Vannacht volgt voor de Argentijnen dus een confrontatie tegen Venezuela, de hekkensluiter in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Op 10 oktober kennen ze na de verplaatsing naar Ecuador definitief hun lot en tussendoor staat er ook nog een thuiswedstrijd tegen Peru geprogrammeerd. Dat land hijgt momenteel in de nek van de troepen van Jorge Sampaoli maar treft ook nog Ecuador en Colombia. De slotsom: Argentinië heeft alles nog in eigen handen om het scenario uit 1970, toen ze er niet bij waren op het WK in Mexico, af te wenden.