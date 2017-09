Moses Simon grote boosdoener voor Broos en Kameroen in strijd om WK-ticket

Bewerkt door Glenn Van Snick

video Hugo Broos, in januari met Kameroen nog winnaar van de Africa Cup, is er niet in geslaagd de Ontembare Leeuwen naar het WK in Rusland te leiden. Broos en Kameroen speelden op de vierde speeldag van de derde kwalificatiefase in Afrika 1-1 gelijk tegen Nigeria en kunnen zich daardoor niet meer plaatsen voor het WK.