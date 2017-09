Moses Simon grote boosdoener voor Broos en Kameroen, Duitsland en Engeland pakken zege

Bewerkt door Glenn Van Snick

video Hugo Broos, in januari met Kameroen nog winnaar van de Africa Cup, is er niet in geslaagd de Ontembare Leeuwen naar het WK in Rusland te leiden. Broos en Kameroen speelden op de vierde speeldag van de derde kwalificatiefase in Afrika 1-1 gelijk tegen Nigeria en kunnen zich daardoor niet meer plaatsen voor het WK.

Duitsers hebben geen medelijden met Noren Duitsland heeft vandaag op de achtste speeldag van de WK-kwalificaties een 6-0 zege geboekt tegen Noorwegen. De Duitsers komen zo erg dicht bij rechtstreekse kwalificatie voor het WK.



De Duitsers maakten in groep C brandhout van Noorwegen, met Sander Berge (Racing Genk) in de eerste helft tussen de lijnen. Özil (10.), Draxler (17.), Werner (21. en 40.), Goretzka (50.) en Gomez (79.) zorgden voor de goals in de Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. In de andere wedstrijd in de groep verzekerde Noord-Ierland zich van de tweede plaats. Jonny Evans (ex-Antwerp) bracht de Noord-Ieren op het halfuur op voorsprong tegen Tsjechië, Brunt (41.) legde nog voor rust de 2-0 eindstand vast. Duitsland gaat met 24 punten aan de leiding in de groep voor Noord-Ierland (19 punten). Azerbeidzjan (10 punten), Tsjechië (9), Noorwegen (7) en San Marino (0) zijn uitgeschakeld.

Polen herovert koppositie In groep E heroverde Polen de leiding dankzij een 3-0 zege tegen Kazachstan. Milik (11.) en Glik (74.), beiden met het hoofd, en Lewandowski (85.), vanop de stip, zorgden voor de goals. Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) mocht in de toegevoegde tijd invallen bij de thuisploeg. Ook Montenegro blijft in de race voor de kwalificatie na een 1-0 zege tegen Roemenië. Adam Marusic (ex-Oostende) schilderde een kwartier voor tijd de bal op het hoofd van topschutter Jovetic. Naast Marusic stond ook Zarko Tomasevic (Oostende) in de basis bij Montengro. Bij Roemenië was er een plaats in de basiself voor Alexandru Chipciu (Anderlecht) en Razvan Marin (Standard). Nicolae Stanciu (Anderlecht) mocht invallen. In de tussenstand leidt Polen (19 punten) voor Denemarken (16) en Montenegro (16). Roemenië (9), Armenië (6) en Kazachstan (2) zijn uitgeschakeld.