Spaanse liga vraagt UEFA-onderzoek naar boekhouding Manchester City

De Spaanse liga heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) gevraagd om te onderzoeken of Manchester City al dan niet de regels van de Financial Fair Play heeft overtreden.

Vorige week raakte bekend dat de UEFA al een onderzoek heeft geopend naar de financiële handel en wandel van Paris Saint-Germain. Daarmee wil de UEFA nagaan of PSG wel in orde is met de regels om break-even te draaien. Volgens het Financial Fair Play-principe mag een club niet meer uitgeven dan ze verdient.



In een gepubliceerd persbericht stelt La Liga dat ze op 22 augustus de UEFA twee brieven heeft gestuurd, één over PSG en één over Manchester City en hun twijfelachtige uitgaven. In de voorbije zomermercato spendeerden beide clubs honderden miljoenen euro's aan nieuwe spelers. Zo haalde PSG Neymar bij FC Barcelona voor 222 miljoen euro. Kylian Mbappé kwam recent op huurbasis over van AS Monaco en zal op termijn 180 miljoen euro kosten. City tastte dan weer diep in de buidel voor onder anderen Benjamin Mendy (57 miljoen euro) en Kyle Walker (49 miljoen euro).



La Liga-voorzitter Javier Tebas verklaart dat City, dat sinds 2008 met geld zwaait uit Abu Dhabi, en PSG, waar Qatarezen sinds 2011 de plak zwaaien, staatssteun genieten. "Dit verstoort de Europese competities en creëert een inflatoire spiraal die onherstelbare schade toebrengt aan de voetbalindustrie", zo klinkt het. "PSG en Man City profiteren van sponsoring die economisch gezien nergens op slaat."