Marc Wilmots brengt Ivoorkust stap dichter bij WK

2/09/17

Marc Wilmots heeft zijn eerste zege als bondscoach van Ivoorkust beet. 'De Olifanten' klopten op de derde speeldag in hun kwalificatiepoule Gabon met ruime 0-3 cijfers.

Ivoorkust maakte in de tweede helft het verschil, via een treffer van Gradel (53') en tweemaal Doumbia (77' en 83'). Bij Ivoorkust hielp Yohan Boli, in België actief bij Sint-Truiden, de zege in het slot mee veiligstellen.



In de stand staat Ivoorkust na drie van de zes speeldagen op kop met zeven punten. Marokko (5 punten) en Gabon (2 punten) volgen als tweede en derde. Mali (1 punt) sluit de rangen. Alleen de groepswinnaar krijgt een ticket voor Rusland. Dinsdag neemt Ivoorkust het in eigen huis op tegen Gabon. Nadien maken de troepen van Wilmots nog de verplaatsing naar Mali (02/10) en krijgen ze het bezoek van Marokko (06/11).



Voor Wilmots, sinds maart bondscoach van het Afrikaanse land, is de zege tegen Gabon erg welgekomen. De ex-trainer van de Rode Duivels lag na een 5-0 pandoering tegen Nederland in een oefenmatch en een pijnlijke 2-3 thuisnederlaag tegen Guinee in de voorronde voor de Africa Cup 2019 al zwaar onder vuur in Ivoorkust.