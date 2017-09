Waarom Engelse topspits opgelucht is dat vervloekte maand augustus alweer tot het verleden behoort

Door: Mike De Beck

De maand augustus behoort al tot het verleden en dan slaakt een man altijd een zucht van opluchting. In zijn zesjarig bestaan als profvoetballer wist Harry Kane namelijk geen enkele keer te scoren in die zomermaand. September was dan weer een dag oud en de Engelse spits deed de netten twee keer trillen.

Didn't like August anyway! ¿¿



Solid performance and good result away from home. #ThreeLions ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/WGvbMOdnYU — Harry Kane (@HKane)

Het blijft toch bijzonder. In de maand augustus zwijgt het kanon van Harry Kane telkens. Geen doelpunt in de Premier League, geen doelpunt bij de 'Three Lions'. Noppes. Tijdens de achtste maand van het jaar zit de spits van Tottenham telkens op droog zaad. Gisterenavond was september nog maar een dag oud en wist Kane twee keer te scoren in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta. Engeland won uiteindelijk overtuigend met 4-0.



"Ik hield al niet van augustus", liet een opgeluchte Kane weten op Twitter. Ook de bondscoach van Engeland vond de statistiek van zijn spits meer dan opvallend. "Ik vind het vreemd dat hij niet meer heeft gescoord in augustus. Misschien is dat omdat er niet zoveel wedstrijden worden gespeeld in augustus. Ik ben alvast wel blij dat hij vandaag voor ons wel wist te scoren", aldus Gareth Southgate.