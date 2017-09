Zo gek was de zomermercato: Monaco financieel de grote winnaar, Chelsea de pineut met 42 (!) vertrekkers

DMM

De kaarten zijn geschud na een turbulente transferperiode. Om middernacht sloot de transfermarkt definitief in de meeste Europese competities en dus is het tijd om stilaan een balans op te maken. Monaco deed de beste zaakjes, de Engelse clubs diepten dan weer samen anderhalf miljard euro op uit de portemonnee. Het bilan na een knettergekke transferzomer.

Frankrijk: 665 miljoen euro uitgaven - PSG 'big spender' - Monaco dé grote winnaar © photo news. Beginnen doen we in de Ligue 1. De Franse competitie mocht met Neymar (222 miljoen euro) de duurste voetballer aller tijden verwelkomen en zag bovendien op de valreep nog een sensationele transfer bewaarheid worden. Kylian Mbappé trekt op huurbasis naar de Parijzenaars en moet Monaco volgend seizoen een slordige 180 miljoen opleveren.



Het Franse goudhaantje draagt dan ook stevig bij aan de totale uitgaven die op 665 miljoen euro geraamd worden. Met de klap levert hij de ploeg uit het Prinsdom ook een aardige zakcent op. Ondanks de 25 miljoen euro die de club investeerde voor Youri Tielemans mogen de Monegasken zich na deze transferperiode bijzonder stevig in de handen wrijven.



Met het vertrek van Mendy (Manchester City, 57,5 miljoen euro), Bernardo Silva (Manchester City, 50 miljoen euro), Bakayoko (Chelsea, 40 miljoen euro), Saint-Maximinin (Toulouse, 10 miljoen euro) en nog enkele andere transfers mag Monaco 177,5 miljoen op de bankrekening bijschrijven. Denk daar nog eens de 180 bij voor Mbappé en je weet dat ze in het Prinsdom goed boeren na deze transferzomer.



Ook Lyon deed zaakjes. Lacazette werd voor 53 miljoen euro verpatst aan Arsenal. Tolisso leverde dan weer 41,5 miljoen op na zijn overgang naar Bayern München. Hieronder nog eens de meest spraakmakende transfers:



INKOMEND

1. Neymar, van Barcelona naar PSG: 222 miljoen euro

2. Kylian Mbappé, van Monaco naar PSG: 180 miljoen euro

3. Keita, van Lazio naar Monaco: 30 miljoen euro



UITGAAND:

1. Kylian Mbappé, van Monaco naar PSG: 180 miljoen euro

2. Benjamin Mendy, van Monaco naar Manchester City: 57,5 miljoen euro

3. Alexandre Lacazette, van Lyon naar Arsenal: 53 miljoen euro © AFP.

Engeland: 1,55 miljard euro uitgaven - City 'big spender' - Chelsea de pineut © reuters. Voor de gekste transferbedragen bent u - PSG uitgezonderd - vandaag best in Engeland. De Premier League maakte zijn naam van de meeste financiële topcompetitie in Europa nog maar eens helemaal waar.



Vooral Manchester City liet de ponden rijkelijk rollen. De club van coach Pep Guardiola haalde om de haverklap een nieuwe recordverdediger en telde in totaal niet minder dan 233 miljoen euro neer deze zomer. Meteen het meeste geld dat een club ooit spendeerde in één enkele transferperiode.



Ook Chelsea (208 miljoen euro) en Manchester United (158 miljoen) lieten zich niet onbetuigd. Al zal die eerste club zich wellicht flink naar de haren grijpen. 'The Blues' zagen enkele spelers in laatste instantie afhaken (denk aan Barkley, Oxlade-Chamberlain en Lukaku). Bovendien duwde de Londense club niet minder dan 42 (!) spelers, al dan niet op uitleenbasis, naar de uitgang.



INKOMEND:

1. Romelu Lukaku, van Everton naar Manchester United: 85 miljoen euro

2. Alvaro Morata, van Real Madrid naar Chelsea: 62 miljoen euro

3. Benjamin Mendy, van Monaco naar Manchester City: 57,5 miljoen euro



UITGAAND:

1. Romelu Lukaku, van Everton naar Manchester United: 85 miljoen euro

2. Kyle Walker, van Tottenham naar Manchester City: 51 miljoen euro

3. Gylfi Sigurdsson, van Swansea naar Everton: 49,5 miljoen euro © reuters.

Duitsland: 602 miljoen euro uitgaven - Bayern blijft de grootste - vooral uitgaand grote transfers © epa. Ook in Duitsland werd in de lijn van de voorbije seizoenen opnieuw flink wat over en weer gekocht. Al vallen de uitgaven van de clubs uit de Bundesliga uiteraard in het niets in vergelijking met de Premier League.



Bayern München pakte uit met James Rodriguez (huur van Real Madrid) en de komst van Corentin Tolisso (41,5 miljoen van Lyon). Dortmund deed wat het kon en haalde Andrey Yarmolenko naar het Rühr-gebied.



De grootste slag werd in Duitsland uitgaand gerealiseerd. Barcelona kaapte Ousmane Dembélé voor 105 miljoen euro weg bij Dortmund, terwijl ook Köln de rekening mocht spijzen voor het Chinese avontuur van Anthony Modeste.



INKOMEND:

1. Corentin Tolisso, van Lyon naar Bayern: 41,5 miljoen euro

2. Andrey Yarmolenko, van Dynamo Kiev naar Dortmund: 25 miljoen euro

3. Kingsley Coman, van Juventus naar Bayern: 21 miljoen euro



UITGAAND:

1. Ousmane Dembélé, van Dortmund naar Barcelona: 105 miljoen euro

2. Anhony Modeste, van Köln naar TJ Quanjian: 34,7 miljoen euro

3. Hakan Calhanoglu, van Leverkusen naar AC Milan: 22 miljoen euro © photo news.

Italië: 880 miljoen euro uitgaven - AC Milan 'big spender' - Juve doet mee © photo news. Lange tijd leek het erop dat AC Milan de meeste euro's ging uitgeven deze transferzomer (bijna 200 miljoen euro). De Rossoneri zijn sinds vorig seizoen in handen van Chinese eigenaars en dat resulteerde afgelopen weken in aardig wat investeringen.



Met onder meer Bonucci, André Silva, Calhanoglu en Biglia willen de Milanezen weer volop voor de knikkers meedoen, al wil ook de Oude Dame van geen wijken weten. Juve zwaaide met 40 miljoen euro voor Bernardeschi en haalde bovendien Douglas Costa op uitleenbasis weg bij Bayern.



Verder springen de uitgaande transfers bij de Romeinse clubs in het oog. Salah en Keita vullen de Romeinse portemonnee met respectievelijke transferbedragen van 42 miljoen en 30 miljoen euro.



INKOMEND:

1. Leonardo Bonucci, van Juventus naar AC Milan, 42 miljoen euro

2. Federico Bernardeschi, van Fiorentina naar Juventus, 40 miljoen euro

3. André Silva, van Porto naar AC Milan, 38 miljoen euro



UITGAAND:

1. Mohamed Salah, van AS Roma naar Liverpool, 42 miljoen euro

2. Leonardo Bonucci, van Juventus naar AC Milan, 42 miljoen euro

3. Federico Bernardeschi, van Fiorentina naar Juventus, 40 miljoen euro © getty.