Transfer Talk: volg hier LIVE al het nieuws van 'deadline day'. Engels is weg bij Club, wie wisselt nog van team?

De voetbalredactie

31/08/17 - 10u05

Wisselen Origi, Coutinho en Vermaelen vandaag nog van club? © belga/photonews.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 is al een tijdje opnieuw begonnen, de transferperiode zit er voor deze zomer bijna op. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws. Tot middernacht, dan sluiten de deuren van de transfermarkt onherroepelijk, houden we u op de hoogte van de allerlaatste bewegingen tijdens de zomermercato!

Trekt Dossevi naar Ligue 1-club? Volgens het Franse RMC trekt Mathieu Dossevi naar Metz in de Ligue 1. De 29-jarige Frans-Togolese flankaanvaller weigerde diezelfde club nog een paar weken geleden. (FDZ)



Biset bijna van Westerlo

Maxime Biset onderhandelt met Westerlo. De verdediger mag beschikken bij Antwerp en hoopt in 1B aan de slag te gaan. De onderhandelingen verlopen vlot en op enkele details na is de deal met Westerlo een feit. (SJH) Westerlo biedt een oplossing voor Maxime Biset. Beide partijen onderhandelen momenteel. Biset mag bij Antwerp beschikken. #rafc #kvcw — Stijn Joris (@stijnjorisfh) 31 augustus 2017 Maxime Biset. © belga.

Denswil in Engeland voor Medische tests Intussen is Stefano Denswil in Engeland aangekomen voor zijn medische tests. Zoals u hieronder kan lezen, wil Brighton & Hove Albion de centrale verdediger van Club Brugge voor één seizoen huren. Eerder trok de Engelse promovendus met José Izquierdo al een andere Clubrecruut aan. Stefano Denswil. © photo news.

Düsseldorf blijft pushen voor Raman Het Duitse Fortuna Düsseldorf zou gisteren een bod hebben uitgebracht voor Benito Raman (22). De tweedeklasser blijft pushen voor de pijlsnelle aanvaller, maar de vraag is maar of Standard hem nog wil laten vertrekken. Afgelopen weekend stond Raman op bezoek bij Club Brugge nog in de basis. (FDZ)

KV Oostende haalt doelman bij Lierse, Butelle naar Lierse? KV Oostende heeft zich versterkt met doelman Mike Vanhamel. De 27-jarige Brusselaar verlaat Lierse en gaat per direct aan de slag in de Versluys Arena. Oostende betaalt ruim 300.000 euro voor de sluitpost, die destijds door Lierse bij WS Brussel werd opgepikt. Mogelijk heeft de komst van Vanhamel te maken met een vertrek van Silvio Proto, die vandaag in extremis toch nog de overstap naar Olympiakos zou kunnen maken. Dat wordt voor de goede orde niet verwacht en een situatie met Proto, Dutoit en Vanhamel behoort zeker tot de mogelijkheden. Lierse heeft op zijn beurt enkele potentiële vervangers op de radar. Zo denkt de club aan de bij Club Brugge overbodige Ludovic Butelle en is ook Boubacar Copa, ex-Lokeren en op proef bij OH Leuven, een kandidaat. (TTV/SJH/PJC/KDC) Mike Vanhamel. © photo news. NEWS: @lierse vangt 300.000 euro voor doelman Vanhamel, die naar @kvoostende trekt. @ClubBrugge doelman Butelle in beeld in Lier @hlnsport — Tomas Taecke (@FooTTomaz) 31 augustus 2017

OH Leuven wil Frédéric Frans In de zoektocht naar een polyvalente verdediger wil OH Leuven gaan shoppen bij 1B-concurrent Lierse. OHL aast op Frédéric Frans (28), maar een eerste bod werd geweigerd - Lierse vond het ontoereikend. Mogelijk volgt er in de loop van de dag wel nog toenadering tussen beide clubs. #OHL wil Frans kopen van Lierse, maar een eerste bod was ontoereikend. Mogelijk volgt er vandaag nog toenadering. — Pieter-Jan Calcoen (@PJCalcoen) 31 augustus 2017 Frédéric Frans. © photo news.

Laurens Paulussen naar Roda JC? Ivan Tomecak wordt vandaag wellicht de nieuwe rechtsachter van KV Mechelen. De Kroaat legt vandaag zijn medische tests af bij Malinwa. De komst van Tomecak maakt de weg vrij voor een transfer van Laurens Paulussen. Het Nederlandse Roda JC toont concrete interesse. Door komst Tomecak kan transfer Laurens Paulussen snel gaan. Roda JC toont concrete interesse #kvmechelen @hlnsport #rodajc — Frank Dekeyser (@Frank_Dekeyser) Thu Aug 31 00:00:00 MEST 2017

West Ham dacht aan Mirallas

Ook West Ham informeerde naar Kevin Mirallas. De Londense club wil hem net als Olympiakos graag huren, maar kreeg hetzelfde antwoord: zolang Everton geen vervanger heeft gevonden, mag de Rode Duivel niet weg. Mirallas vindt dat hij onder Koeman te weinig aan spelen toekomt. © photo news.

Cercle neemt Kone over van Antwerp Isaac Kone gaat aan de slag bij Cercle Brugge. De 26-jarige middenvelder legt vandaag zijn medische tests af en wordt overgenomen van Antwerp FC. De Ivoriaanse Fransman maakte in 2016 de stap van WS Brussel naar de Bosuil en vervolgt zijn carrière nu op Olympia. Isaac Kone. © photo news.

Rotariu ruilt Club voor Moeskroen Dorin Rotariu draagt dit seizoen het shirt van Royal Excel Moeskroen. De 22-jarige Roemeen komt over van Club Brugge, zo bevestigen de Henegouwers in een tweet. Rotariu, een viervoudig international, werd begin 2017 door Club weggeplukt bij Dinamo Boekarest. De winger speelde vorig seizoen twaalf competitiewedstrijden voor blauw-zwart (1 goal, 3 assists), waar hij tot 2020 onder contract ligt. Rotariu zal bij l'Excel het rugnummer 95 dragen.

Dorin Rotariu. © photo news.

Spurs willen Llorente voor neus van Chelsea strikken Chelsea beleeft niet zijn makkelijkste transferperiode. Nu probeert ook Tottenham één van de targets voor de neus weg te plukken. De Spurs hebben een bod uitgebracht op Fernando Llorente, Spaanse spits van Swansea en de speler die Conte er absoluut bij wil. De gesprekken met de kopbalsterke targetman waren vergevorderd, tot Spurs zich kwam moeien. Het was de bedoeling dat Llorente met Batshuayi zou strijden voor een plaats achter Alvaro Morata. Niet ideaal voor de Duivel. Met het oog op het WK kan hij een tweede seizoen zonder veel speelgelegenheid missen. Toch is Chelsea niet geneigd hem nu nog te laten gaan. Zeker nu de Llorentedeal wordt bemoeilijkt. Eerder zag Chelsea ook al Lukaku naar Man United trekken en Oxlade-Chamberlain naar Liverpool. (KTH)



Fernando Llorente. © photo news.

Denswil kan Izquierdo volgen naar Brighton Opvallende wending rond Stefano Denswil (24). Waar de Nederlander zich eerst nog leek neergelegd te hebben bij een verlengd verblijf bij Club Brugge, kan hij in extremis toch nog verkassen. Brighton & Hove Albion, de Engelse promovendus waar Club eerder al José Izquierdo aan verkocht, zou hem voor één seizoen huren. De deal zou ook een aankoopoptie bevatten (Denswil ligt nog onder contract tot 2020) en bovendien zou blauw-zwart nog een deel van de transferrechten behouden. Dat beide clubs elkaar sinds de transfer van Izquierdo goed kennen, vergemakkelijkt de onderhandelingen. Als het vandaag effectief tot een overeenkomst komt, haalt Club geen vervanger. Omdat het na de verkoop van Engels aan Olympiakos nog vijf centrale verdedigers overhoudt in de A-kern. Plus ook nog Timmy Simons als back-up. Gezien het feit dat de Bruggelingen geen Europees voetbal meer spelen, moet dat ruim voldoende zijn. Zeker als met Benoît Poulain (30) de ideale man in een driemansdefensie fit is. Dat zou vanaf de volgende speeldag op Moeskroen (9 september) het geval zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwkomer Saulo Decarli (25), German Mera (27), Brandon Mechele (24) en youngster Erhan Masovic (18). (WDK)