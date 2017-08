Transfer Talk: PSG met wereldtransfer - Antwerp haalt jonge spits bij Atlético - Wolfsburg leent Origi van Liverpool

De voetbalredactie

31/08/17 - 18u54

Origi (l) trekt naar Wolfsburg en Batshuayi (r) lijkt (voorlopig) bij Chelsea te blijven. Trekt Coutinho alsnog naar FC Barcelona. © rv.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 is al een tijdje opnieuw begonnen, de transferperiode zit er voor deze zomer bijna op. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws. Tot middernacht, dan sluiten de deuren van de meeste transfermarkten onherroepelijk, houden we u op de hoogte van de allerlaatste bewegingen tijdens de zomermercato!

Torino huurt Franse aanvaller Mbaye Niang van AC Milan Torino leent de Franse Aanvaller Mbaye Niang komend seizoen van AC Milan. Dat liet de club uit Turijn zelf weten. Het heeft ook een aankoopoptie bedwongen. Volgens de Italiaanse media zou het transferbedrag bij een verkoop tussen vijftien en twintig miljoen euro liggen. Niang, nog altijd maar 22, kon de verwachtingen bij Milan nooit helemaal inlossen. Sinds zijn aankomst in 2012 werd hij ook al aan Montpellier, Genoa en Watford uitgeleend. Bij AC Milan zelf speelde hij 67 wedstrijden in de Serie A, en scoorde acht keer. Niang werd ook drie keer opgeroepen voor de Franse nationale beloftenploeg. Niang al Toro https://t.co/897Lv61KXB #SFT pic.twitter.com/VOXG5VZ1wK — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) Thu Aug 31 00:00:00 MEST 2017

Mbappé naar PSG Het is dan toch van dat! Kylian Mbappé trekt naar Paris Saint-Germain. De Parijzenaars huren de 18-jarige spits met optie tot aankoop. Hoeveel die aankoopoptie bedraagt, is nog niet geweten. Zo dadelijk meer! Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! ¿¿ #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 — PSG Officiel (@PSG_inside)

Nog een spits voor Antwerp, Goreux komt niet Antwerp weet van geen ophouden en heeft nog een aanvaller aan de kern toegevoegd. Roberto Núñez Mañas, een 21-jarige Spanjaard, versterkt de rangen van de promovendus. Mañas genoot zijn jeugdopleiding bij Atlético Madrid en doorliep ook alle jeugdreeksen van de Spaanse nationale ploeg. In de UEFA Youth League maakte hij eerder 15 goals in 19 wedstrijden. De centrumaanvaller tekent op Antwerp een contract van 1 jaar met optie.



Leuk detail: Roberto Mañas maakte zijn debuut in het eerste elftal van Atlético in de Copa del Rey tegen CD Guijelo. Hij kwam toen uitgerekend Yannick Carrasco vervangen, die toen eveneens zijn eerste speelminuten sprokkelde.



Réginal Goreux komt daarentegen niet naar The Gread Old. De rechtsachter van Standard vond geen persoonlijk akkoord met Antwerp en trok zelf de stekker uit de transfer. Bienvenido, Roberto Núñez! De jonge aanvaller speelde eerder voor @Atleti en tekent voor 1 jaar op de Bosuil. #COYR https://t.co/INiJOG2urT pic.twitter.com/568KBTei4Q — Royal Antwerp FC (@official_rafc) Goreux blaast zijn transfer naar @official_rafc op. Geen persoonlijk akkoord en dus keert hij terug naar @Standard_RSCL @hlnsport — Stijn Joris (@stijnjorisfh)

Butelle blijft bij Club Ludovic Butelle blijft gewoon bij Club Brugge. De Franse doelman, die dit seizoen Ethan Horvath voor zich moet dulden als eerste keuze tussen de palen, kon rekenen op interesse van Lierse, maar de onderhandelingen zijn afgesprongen. De Fransman heeft naar verluidt geen trek in een avontuur in 1B. © photo news.

Dortmund haalt 17-jarig toptalent Jadon Sancho weg bij Manchester City Borussia Dortmund heeft de zeventienjarige aanvaller Jadon Sancho aangetrokken. Dat heeft de Duitse club donderdag bekendgemaakt. De Engelse youngster komt over van Manchester City. Sancho tekende in Duitsland een overeenkomst voor lange termijn en zal zich bij de A-kern voegen. De afgelopen lente veroverde hij met de Engelse nationale ploeg voor jongens onder de zeventien jaar nog de zilveren medaille op het EK in Kroatië.



"We zijn in de wolken dat Jadon, een van de grootste Europese talenten, voor Dortmund wil voetballen", reageerde sportief directeur Michael Zorc. "We zijn ervan overtuigd dat deze nog zeer jonge speler zich in onze club verder kan ontwikkelen en op middellange termijn een meerwaarde kan vormen." ¿¿ Borussia Dortmund sign top talent Jadon #Sancho ¿¿ https://t.co/fesJ4R5wxa pic.twitter.com/qoukUX0mfT — Borussia Dortmund (@BVB) Thu Aug 31 00:00:00 MEST 2017

Stuttgart haalt voormalig Duits international Andreas Beck binnen Op de laatste dag van de transferperiode heeft Stuttgart zich nog versterkt met negenvoudig Duits international Andreas Beck. De 30-jarige verdediger komt over van de Turkse kampioen Besiktas. Hij tekent voor twee jaar, zo maakte Stuttgart bekend.



Beck brak in 2007 bij zijn jeugdclub Stuttgart door, in het jaar dat de club kampioen speelde. Nu komt de verdediger terug thuis, na zeven jaar Hoffenheim en twee jaar Besiktas. Zijn laatste selectie voor de Duitse nationale ploeg dateert al van in het seizoen 2009-2010. Medizincheck bei Mannschaftsarzt Dr. Mario #Bucher¿

Vertragsunterschrift ¿

Herzlich willkommen zurück beim #VfB, Andreas #Beck! pic.twitter.com/WmNfiZOXPg — VfB Stuttgart (@VfB) Thu Aug 31 00:00:00 MEST 2017

Oud-international Sidney Sam trekt van Schalke naar Bochum Vijfvoudig Duits international Sidney Sam ruilt Schalke 04 voor tweedeklasser Bochum. De 29-jarige aanvaller tekent voor twee jaar, zo bevestigden beide clubs donderdag.



Sam trainde al sinds 8 augustus met Bochum mee, maar de transfer is nu pas rond. Sinds de Duitser in 2014 bij Schalke arriveerde, speelde hij slechts dertien Bundesliga-partijen. Bij Kaiserslautern en Bayer Leverkusen was hij eerder wel succesvol. In de terugronde van vorig seizoen werd Sam, die bij Schalke nog tot 2018 onder contract lag, uitgeleend aan Darmstadt, waarmee hij uit de Bundesliga degradeerde. ¿¿ Sidney #Sam has completed a move to @VfLBochum1848eV. All the best, Sidney! ¿¿ #S04 pic.twitter.com/S0Dk7y1kjt — FC Schalke 04 (@s04_en) Thu Aug 31 00:00:00 MEST 2017

Arsenal legt dan toch geen 100 miljoen neer voor Lemar Volgens diverse bronnen leek het er even op dat Arsenal 100 miljoen euro zou bieden voor AS Monaco-speler Thomas Lemar, maar de Engelse topclub heeft nu zelf de stekker uit de deal getrokken. Dat betekent wellicht ook dat Alexis Sanchez zijn transfer naar Manchester City op zijn buik mag schrijven. © photo news.

Portugese international voor PAOK De Portugese international Vieirinha verlaat na 5,5 seizoenen de Duitse eersteklasser Wolfsburg en keert terug naar de Griekse eersteklasser PAOK Saloniki, de club waarvoor hij al tussen medio 2009 en januari 2012 uitkwam. Dat maakte Wolfsburg donderdag bekend. De 31-jarige Vieirinha won met de Wolven in 2015 de Duitse beker en Supercup, nadat ze in de Bundesliga op de tweede plaats geëindigd waren. In 163 officiële wedstrijden was hij goed voor zeven doelpunten en 23 assists bij de club van doelman Koen Casteels en belofteninternational Landry Dimata.



Voor dit seizoen verzekerde Wolfsburg zich al van de diensten van Divock Origi. De Rode Duivel wordt tot het einde van het seizoen geleend van Liverpool. Someone's excited about his #transfer #DeadlineDay #Vieirinha #PAOK pic.twitter.com/wcVvOu1ftM — PAOK FC / ¿AOK (@PAOK_FC) Thu Aug 31 00:00:00 MEST 2017

Mitroglou op weg naar de Franse kust De Griekse international Kostas Mitroglou staat op het punt het Griekse Benfica te verlaten voor het Franse Olympique Marseille, zo vernam het Franse nieuwsagentschap AFP donderdagnamiddag van een bron dicht bij het dossier.'Mitrogoal' zou in Zuid-Frankrijk een contract tekenen voor vier seizoenen. Met de transfer zou een bedrag van vijftien miljoen euro gemoeid zijn.



De 29-jarige Mitroglou herstelt momenteel van een spierblessure en kwam dit seizoen nog niet in actie. Tegen Estland speelt hij donderdagavond niet, de Grieken hopen hun goaltjesdief klaar te stomen voor de clash met België. In de heenwedstrijd in maart scoorde Mitroglou het Griekse doelpunt in het Koning Boudewijnstadion, uiteindelijk was er in de slotfase nog een klasseflits van Romelu Lukaku nodig om een 1-1 gelijkspel uit de brand te slepen. © afp.

Nani verkast naar Rome Europees kampioen Nani trekt de deur bij Valencia achter zich dicht. De 30-jarige Portugees gaat komend seizoen voor Lazio Roma voetballen, zo maakte de Italiaanse club bekend op Twitter.



Nani won vorig jaar nog het Europees kampioenschap in Frankrijk aan de zijde van Cristiano Ronaldo en vierde in clubverband zijn hoogdagen bij Manchester United. Met passages bij Sporting Lissabon, Fenerbahce en Valencia mag de Portugees nu opnieuw een Europese topcompetitie van zijn lijstje afvinken.



Lazio bedong ook een aankoopoptie voor de dertigjarige aanvaller. Bij de Italianen zal Nani de kleedkamer delen met Jordan Lukaku. De ploeg uit de Italiaanse hoofdstad telt na twee speeldagen vier punten. #BemvindoNani ¿¿¿¿@luisnani è un nuovo calciatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale



¿¿ https://t.co/oyYwGUgJvb pic.twitter.com/UpPR9DTx4D — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) Thu Aug 31 00:00:00 MEST 2017

Dossevi gaat in Metz voetballen Standard leent Mathieu Dossevi voor de rest van het seizoen uit aan het Franse FC Metz. Dat maakten de Rouches zonet bekend op Twitter. Metz bedong ook een optie om de Frans-Togolese winger na het seizoen definitief over te nemen. NEWS | @MDossevi en prêt au @FCMetz ➡️ https://t.co/5ocQ1epKnP #RSCL pic.twitter.com/Rd8tK8PHYJ — Standard de Liège (@Standard_RSCL) 31 augustus 2017

Origi voor de rest van het seizoen uitgeleend aan Wolfsburg Done deal. Divock Origi on loan to Wolfsburg #LFC pic.twitter.com/e254UMw3ER — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Thu Aug 31 00:00:00 MEST 2017 Divock Origi voetbalt tot het einde van het seizoen op huurbasis voor Wolfsburg. Beide clubs bereikten daarover een akkoord. De Duitse club zal 6,5 miljoen euro betalen voor een uitleenbeurt van een seizoen. En coach Andries Jonker belooft de Rode Duivel (22) met het oog op het WK ook voldoende speelminuten. Een win-winsituatie. In de pikorde van Klopp was Origi naar de vierde plaats getuimeld. Hij mocht beschikken. Newcastle en Tottenham informeerden de voorbije dagen, maar Liverpool doet liever geen zaken met Premier Leagueclubs. In eerste instantie hoopten 'The Reds' hem te betrekken in een deal met Monaco over Thomas Lemar, maar die gesprekken vlotten niet. Vandaar dat de entourage van Origi op andere pistes gokte. "Wij willen er graag nog een scorende speler bij", klonk het bij Wolfsburg. Origi wordt er ploegmaat van Landry Dimata en Koen Casteels. (KTH) Important for Divock Origi: guaranteed minutes. He needs to play if he wants to be part of Belgium WC squad. #LFC — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Thu Aug 31 00:00:00 MEST 2017 © photo news. Good luck, @DivockOrigi!



Striker joins Wolfsburg on season-long loan: https://t.co/S4MDA3FffX pic.twitter.com/Z4oLyMBUVe — Liverpool FC (@LFC) 31 augustus 2017

Conte staat op het punt om landgenoot naar Londen te halen Chelsea staat dicht bij de Italiaanse rechtsachter Davide Zappacosta (25). De snelle vleugelspeler van Torino komt naar Londen op voorspraak van Antonio Conte. Chelsea zou een slordige 25 miljoen euro betalen voor de viervoudige international. (KTH) Zappacosta (rechts) in duel met Hummels. © epa.

Nieuwe ploegmaat voor Defour Burnley heeft spits Nahki Wells (27) uit Bermuda voor drie jaar vastgelegd. Dat meldt de werkgever van Rode Duivel Steven Defour op Twitter. Wells komt over van Huddersfield Town, waar hij de afgelopen vier seizoenen voor speelde in het Championship. Daarin scoorde hij 48 keer in 152 duels. SIGNING: Burnley Football Club is delighted to announce the signing of Nahki Wells on a three-year deal.



More to follow... pic.twitter.com/rwAtWAf9WA — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 31 augustus 2017

Fenerbahçe strikt Portugees international Luis Neto De Portugese verdediger Luis Neto draagt dit seizoen het shirt van Fenerbahçe. De dertienvoudig international verlaat Zenit Sint-Petersburg, zo is vandaag bekendgemaakt.



Neto speelde sinds begin 2013 voor Zenit, dat hem wegplukte bij het Italiaanse Siena. Hij werd, aan de zijde van Nicolas Lombaerts, kampioen in 2015 en won de Beker in 2016. Fenerbahçe, de nummer drie uit de voorbije Turkse competitie, neemt Neto op huurbasis voor een miljoen euro (met aankoopoptie) over van Zenit. #LuisNeto pic.twitter.com/7Rj9nxY1D2 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 31 augustus 2017

Imbula en niet Siani naar Toulouse Giannelli Imbula en niet KV Oostende-aanvoerder Sébastien Siani wordt de nieuwe verdedigende middenvelder van Ligue 1-club Toulouse. Dat maakte 'Le TFC' zonet bekend op Twitter. Imbula, een in Vilvoorde geboren Fransman, wordt geleend van Premier League-club Stoke City. Imbula speelde eerder onder meer voor Olympique Marseille en FC Porto. OFFICIEL - Giannelli #Imbula défendra les couleurs du TFC cette saison !#Mercato



→ https://t.co/hwz5uhXQrz pic.twitter.com/FScRE47m1M — Toulouse FC (@ToulouseFC) 31 augustus 2017 Een bod van #ToulouseFC op Siani hoeft @kvoostende niet meer te verwachten https://t.co/JnXdaOMXhB — Tomas Taecke (@FooTTomaz) 31 augustus 2017

Swansea pakt uit met transfer van Renato Sanches Het Portugese toptalent Renato Sanches gaat voor Swansea City voetballen. Dat maakten 'The Swans' zonet met een opvallend filmpje bekend op Twitter. De 20-jarige Portugese middenvelder maakte vorig seizoen de veelbesproken overstap van Benfica naar Bayern München (voor zo'n 35 miljoen euro), maar door de zware concurrentie bij de Duitse 'Recordmeister' kon hij zich in de Allianz Arena niet doorzetten. In Wales, Swansea gaat Sanches nu op zoek naar speelminuten. De Premier League-club leent de middenvelder voor één seizoen van de Duitse landskampioen. pic.twitter.com/DEGkCees5y — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 31 augustus 2017

Ook Buta richting Bosuil Het gaat hard op de Bosuil. Terwijl de gesprekken met Yatabaré en Goreux lopen en Biset en Koné Antwerp vandaag al verlieten, komt er mogelijk nog een versterking aan. Aurélio Buta is ook aan het onderhandelen met de Great Old. Het gaat om een 20-jarige rechtsachter van Benfica. Hij speelde tot dusver alleen officiële wedstrijden met het B-elftal, maar mocht tijdens de voorbereiding proeven van het echte werk bij Benfica. Hij zou dichtbij een uitleenbeurt bij Antwerp staan. (SJH) Ook Buta (20) lijkt op weg naar de Bosuil. De 20-jarige rechtsachter van @SLBenfica voert gesprekken met @official_rafc #rafc @hlnsport — Stijn Joris (@stijnjorisfh) 31 augustus 2017 Aurélio Buta pic.twitter.com/tuTj1dXkDz — SL Benfica News (@news_slbenfica) 6 augustus 2017

Lokeren shopt bij rivaal Waasland-Beveren Sporting Lokeren neemt de Franse middenvelder Julian Michel over van streekgenoot en rivaal Waasland-Beveren. Op Daknam moet de 25-jarige Michel de vervanger worden van Koen Persoons, die later vandaag officieel voorgesteld wordt bij Oud-Heverlee Leuven. Michel speelde eerder al bij Moeskroen in de Jupiler Pro League en was dit seizoen geen vaste waarde in het elftal van Philippe Clement.



Daarnaast geeft Lokeren ook de 19-jarige Nigeriaanse tester Yusuf Lawal een contract. De snelle flankaanvaller komt over van Lion FC. (MVS) !BREAKING! Julian MICHEL verruilt @WaaslandBeveren voor @KSCLokeren. Definitieve transfer. Moet opvolger Persoons worden @hlnsport (1/2) — (MVS) (@MichVergauwen) 31 augustus 2017 Deze laatste is dus definitief weg naar @ohl_official. Persoons (@Dado_1207) wordt later vandaag officieel voorgesteld. (2/2) @hlnsport — (MVS) (@MichVergauwen) 31 augustus 2017 NEWS! Tester Yusuf LAWAL (19, Nig) krijgt contract bij @KSCLokeren. Snelle flankaanvaller (rechtsv.) komt over van Lion FC. @hlnsport #tdd — (MVS) (@MichVergauwen) 31 augustus 2017

City drukt laatste keer door voor Sanchez De toptransfer op de laatste dag van de transferperiode wordt er eentje voor de laatste minuten: Manchester City drukt een laatste keer door voor Alexis Sánchez. De Chileen dringt zelf al een tijdje aan voor een transfer naar City. Arsenal bood hem een nieuw contract, maar de Chileen stelde te hoge eisen: een weekloon, inclusief bonussen, van zo'n 430.000 euro. Een bewuste zet. Hij wist dat de bestuurstop in de Emirates zou passen voor dat bedrag. Het was zijn manier om de deur te openen voor een transfer. Want gelukkig is Sánchez al een tijdje niet meer bij Arsenal - zie de pruillip op veld, bank en in de tribune. Wenger was eerst niet zinnens een concurrent te versterken, maar nu heeft Sánchez zijn club toch voor het blok gezet. De voorbije dagen liet hij aan Wenger officieel weten dat hij weg wil. Een verzoek dat bij City op gejuich werd onthaald. Voor het eerst in maanden voelde de club dat Sánchez een overgang wil doordrukken. Het sein ook om de eerste contacten te leggen met Arsenal... Een eerste bod van 54 miljoen werd geweigerd, een tweede van 60 miljoen ligt nu op tafel. Heeft City straks een aanvallend compartiment dat de concurrentie doet kwijlen? City gaf al 240 miljoen euro uit. De totale uitgaven kunnen straks afklokken boven 300 miljoen euro. Een record. This is an option too: Kamikaze attack. pic.twitter.com/Z7okHBovxI — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) 30 augustus 2017

Denswil niet naar Brighton Stefano Denswil lijkt dan toch in Brugge te blijven. De 24-jarige Nederlandse centrale verdediger zou vandaag in Engeland geweest zijn om medische tests af te leggen bij promovendus Brighton, maar Club meldt nu dat de onderhandelingen door de langer dan verwachte onbeschikbaarheid van Benoît Poulain zijn stopgezet.



"Ik stond open voor gesprekken met andere ploegen", zegt Denswil op de site van Club. "Daarom ben ik ook afgereisd naar Brighton. Het blijft mijn ambitie om ooit de opstap te maken naar een hoger niveau. Alleen moeten alle partijen zich daar in kunnen vinden, wat nu niet het geval was. Ik heb nog een langdurige overeenkomst bij Club en heb het hier sinds mijn komst steeds erg naar mijn zin. Morgen sta ik opnieuw op het trainingsveld in Brugge en daar zal ook mijn volledige focus naartoe gaan."



Club meldt voorts dat er van een transfer van Anthony Limbombe allerminst sprake is. "Gezien zijn ontwikkeling van de voorbije maanden ziet Club hem als een sterkhouder voor dit seizoen", klinkt het. Stefano Denswil gaat niet naar Brighton!https://t.co/dZ0lolEEty pic.twitter.com/p6XxzdEwts — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 31 augustus 2017 Stefano Denswil. © photo news.

Tottenham neemt Serge Aurier over van PSG Tottenham heeft zijn selectie versterkt met de Ivoriaanse international Serge Aurier. De rechtsachter komt over van PSG, waar hij door de concurrentie van nieuwkomer Dani Alves en Rode Duivel Thomas Meunier op een zijspoor zat.



Aurier, 24, wordt bij de Spurs teamgenoot van Toby Alderweireld, Mousa Dembélé en Jan Vertonghen. Met de transfer zou een som van 25 miljoen euro gemoeid zijn. De 39-voudige international speelde sinds de zomer van 2014 voor PSG. Hij won met de Parijzenaars onder meer twee landstitels en drie Franse bekers.



De Ivoriaan, die vorig jaar na een vechtpartij met een agent twee maanden voorwaardelijke celstraf kreeg, zette in Londen zijn handtekening onder een contract tot 2022. We are delighted to announce the signing of @Serge_aurier from Paris Saint-Germain. ✍️ #WelcomeAurier pic.twitter.com/VUwvROyUK4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31 augustus 2017

Goed nieuws voor 'Batsman': Llorente komt hoogstwaarschijnlijk niet naar Chelsea Michy Batshuayi moet bij Chelsea blijven. Fernando Llorente (32) tekent dan toch niet op Stamford Bridge. De Spaanse spits van Swansea legt op dit moment medische testen af bij Tottenham. Chelsea stond dicht bij een akkoord met Llorente, wensspits van Conte, maar aarzelde te lang. Daar maakt Spurs handig gebruik van. Een nieuwe domper voor Chelsea dat eerder deze transferperiode ook al Lukaku (Man United) en Oxlade-Chamberlain (Liverpool) voor zijn neus zal weggeplukt door concurrenten. Batshuayi blijft voorlopig dus tweede aanvaller achter Morata. In de gesprekken tussen Chelsea en Everton over Ross Barkley viel de naam van onze landgenoot, maar een uitleenbeurt is nu helemaal van de baan. (KTH) From man in the know @efabascalUK: Fernando Llorente's move to Tottenham is 90% done. Contract for 2 years with option. #thfc #coys pic.twitter.com/x4RKXFJALC — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) 31 augustus 2017

Goreux trekt naar Antwerp Antwerp heeft zijn volgende versterking beet. Réginal Goreux (29) is op weg naar de Great Old. Met Cavanda streek bij Standard een vierde rechtsachter neer. Bij Antwerp vertrok gisteren de enige overgebleven rechtsback Frédéric Duplus. Standard had er met andere woorden op overschot en bij Antwerp was de positie vacant. Beide clubs bereikten een akkoord en Goreux is in gesprek met Luciano D'Onofrio. Die twee kennen mekaar nog goed van bij Standard. Ook Bölöni en Goreux werkten al samen op Sclessin. Als de contractbesprekingen tussen de speler en Antwerp rond raken, tekent hij vandaag nog op de Bosuil.(SJH/FDZ) © photo news.

Mujangi Bia terug naar Standard? Standard blijft niet bij de pakken zitten. Door een mogelijk vertrek van Dossevi en/of Edmilson denkt de club aan een oude bekende. De Rouches contacteerden Geoffrey Mujangi Bia (28) voor een terugkeer naar Sclessin. De flankaanvaller speelde in het verleden al voor Standard - gespreid over twee periodes. Hij vertrok twee jaar geleden naar Sion en tekende afgelopen zomer pas een contract bij het Turkse Kayserispor. (SJH/FDZ) Geoffrey Mujangi Bia. © photo news.

Vermaelen blijft bij Barça De naam van Thomas Vermaelen lag op tafel bij Everton de voorbije weken als back-upoptie in de defensie, maar de verdediger blijft waar hij was: bij Barcelona. West Brom, Crystal Palace en Watford opteerden allemaal voor andere centrale pionnen. Het wordt voor Vermaelen vechten voor een handvol minuten. Allesbehalve ideaal met het oog op het WK. Barcelona had hem graag elders gesleten. Thomas Vermaelen is likely to stay at Barcelona. pic.twitter.com/Tp7dEhhQ5q — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Thu Aug 31 00:00:00 MEST 2017

Officieel: Club leent Perbet uit aan KV Kortrijk Club Brugge leent Jérémy Perbet tot het einde van het seizoen uit aan KV Kortrijk. De transfer hing al een tijdje in de lucht en nu bevestigt Club het nieuws ook op zijn website. De 'Kerels' konden geen aankoopoptie bedingen.



Club nam Perbet eerder deze zomer over AA Gent, waar hij het vorig seizoen seizoen 16 doelpunten scoorde. Voordien speelde de Fransman onder meer voor Villarreal, Istanbul Basaksehir en Sporting Charleroi. Onder meer door de snelle revalidatie van Wesley en Diaby kwam Perbet in Brugge niet verder dan 1 wedstrijd. .@Officialjperbet komt dit seizoen op uitleenbasis uit voor KV Kortrijk. Veel succes Jérémy!https://t.co/iVPS5Xupon pic.twitter.com/V1EjZHx2uJ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 31 augustus 2017

Standard vindt middenvelder bij Porto Sergio Oliveira (25) is op dit moment onderweg naar België om er zijn tranfer naar Standard af te ronden. Porto leent hem vermoedelijk voor één seizoen uit aan de Rouches. De Luikse club sprak gisteren nog met John Bostock, maar staat nu dus op het punt om een andere middenvelder aan te werven. Oliveira staat al sinds 2009 onder contract bij Porto. Hij speelde wel nog maar 24 keer voor de Draken. In het seizoen 2011-2012 passeerde hij al eens in ons land bij KV Mechelen waar hij toen in de selectie zat met Olivier Renard. De sportief directeur van de Rouches kent Oliveira dus al. Hij werd eerder ook bij onder meer Beira Mar, Penafiel, Paços Ferreira en vorig seizoen nog bij Nantes gestald. Oliveira zou Standard meer voetballend vermogen op het middenveld moeten bieden.(SJH/FDZ) Sergio Oliveira. © rv. Standard verwacht de komst van Sergio Oliveira (25) af te ronden. De middenvelder van Porto is onderweg naar Luik. #rscl @hlnsport — Stijn Joris (@stijnjorisfh) 31 augustus 2017

Proto naar B-kern bij KV Oostende, dat keeper haalt bij Lierse © photo news. Silvio Proto is naar de B-kern gestuurd bij KV Oostende. Onprofessioneel gedrag van de ex-doelman van onder meer Anderlecht, die eerder deze transferperiode al op een transfer naar Olympiakos aasde, ligt aan de basis van die beslissing. Met Mike Vanhamel haalden de ploeg van voorzitter Marc Coucke eerder vandaag een nieuwe doelman in huis. De 27-jarige Brusselaar verlaat Lierse en gaat per direct aan de slag in de Versluys Arena. Oostende betaalt ruim 300.000 euro voor de sluitpost, die destijds door Lierse bij WS Brussel werd opgepikt. NEWS: @lierse vangt 300.000 euro voor doelman Vanhamel, die naar @kvoostende trekt. @ClubBrugge doelman Butelle in beeld in Lier @hlnsport — Tomas Taecke (@FooTTomaz) 31 augustus 2017 Mike Vanhamel. © photo news.

RB Leipzig tast diep in de buidel voor Kevin Kampl De Sloveense flankaanvaller Kevin Kampl trekt van Bayer Leverküsen naar reeksgenoot RB Leipzig. De 26-jarige aanvaller tekende een contract voor vier seizoenen bij 'Die Roten Bullen', die om en bij de twintig miljoen euro op tafel zouden leggen. Kampl voetbalde in Duitsland ook al onder meer bij Greuther Fürth en Borussia Dortmund. Verstärkung für #RBLeipzig! @KevinKampl_KK wechselt an die Pleiße & erhält einen 4-Jahresvertrag. #Kampl



Infos: https://t.co/LDt2dVJKKh pic.twitter.com/h3RNsVsM0T — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 31 augustus 2017

KV Mechelen heeft Tomecak beet De transfer van Ivan Tomecak naar KV Mechelen is officieel. De 27-jarige Kroaat komt over van het Saoedische Al-Nasr Riyadh en tekende Achter de Kazerne een contract voor twee seizoenen. Tomecak kwam eerder in eigen land uit voor Dinamo Zagreb en HNK Rijeka en vertrok nadien naar Dnipro in Oekraïne. Afgelopen seizoen voetbalde hij dus in Saoedi-Arabië, waar hij drie keer scoorde en hij vijf assists gaf.



Tomecak is een rechtsback die ook op links uit de voeten kan, zo laat Mechelen weten. "Ik ben blij dat ik hier kan tekenen. Ik hoop KV Mechelen een stap hogerop te laten zetten", zegt hij in een eerste reactie op de clubwebsite.(FDZ) Zoals verwacht @hlnsport https://t.co/YlFQd86K4W — Frank Dekeyser (@Frank_Dekeyser) 31 augustus 2017

Thelin moet Gano doen vergeten op de Freethiel Zoals eerder gemeld verhuurt Anderlecht de Zweedse spits Isaac Kiese Thelin voor de rest van het seizoen aan Waasland-Beveren. De 25-jarige aanvaller moet op de Freethiel de leemte opvullen die Zinho Gano heeft achtergelaten na zijn vertrek naar KV Oostende. Anderlecht nam Thelin zelf definitief over van de Franse topclub Bordeaux. De twaalfvoudige Zweedse international tekende in het Constant Vanden Stockstadion een contract van vier seizoenen. Welkom op de Freethiel, @IKieseThelin! De spits wordt een jaar gehuurd van @rscanderlecht. #wbe #succeskarakterbeleving pic.twitter.com/Ror0UickE9 — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) 31 augustus 2017 Transferupdate: @IKieseThelin verhuurd aan Waasland-Beveren, meer info op https://t.co/Z414doXbhC ⚽️ #RSCA #COYM pic.twitter.com/Bn65NHKNxG — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 31 augustus 2017

Origi bijna ploegmaat van Dimata Het moet snel gaan, maar Liverpool en Wolfsburg lijken er tijdig uit te zullen raken over Divock Origi. De onderhandelingen zitten in een finale fase. De Duitse club zal 6,5 miljoen euro betalen voor een uitleenbeurt van een seizoen. En coach Andries Jonker belooft de Rode Duivel (22) met het oog op het WK ook voldoende speelminuten. Een win-winsituatie. In de pikorde van Klopp was Origi naar de vierde plaats getuimeld. Hij mocht beschikken. Newcastle en Tottenham informeerden de voorbije dagen, maar Liverpool doet liever geen zaken met Premier Leagueclubs. In eerste instantie hoopten 'The Reds' hem te betrekken in een deal met Monaco over Thomas Lemar, maar die gesprekken vlotten niet. Vandaar dat de entourage van Origi op andere pistes gokte. "Wij willen er graag nog een scorende speler bij", klinkt het bij Wolfsburg. Origi zou er ploegmaat worden van Landry Dimata en Koen Casteels. Divock Origi's loan to Wolfsburg is getting closer. Player keen on a move to Germany too. #LFC pic.twitter.com/rkJ6buK28h — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) 31 augustus 2017

Overgang van Engels naar Olympiakos officieel © rv. De transfer van Björn Engels van Club Brugge naar de Griekse topclub Olympiakos is helemaal rond. Dat meldt de ploeg van trainer Besnik Hasi op Twitter. Blauw-zwart vangt ruim zes miljoen euro plus eventuele bonussen en behoudt een deel van de transferrechten. Engels tekent een contract voor vier jaar bij Olympiakos.



Met een jaar vertraging krijgt Engels dan toch zijn zin. De boomlange verdediger speelt voortaan voor de Griekse landskampioen, die met Besnik Hasi aan het hoofd in de Champions League aan de slag mag. Twee goeie redenen om voor de club van Gillet, Odjidja en Carcela te kiezen, al is het ook een gebrek aan interesse uit de Premier League dat hem uiteindelijk naar Griekenland bracht.



Dat Olympiakos een recordbedrag aan een centrale verdediger spendeert, heeft te maken met de verkoop van de 19-jarige Panagiotis Retsos, voor zo'n 15 miljoen euro aan Leverkusen verkocht. Verovert Engels een basisplaats, dan mag hij in de Champions League tegen Barcelona en Juventus aan de slag. Een leuke afwisseling van de Griekse competitie, die op de UEFA-ranking op de 13de plaats en 5 plekken lager dan de Belgische genoteerd staat. (TTV/WDK) Παίκτης του Ολυμπιακού ο Ένγκελς! https://t.co/Vj8TaAi57s #olympiacos #transfer #welcome #BjörnEngels #welcomeBjörn @BjornEngels pic.twitter.com/iis6n2c26S — Olympiacos FC (@olympiacos_org) 31 augustus 2017 Proud to announce I've signed for @olympiacos_org. Thanks to @ClubBrugge and the fans for your support. Can't wait to start! ⚪ #Olympiacos pic.twitter.com/igNBBbW2xj — Bjorn Engels (@BjornEngels) 31 augustus 2017

Trekt Dossevi naar Ligue 1-club? Volgens het Franse RMC trekt Mathieu Dossevi naar Metz in de Ligue 1. De 29-jarige Frans-Togolese flankaanvaller weigerde diezelfde club nog een paar weken geleden. (FDZ)

Denswil in Engeland voor Medische tests Intussen is Stefano Denswil in Engeland aangekomen voor zijn medische tests. Zoals u hieronder kan lezen, wil Brighton & Hove Albion de centrale verdediger van Club Brugge voor één seizoen huren. Eerder trok de Engelse promovendus met José Izquierdo al een andere Clubrecruut aan.

Düsseldorf blijft pushen voor Raman Het Duitse Fortuna Düsseldorf zou gisteren een bod hebben uitgebracht voor Benito Raman (22). De tweedeklasser blijft pushen voor de pijlsnelle aanvaller, maar de vraag is maar of Standard hem nog wil laten vertrekken. Afgelopen weekend stond Raman op bezoek bij Club Brugge nog in de basis. (FDZ) Benito Raman. © belga. Raman en entourage onderhandelen volgens onze informatie momenteel in Dusseldorf. Time is ticking away @hlnsport — Frank Dekeyser (@Frank_Dekeyser) Thu Aug 31 00:00:00 MEST 2017

Leganes duwt door voor Naranjo Van de A-kern is enkel nog een vertrek van José Naranjo bespreekbaar. De jonge Spaanse aanvaller staat in de belangstelling van de Spaanse promovendus Leganes. Sevilla trok de laatste dagen ook fel aan de mouw van Sander Berge, maar Genk wil niet weten van een vertrek van de jonge Noor. Het contract van Yoni Buyens wordt mogelijk ontbonden. (KDZ) Naranjo. © photo news.

Théréau trekt naar Fiorentina Mogi Bayat heeft woord gehouden. De veelbesproken makelaar had op Twitter beloofd dat Cyril Théréau vandaag de volgende speler was die een mooie transfer zou maken en dat is nu ook het geval. De 34-jarige ex-spits van Anderlecht en Charleroi trekt immers naar de Italiaanse subtopper Fiorentina. De paarshemden zagen eerder deze zomer Federico Bernardeschi voor 40 miljoen euro naar Juventus trekken. Cyril #Thereau "Firenze era nel mio destino"https://t.co/rI7eUxsbJG#BattitiViola pic.twitter.com/2nnNXNBeNt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 31 augustus 2017 Demain c'est le tour de Monsieur Thereau pic.twitter.com/LDs2YukEmz — Mogi Bayat (@BayatMogi) 30 augustus 2017

Transfer Biset naar Westerlo is rond Maxime Biset trekt naar Westerlo. De verdediger mocht beschikken bij Antwerp en gaat nu dus opnieuw in 1B aan de slag. Dat maakte de 'Great Old' zonet bekend op Twitter. Biset arriveerde in de zomer van 2015 bij Antwerp en zorgde samen met zijn ploeggenoten voor de kampioenstitel van vorig seizoen. Alles opgeteld speelde hij 79 wedstrijden voor de Great Old, waarvan 49 in de competitie. (SJH) Verdediger @MaximeBiset verlaat de Bosuil en gaat aan de slag bij @KVCWesterlo. Bedankt en veel succes, Maxime! https://t.co/JPBNT1b37N pic.twitter.com/oIVsA03UB6 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 31 augustus 2017 Maxime Biset. © belga.

Butelle naar Lierse? Lierse denkt aan de bij Club Brugge overbodige Ludovic Butelle. De twee ploegen hebben een akkoord bereikt en nu is het aan Butelle om de knoop door te hakken. (TTV/SJH/PJC/KDC) UPDATE: @ClubBrugge en @lierse hebben een akkoord over @LudoButelle. Doelman beslist vanmiddag of hij in 1B aan de slag wil @hlnsport — Tomas Taecke (@FooTTomaz) 31 augustus 2017

OH Leuven wil Frédéric Frans In de zoektocht naar een polyvalente verdediger wil OH Leuven gaan shoppen bij 1B-concurrent Lierse. OHL aast op Frédéric Frans (28), maar een eerste bod werd geweigerd - Lierse vond het ontoereikend. Mogelijk volgt er in de loop van de dag wel nog toenadering tussen beide clubs. #OHL wil Frans kopen van Lierse, maar een eerste bod was ontoereikend. Mogelijk volgt er vandaag nog toenadering. — Pieter-Jan Calcoen (@PJCalcoen) 31 augustus 2017 Frédéric Frans. © photo news.

Laurens Paulussen naar Roda JC? Ivan Tomecak wordt vandaag wellicht de nieuwe rechtsachter van KV Mechelen. De Kroaat legt vandaag zijn medische tests af bij Malinwa. De komst van Tomecak maakt de weg vrij voor een transfer van Laurens Paulussen. Het Nederlandse Roda JC toont concrete interesse. Door komst Tomecak kan transfer Laurens Paulussen snel gaan. Roda JC toont concrete interesse #kvmechelen @hlnsport #rodajc — Frank Dekeyser (@Frank_Dekeyser) Thu Aug 31 00:00:00 MEST 2017

West Ham dacht aan Mirallas

Ook West Ham informeerde naar Kevin Mirallas. De Londense club wil hem net als Olympiakos graag huren, maar kreeg hetzelfde antwoord: zolang Everton geen vervanger heeft gevonden, mag de Rode Duivel niet weg. Mirallas vindt dat hij onder Koeman te weinig aan spelen toekomt. © photo news.

Cercle neemt Kone over van Antwerp Isaac Kone gaat aan de slag bij Cercle Brugge. De 26-jarige middenvelder legt vandaag zijn medische tests af en wordt overgenomen van Antwerp FC. De Ivoriaanse Fransman maakte in 2016 de stap van WS Brussel naar de Bosuil en vervolgt zijn carrière nu op Olympia. Isaac Kone. © photo news.

Rotariu ruilt Club voor Moeskroen Dorin Rotariu draagt dit seizoen het shirt van Royal Excel Moeskroen. De 22-jarige Roemeen komt over van Club Brugge, zo bevestigen de Henegouwers in een tweet. Rotariu, een viervoudig international, werd begin 2017 door Club weggeplukt bij Dinamo Boekarest. De winger speelde vorig seizoen twaalf competitiewedstrijden voor blauw-zwart (1 goal, 3 assists), waar hij tot 2020 onder contract ligt. Rotariu zal bij l'Excel het rugnummer 95 dragen.

Dorin Rotariu. © photo news.

Spurs willen Llorente voor neus van Chelsea strikken Chelsea beleeft niet zijn makkelijkste transferperiode. Nu probeert ook Tottenham één van de targets voor de neus weg te plukken. De Spurs hebben een bod uitgebracht op Fernando Llorente, Spaanse spits van Swansea en de speler die Conte er absoluut bij wil. De gesprekken met de kopbalsterke targetman waren vergevorderd, tot Spurs zich kwam moeien. Het was de bedoeling dat Llorente met Batshuayi zou strijden voor een plaats achter Alvaro Morata. Niet ideaal voor de Duivel. Met het oog op het WK kan hij een tweede seizoen zonder veel speelgelegenheid missen. Toch is Chelsea niet geneigd hem nu nog te laten gaan. Zeker nu de Llorentedeal wordt bemoeilijkt. Eerder zag Chelsea ook al Lukaku naar Man United trekken en Oxlade-Chamberlain naar Liverpool. (KTH)



Fernando Llorente. © photo news.

Denswil kan Izquierdo volgen naar Brighton Opvallende wending rond Stefano Denswil (24). Waar de Nederlander zich eerst nog leek neergelegd te hebben bij een verlengd verblijf bij Club Brugge, kan hij in extremis toch nog verkassen. Brighton & Hove Albion, de Engelse promovendus waar Club eerder al José Izquierdo aan verkocht, zou hem voor één seizoen huren. De deal zou ook een aankoopoptie bevatten (Denswil ligt nog onder contract tot 2020) en bovendien zou blauw-zwart nog een deel van de transferrechten behouden. Dat beide clubs elkaar sinds de transfer van Izquierdo goed kennen, vergemakkelijkt de onderhandelingen. Als het vandaag effectief tot een overeenkomst komt, haalt Club geen vervanger. Omdat het na de verkoop van Engels aan Olympiakos nog vijf centrale verdedigers overhoudt in de A-kern. Plus ook nog Timmy Simons als back-up. Gezien het feit dat de Bruggelingen geen Europees voetbal meer spelen, moet dat ruim voldoende zijn. Zeker als met Benoît Poulain (30) de ideale man in een driemansdefensie fit is. Dat zou vanaf de volgende speeldag op Moeskroen (9 september) het geval zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwkomer Saulo Decarli (25), German Mera (27), Brandon Mechele (24) en youngster Erhan Masovic (18). (WDK)