TT: Transfer Engels naar Olympiakos rond - Vanden Borre naar Galatasaray? - Denswil in Engeland voor medische tests

31/08/17 - 09u18

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 is al een tijdje opnieuw begonnen, de transferperiode zit er voor deze zomer bijna op. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws. Tot middernacht houden we u op de hoogte van de allerlaatste bewegingen tijdens de zomermercato!

Engels officieel naar Olympiakos De transfer van Björn Engels van Club Brugge naar de Griekse topclub Olympiakos is helemaal rond. Dat meldt de ploeg van trainer Besnik Hasi op Twitter. Blauw-zwart vangt ruim zes miljoen euro plus eventuele bonussen en behoudt een deel van de transferrechten. Engels tekent een contract voor vier jaar bij Olympiakos.



Met een jaar vertraging krijgt Engels dan toch zijn zin. De boomlange verdediger speelt voortaan voor de Griekse landskampioen, die met Besnik Hasi aan het hoofd in de Champions League aan de slag mag. Twee goeie redenen om voor de club van Gillet, Odjidja en Carcela te kiezen, al is het ook een gebrek aan interesse uit de Premier League dat hem uiteindelijk naar Griekenland bracht.



Dat Olympiakos een recordbedrag aan een centrale verdediger spendeert, heeft te maken met de verkoop van de 19-jarige Panagiotis Retsos, voor zo'n 15 miljoen euro aan Leverkusen verkocht. Verovert Engels een basisplaats, dan mag hij in de Champions League tegen Barcelona en Juventus aan de slag. Een leuke afwisseling van de Griekse competitie, die op de UEFA-ranking op de 13de plaats en 5 plekken lager dan de Belgische genoteerd staat. (TTV/WDK)

Denswil in Engeland voor medische tests Intussen is Stefano Denswil in Engeland aangekomen voor zijn medische tests. Zoals u hieronder kan lezen, wil Brighton & Hove Albion de centrale verdediger van Club Brugge voor één seizoen huren. Eerder trok de Engelse promovendus met José Izquierdo al een andere Clubrecruut aan.





West Ham dacht aan Mirallas

Ook West Ham informeerde naar Kevin Mirallas. De Londense club wil hem net als Olympiakos graag huren, maar kreeg hetzelfde antwoord: zolang Everton geen vervanger heeft gevonden, mag de Rode Duivel niet weg. Mirallas vindt dat hij onder Koeman te weinig aan spelen toekomt.

Cercle neemt Kone over van Antwerp Isaac Kone gaat aan de slag bij Cercle Brugge. De 26-jarige middenvelder legt vandaag zijn medische tests af en wordt overgenomen van Antwerp FC. De Ivoriaanse Fransman maakte in 2016 de stap van WS Brussel naar de Bosuil en vervolgt zijn carrière nu op Olympia. Isaac Kone. © photo news.

Spurs willen Llorente voor neus van Chelsea strikken Chelsea beleeft niet zijn makkelijkste transferperiode. Nu probeert ook Tottenham één van de targets voor de neus weg te plukken. De Spurs hebben een bod uitgebracht op Fernando Llorente, Spaanse spits van Swansea en de speler die Conte er absoluut bij wil. De gesprekken met de kopbalsterke targetman waren vergevorderd, tot Spurs zich kwam moeien. Het was de bedoeling dat Llorente met Batshuayi zou strijden voor een plaats achter Alvaro Morata. Niet ideaal voor de Duivel. Met het oog op het WK kan hij een tweede seizoen zonder veel speelgelegenheid missen. Toch is Chelsea niet geneigd hem nu nog te laten gaan. Zeker nu de Llorentedeal wordt bemoeilijkt. Eerder zag Chelsea ook al Lukaku naar Man United trekken en Oxlade-Chamberlain naar Liverpool. (KTH)



Fernando Llorente. © photo news.

Denswil kan Izquierdo volgen naar Brighton Opvallende wending rond Stefano Denswil (24). Waar de Nederlander zich eerst nog leek neergelegd te hebben bij een verlengd verblijf bij Club Brugge, kan hij in extremis toch nog verkassen. Brighton & Hove Albion, de Engelse promovendus waar Club eerder al José Izquierdo aan verkocht, zou hem voor één seizoen huren. De deal zou ook een aankoopoptie bevatten (Denswil ligt nog onder contract tot 2020) en bovendien zou blauw-zwart nog een deel van de transferrechten behouden. Dat beide clubs elkaar sinds de transfer van Izquierdo goed kennen, vergemakkelijkt de onderhandelingen. Als het vandaag effectief tot een overeenkomst komt, haalt Club geen vervanger. Omdat het na de verkoop van Engels aan Olympiakos nog vijf centrale verdedigers overhoudt in de A-kern. Plus ook nog Timmy Simons als back-up. Gezien het feit dat de Bruggelingen geen Europees voetbal meer spelen, moet dat ruim voldoende zijn. Zeker als met Benoît Poulain (30) de ideale man in een driemansdefensie fit is. Dat zou vanaf de volgende speeldag op Moeskroen (9 september) het geval zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwkomer Saulo Decarli (25), German Mera (27), Brandon Mechele (24) en youngster Erhan Masovic (18). (WDK) Stefano Denswil. © photo news.