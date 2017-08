TT: Slecht nieuws voor Michy Batshuayi - Perbet heeft nieuwe club - Grote kuis bij Anderlecht - Wending in zaak-Proto

Door: redactie

30/08/17 - 09u07

© getty.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Rotariu (Club): één seizoen Moeskroen De uitleenbeurt van Dorin Rotariu (22) naar Moeskroen is nagenoeg rond. De bij Club Brugge overbodige Roemeen zal voor één seizoen op Le Canonnier worden ondergebracht en keert volgende zomer terug naar Olympia. Sinds de start van de voorbereiding zit de vleugelspits onder Ivan Leko op een zijspoor. De Roemeense international kwam nog geen enkele keer in actie en wil bij Moeskroen aan spelen toekomen onder zijn landgenoot Mircea Rednic. Rotariu ligt nog tot 2020 onder contract bij Club, dat geen aankoopoptie in het huurcontract laat opnemen. (TTV/ESK) © photo news.

Proto kiest gezin boven Olympiakos Zoals het er nu naar uitziet, zal Silvio Proto toch aan boord blijven bij KV Oostende. Niet alleen wil de kustploeg zijn eerste doelman enkel tegen de juiste prijs van de hand doen, ook geeft Proto wellicht gehoor aan de vraag van zijn gezin om in België te blijven. Het Griekse Olympiakos bracht eerder een ontoereikend bod uit waar Oostende op dit moment niet op wil ingaan. Het is de vraag of Proto zal bijdraaien, mochten de Grieken de komende dagen alsnog over de brug komen. Tot nader order blijft de doelman dus bij KVO, dat de doelman het liefst van al in de Versluys Arena zou houden. Verder is het afwachten of het Franse Toulouse nog een nieuw en verbeterd bod uitbrengt op Siani en of een geïnteresseerde club deze week de vraagprijs van 7 miljoen euro voor Siani wil neertellen. (TTV/SJH) © photo news.

KV Mechelen wint strijd om Ganvoula De andere gegadigden zullen ontgoocheld zijn. Silvère Ganvoula (21) - die erg veel belangstelling genoot uit 1A -kiest voor KV Mechelen. Malinwa trok ook vorig seizoen bij Westerlo al aan de mouw van de Afrikaan en haalt nu met enige vertraging toch zijn slag thuis. Het gaat om een huur zonder aankoopoptie. Achter de Kazerne moet Ganvoula de concurrentie aangaan met Drazic en Pedersen. Bij paars-wit gelooft men sterk in het potentieel van de Afrikaan, maar hij moet nog aan zijn tactische en technische kwaliteiten schaven. Dat kan nu bij KV Mechelen gebeuren. (NP/PJC/FDZ) © photo news.

Perbet kiest voor Kortrijk Jérémy Perbet (32) heeft een nieuwe ploeg. De Franse aanvaller wordt door Club Brugge voor één seizoen verhuurd - zonder aankoopoptie - aan KV Kortrijk. Opmerkelijk, want Perbet maakte in het tussenseizoen nog de overgang van AA Gent. Onder coach Ivan Leko kreeg hij echter geen kans en de spits kreeg te horen dat hij mocht vertrekken. Perbet kon naar een aantal eersteklassers en gisteravond koos hij definitief voor KV Kortrijk. Daar moet hij Saadi vervangen. (NP/ESK) © Photo News. © Reporters / GYS.

Chadli ook op lijst Leicester Naast Swansea heeft ook Leicester Nacer Chadli op een lijst van potentiële versterkingen gezet. Bij West Brom liep nog geen officieel bod binnen. 'The Swans' zijn voorlopig niet bereid 27 miljoen euro te betalen - ze hebben 22 miljoen in gedachten. Chadli wil absoluut weg bij West Brom, waar het voetbal en de werkwijze van coach Pulis hem niet liggen



In het dossier Divock Origi-Monaco was er gisteren geen doorbraak. Liverpool wil hem een jaar verhuren als glijmiddel voor een deal met Thomas Lemar. (KTH) © photo news.

Paars-wit koopt Thelin en verhuurt hem aan Waasland-Beveren Waasland-Beveren kan de zoektocht naar een vervanger voor Zinho Gano staken. De ploeg van Philippe Clement huurt Isaac Kiese Thelin (25) voor één seizoen (zonder aankoopoptie) van Anderlecht. Daar zat de Zweedse aanvaller op een zijspoor - afgelopen weekend haalde Kiese Thelin zelfs de wedstrijdselectie niet. Opvallend: voor het de huurdeal afrondde, heeft Anderlecht Kiese Thelin aangekocht bij Bordeaux, de Franse club waar het de spits zelf van leende. Kiese Thelin tekende een contract voor vier seizoenen in het Astridpark, maar moet nu dus op de Freethiel meer ervaring opdoen. Bij Anderlecht zou hij wellicht erg weinig tot spelen komen.



Nog op Neerpede is de kans klein dat Hamdi Harbaoui (32) nog vertrekt. De Tunesiër zou naar verluidt zelf graag een transfer maken, maar de club wil hem voorlopig houden, zeker omdat ook een afscheid van de voormalige Gouden Stier Lukasz Teodorczyk (26) tot de mogelijkheden behoort. (PJC/NP/MVS) © photo news.

Celtic wil Denayer terug Celtic Glasgow wil graag dat Jason Denayer terugkeert. Dat werd ons gisteren bevestigd. Denayer speelde al voor de Schotten in het seizoen 2014-2015. Hij ligt onder contract bij Manchester City en werd vorig seizoen verhuurd aan Sunderland. (TTV) © photo news.

Capel verlaat Anderlecht Het verstandshuwelijk is ten einde. Diego Capel (29) heeft via sociale media zijn afscheid bij Anderlecht aangekondigd - wellicht is zijn contract in onderling overleg verbroken. De Spanjaard kwam in 2016 naar België en pakte de titel, maar kon nooit echt overtuigen. Toch blikt hij zonder wrok terug: "Dit was een mooie ervaring. Ik wil iedereen bedanken, zeker de supporters. Zij waren fantastisch." Behoudens ongelukken keert Capel nu terug naar zijn geboorteland. Leganés en Deportivo hebben interesse, maar volgens Spaanse media is Getafe de grootste kanshebber om de vleugelaanvaller binnen te halen. (PJC) © belga.