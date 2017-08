Herbeleef Transfer Talk van woensdag 30 augustus, met transfers Denayer, Clasie en Cavanda

De voetbalredactie

30/08/17 - 23u32

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Standard huurt Cavanda voor 1 jaar Standard zet zijn charmeoffensief richting eigen supporters verder. De Rouches halen Luis Pedro Cavanda (26) terug naar België. De rechts­achter - die in de jeugd ook al voor Standard speelde - wordt voor één seizoen gehuurd van het Turkse ­Galatasaray.



Cavanda verliet de jeugdploegen op Sclessin in 2007 voor een avontuur in Italië bij Lazio Roma. Bij de Romeinen debuteerde hij in 2010 in de Serie A. Nadat hij werd verhuurd aan toen­malige tweedeklassers Torino en Bari kreeg de tweevoudige Rode Duivel steeds vaker zijn kans bij Lazio waarmee hij in 2013 de Coppa Italia won.



Cavanda koos in de zomer van 2015 echter voor een nieuwe uitdaging bij het Turkse Trabzonspor. Na één jaar bij Trabzon trok hij naar topclub Galatasaray, maar daar kon hij niet door breken. Vorig seizoen stond hij slechts drie keer in de basis. Het sein om te vertrekken. Standard biedt de rechtsachter - die nog steeds hoopt op een plek bij de Rode Duivels - de kans om zijn carrière te herlanceren. Cavanda moet de concurrentie aangaan met Fai en Goreux én hij kan ook op links uit de voeten mocht er een probleem zijn met Pocognoli. Polyvalentie, het kan een troef zijn.

Swansea huurt toptalent Renato Sanches Swansea City heeft zich versterkt met het Portugese talent Renato Sanches (20). De club uit de Engelse Premier League huurt hem voor een seizoen van Bayern München, zonder optie tot koop. Het is de bedoeling dat hij volgend jaar zomer terugkeert naar de Duitse topclub.



Sanches verruilde Benfica vorig jaar voor circa 35 miljoen euro voor Bayern. Hij kwam voor zijn nieuwe ploeg in 25 duels in actie, maar speelde slechts twee volledige wedstrijden. "We willen dat hij bij een club terechtkomt waar hij op een hoog niveau kan spelen'", liet voorzitter Karl-Heinz Rummenigge van de Duitse kampioen weten. "Ook is het belangrijk dat hij een trainer treft die op hem bouwt.'' © afp.

Oxlade-Chamberlain naar Liverpool De Engelse international Alex Oxlade-Chamberlain verruilt Arsenal voor Liverpool. Beide clubs zijn een afkoopsom van 43,5 miljoen euro overeengekomen. De 24-jarige middenvelder gaat volgens de BBC een contract voor zes jaar ondertekenen bij de club van doelman Simon Mignolet.



Oxlade-Chamberlain weigerde eerder deze week een overstap naar Chelsea, dat eveneens bereid was om 40 miljoen pond voor hem te betalen. Hij wilde echter liever naar Liverpool waar hij centraal op het middenveld kan gaan spelen. Bij Chelsea zou hij aan de buitenkant terechtkomen en daar had de voormalige voetballer van Southampton geen zin in.



Alex Oxlade-Chamberlain had eerder bij Arsenal aangegeven dat hij geen nieuw contract zou ondertekenen bij de Londense club. Een transfer kon daardoor niet uitblijven, aangezien hij anders volgend jaar zomer gratis had kunnen vertrekken. © afp.

Club is rond met Clasie De deal met Jordie Clasie is nu helemaal rond. De 26-jarige middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd - zonder aankoopoptie - van het Engelse Southampton. Dat staat nu ook te lezen op de website van Club Brugge. "Na het afleggen van zijn medische en fysieke testen, tekende de Nederlander een contract tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie. We heten Jordy van harte welkom in Brugge", staat er. Clasie, onze nummer 6¿¿ voor het komende seizoen! ¿ #WelkomJordy pic.twitter.com/sdMnsoQOV8 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) Wed Aug 30 00:00:00 MEST 2017 #WelkomJordy! ¿¿https://t.co/u77xjyP9ch pic.twitter.com/c4D92IdVzE — Club Brugge KV (@ClubBrugge)

Juventus huurt Benedikt Höwedes van Schalke 04 Juventus heeft zich versterkt met de Duitse international Benedikt Höwedes. Dat heeft de Italiaanse kampioen vandaag bekendgemaakt. Juventus leent de 29-jarige verdediger, die overkomt van Schalke 04 in zijn thuisland, voor een seizoen met aankoopoptie.



Höwedes voetbalde zijn hele carrière bij Schalke. Hij speelde 240 matchen voor het team uit Gelsenkirchen waarin hij twaalf maal de weg naar doel vond. De verdediger won met Schalke de Duitse Beker en Supercup. Met de Duitse nationale ploeg kroonde Höwedes zich in 2014 in Brazilië tot wereldkampioen. Hij miste tijdens het toernooi geen enkele minuut.



Juventus telt na twee matchen in de Serie A nog het maximum van zes punten. Het team uit Turijn neemt het op de derde speeldag in eigen huis op tegen Chievo Verona. UFFICIALE - @BeneHoewedes è bianconero! ¿¿¿¿https://t.co/E0bCD2KGDA#WillkommenBenedikt pic.twitter.com/9JA6XeaFGX — JuventusFC (@juventusfc)

Lierse laat smaakmaker Zizou naar Moreirense vertrekken De Egyptische middenvelder Ahmed Sayed, beter gekend als Zizou, verlaat SK Lierse na meer dan tien jaar voor de Portugese eersteklasser Moreirense. Dat hebben de Pallieters vandaag bekendgemaakt. De 21-jarige Zizou zette in Portugal zijn handtekening onder een overeenkomst voor drie seizoenen. Vorig seizoen werd de Egyptenaar al sinds januari uitgeleend aan Madeira in de Portugese tweede klasse. Daar liet de Egyptische jeugdinternational met twee doelpunten in dertien wedstrijden een positieve indruk na. © belga.

Cercle Brugge haalt Montenegrijnse international Cercle Brugge heeft zich versterkt met de Montenegrijnse international Aleksandar Sofranac. Dat hebben de Bruggelingen vandaag bekendgemaakt. De 26-jarige verdediger komt transfervrij over van het Kroatische HNK Rijeka en ondertekent bij Cercle een contract voor een seizoen met een optie op een tweede jaar. "Aleksandar heeft al een pak internationale ervaring en die zullen we bij Cercle goed kunnen gebruiken", reageerde technisch directeur François Vitali. "Hij was vandaag al aanwezig op de training en we hopen dat hij snel inzetbaar is." © photo news.

Origi naar de Bundesliga? Wolfsburg pusht voor Divock Origi. De Duitse club is bereid fors te betalen voor een verhuur zonder aankoopoptie. Ook de Duivel (22) ziet de overstap naar Duitsland zitten. Origi mag bij Liverpool beschikken. In de pikorde van Klopp tuimelde hij naar plaats vier. De voorbije week viel hij twee keer naast de kern. The Reds hadden Origi ook aangeboden bij Monaco, als deel van een mogelijke deal voor Thomas Lemar, maar Monaco wilde zijn smaakmaker niet laten gaan. (KTH) © photo news.

Denayer naar Galatasaray Jason Denayer speelt de komende maanden op huurbasis bij Galatasaray. De verdediger zit momenteel op het vliegtuig richting Istanboel. Manchester City leent hem opnieuw uit. Celtic Glasgow had zich in laatste instantie nog gemeld, maar de Schotse club kwam te laat. De onderhandelingen met Galatasaray zaten toen al in een vergevorderd stadium. Denayer, die een speciale band heeft met de Turkse stad, had zijn woord al gegeven. Denayer voetbalde al op huurbasis bij Galatasaray in het seizoen 2015-2016. (KTH) Denayer als speler van Sunderland met Zlatan voor zich. © reuters.

Tottenham plots actief Tottenham heeft de komst van de jonge Argentijn Juan Foyth bevestigd via de officiële clubkanalen. Foyth is een negentienjarige verdediger die de overstap maakt van het Argentijnse Estudiantes. Hij ondertekende een contract tot 2022 bij de Spurs en zou 7,7 miljoen euro gekost hebben.



"Ik hou echt van deze club. Ik volg ze al sinds ik een kind was en ik hou ook echt van de Premier League. Ik ben gemotiveerd en ik ga er alles proberen uit te halen. Tottenham is een club die kansen geeft aan jonge spelers en ik ben zeer blij om hier te zijn", verklaarde Foyth in een interview met Spurs TV. We are delighted to announce the signing of Juan Foyth from Estudiantes. ¿¿#WelcomeFoyth pic.twitter.com/PAc2VuBkpn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) Wed Aug 30 00:00:00 MEST 2017

Meunier ziet concurrent vertrekken De Ivoriaanse international Serge Aurier van de Franse landskampioen Paris Saint-Germain heeft van de Britse autoriteiten groen licht gekregen om in Engeland aan de slag te gaan, zo vernam het Franse nieuwsagentschap AFP bij de entourage van de speler. De voorbije dagen zat de transfer van de 24-jarige Aurier muurvast omdat de rechterflankverdediger nog op een werkvergunning moest wachten. Nu deze verkregen is, staat niets een transfer naar Tottenham Hotspur nog in de weg, zo klinkt het bij zijn entourage.



De Spurs zouden 25 miljoen euro op tafel leggen om de concurrent van Rode Duivel Thomas Meunier bij PSG weg te plukken, met daarbovenop nog eventuele bonussen. In Londen zou Aurier een contract voor vijf seizoenen ondertekenen en zo ploegmaat worden van Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé. Bij PSG was het na de komst van de Braziliaan Dani Alves duidelijk geworden dat er voor Aurier geen plaats meer was. Vorig seizoen verloor de Ivoriaan al de concurrentiestrijd van Meunier, in de voorbereiding van dit seizoen mocht hij niet mee op trainingskamp. Bij de Spurs moet hij de opvolger worden van de naar Manchester City vertrokken Kyle Walker en de concurrentiestrijd aangaan met Kieran Trippier. Serge Aurier bij PSG. © photo news.

Clasie op zucht van Club Club Brugge heeft bijna een speler uit de Premier League beet. Jordy Clasie legt vandaag medische testen af. De middenvelder (26) komt op huurbasis over van Southampton.



Clasie, 17-voudig Nederlands international, trok in 2015 met grote verwachtingen naar de Premier League. Die kon hij nooit inlossen. De kleine middenvelder werd gewogen en te licht bevonden, ondanks zijn passing en pitbullmentaliteit. Clasie moest weg bij Southampton, waar hij in de pikorde achter Romeu, Lemina, Davis en James Ward-Prowse belandde. Dat de man die hem naar Southampton haalde, coach Ronald Koeman, na een seizoen vertrok hielp ook niet.



In Brugge treft Clasie twee andere Nederlanders: Stefano Denswil en Ruud Vormer. Saillant detail: bij Feyenoord was Clasie de speler die Vormer op de bank hield. Vormer is in Brugge nu aanvoerder. (WDK) © photo news. © photo news.

Engels op weg naar Athene voor medische tests © belga. Aan de uitkant valt ook extra nieuws te rapen uit het kamp van Club Brugge. De landskampioen van 2015-2016 heeft een akkoord gevonden met Olympiakos rond een overgang van verdediger Björn Engels.



De 22-jarige sterkhouder achterin bij Club schermde al geruime tijd met interesse uit het buitenland. Een overgang naar Stoke City leek op handen, maar nu is het dus de club van coach Besnik Hasi die aan het langste eind trekt. Engels is ondertussen op weg naar de Griekse hoofdstad om medische tests af te leggen. © photo news.

Josue Sa naar Anderlecht? Anderlecht lijkt ook op inkomend vlak nog wel wat te gaan doen voor het sluiten van de zomermercato. Zo is Josue Sa, een centrale verdediger van Guimaraes, volgens onze bronnen op weg naar het Astridpark. Er zou voor de 25-jarige Portugees een contract van vier seizoenen klaarliggen in onze hoofdstad. "Era sonho de criança estar naquele palco, mas esse sonho só estará realizado quando levantar aquela Taça!" - Josué Sá pic.twitter.com/lWfzIe2maT — Vitória SC | Fans (@vitoriasc_fans) Wed Apr 05 00:00:00 MEST 2017

Anderlecht kondigt komst Beric aan Wat al enkele dagen in de lucht hing, is nu ook bevestigd. Anderlecht heeft de komst van Robert Beric aangekondigd. "De 26-jarige spits, die al 14 keer in actie kwam voor de nationale ploeg van Slovenië, komt dit seizoen de paars-witte aanval versterken", klinkt het op de website. Beric wordt een seizoen gehuurd van het Franse Saint-Etienne. ¿¿ Transferupdate: welkom Robert Beric! ¿¿Meer op https://t.co/YH4lqA5e5j #RSCA #COYM pic.twitter.com/cU2TXXZU5k — RSC Anderlecht (@rscanderlecht)

Duplus trekt naar Lens Frédéric Duplus (27) verliet daarnet het spelershotel in het Nederlandse Horst. Hij zet de mini-stage meteen stop om naar Lens te rijden en er zijn transfer af te ronden. De kapitein van de Great Old gaat naar de Franse club waar hij een contract voor twee seizoenen met optie kan tekenen. Duplus maakte vorig seizoen de promotie naar 1A mee en was ook goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Zijn contract bij Antwerp liep aan het einde van het seizoen af en hij koos voor een transfer. Lens kon hem een beter en langduriger contract bieden en bovendien is hij er korter bij zijn familie. (SJH) © photo news.

Argentijnse concurrent voor Vertonghen en Alderweireld Na de Colombiaan Davinson Sanchez heeft Tottenham Hotspur nog een concurrent aangetrokken voor Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. De Spurs hebben de transfer van de 19-jarige Argentijnse centrale verdediger Juan Foyth immers bekendgemaakt op Twitter.



Foyth maakt de overstap van Estudiantes de la Plata en tekende bij de Londense topclub een contract tot 2022. Ook andere topclubs als Paris Saint-Germain aasden op de handtekening van Foyth, maar de talentvolle Argentijn kiest dus voor een avontuur in Engeland. We are delighted to announce the signing of Juan Foyth from Estudiantes. ✍️#WelcomeFoyth pic.twitter.com/PAc2VuBkpn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 augustus 2017

Mertens ziet bij Napoli met Leonardo Pavoletti concurrent vertrekken De Italiaan Leonardo Pavoletti verlaat Napoli voor reeksgenoot Cagliari, zo meldden beide clubs op hun websites. De 28-jarige aanvaller wordt voor één seizoen uitgeleend, met de verplichting voor Cagliari om hem daarna definitief over te kopen.



Pavoletti maakte pas in januari van dit jaar de overstap van Genoa naar Napoli voor achttien miljoen euro. De diepe spits moest de concurrentie aangaan met Dries Mertens, maar kwam in tien officiële wedstrijden niet tot scoren.



Door Cagliari wordt hij nu voor één seizoen gehuurd van Napoli, met de verplichting om hem op het einde van het seizoen over te nemen voor een bedrag van zo'n tien miljoen euro (plus nog eens twee miljoen euro aan bonussen). © afp.

PSG stalt Krychowiak bij West Brom De Franse landskampioen Paris Saint-Germain leent zijn Poolse middenvelder Grzegorz Krychowiak tot het einde van het seizoen en zonder aankoopoptie uit aan Premier League-club West Bromwich Albion, waar hij ploegmaat wordt van Nacer Chadli, zo maakte PSG bekend.



De 27-jarige international werd pas vorige zomer door de Parijzenaars voor 35 miljoen euro overgenomen van FC Sevilla, maar de middenvelder was nu al speler op overschot bij PSG en mocht dus vertrekken. Hij kwam er in zijn eerste seizoen niet verder dan negentien wedstrijden en ligt er nog tot 2021 onder contract. ✍️@GrzegKrychowiak prêté à @WBA sans option d'achat jusqu'au 30 juin 2018.https://t.co/MM70CnrGaH — PSG Officiel (@PSG_inside) 30 augustus 2017

Slagveer terug naar Nederland Zomertransfer Luciano Slagveer keert alweer terug naar zijn thuisland. Sporting Lokeren leent de rechtsbuiten voor de rest van het seizoen uit aan FC Twente. De 23-jarige Nederlander verzamelde 54 minuten in onze hoogste voetbalklasse, maar zat de voorbije twee matchen niet in de wedstrijdselectie van Peter Maes. Opvallend NIEUWS: @KSCLokeren verhuurt zomertransfer Luciano SLAGVEER al aan @fctwente. @hlnsport #FCTwente #Lokeren (met @JeroenKapteijns) — (MVS) ¿¿ (@MichVergauwen) © photo news.

Juventus staat op het punt om wereldkampioen aan te trekken Benedikt Höwedes is neergestreken in Turijn. De 29-jarige Duitser lijkt op weg naar Juventus en moet enkel nog zijn medische tests doorstaan om volgend seizoen voor de Oude Dame uit te komen.



De centrale verdediger speelde zijn hele carrière bij Schalke 04, maar moet nu het vertrek van onder meer Leonardo Bonucci opvangen bij de Italianen. Over een bedrag is nog niets geweten. Höwedes werd in juli 2014 nog wereldkampioen met Duitsland op het WK in Brazilië. Visite mediche in corso per @BeneHoewedes ¿¿¿¿ al #JMedical ¿¿ https://t.co/Ohc4v7pbrY ¿¿¿¿ pic.twitter.com/QJC9GLCJwr — JuventusFC (@juventusfc) Wed Aug 30 00:00:00 MEST 2017

Arsenal laat verdediger na 13 jaar naar Birmingham vertrekken Kieran Gibbs verdedigt de komende vier seizoenen de kleuren van West Bromwich Albion. Dat heeft de Premier League-club bekendgemaakt. De 27-jarige verdediger komt over van Arsenal. Met de transfer zou volgens Engelse media iets meer dan zeven miljoen euro gemoeid zijn.



"Ik voel dat dit een goede stap voor mij is", reageerde Gibbs op de clubsite. "Het team heeft zich degelijk versterkt en straalt erg veel energie uit."



Op een korte uitleenbeurt aan Norwich na, voetbalde Gibbs sinds de jeugdreeksen voor Arsenal. Bij de 'Gunners' speelde de tienvoudig Engels international 229 matchen waarin hij zes keer de weg naar doel vond.



West Bromwich heeft, met zeven punten na drie speeldagen, zijn start in de Premier League niet gemist. Bij de 'Baggies' zal Gibbs de kleedkamer delen met Nacer Chadli, al lijkt de Rode Duivel zelf te azen op een transfer. Delighted to have signed for @WBA ¿¿¿¿ ¿¿ #WBA pic.twitter.com/LngeupoR5K — Kieran Gibbs (@KieranGibbs) Wed Aug 30 00:00:00 MEST 2017

Denayer: Galatasaray (of toch nog Celtic?) Celtic Glasgow heeft zich bij Manchester City gemeld voor Jason Denayer, maar de vraag is of de Schotse club niet te laat komt. De onderhandelingen met Galatasaray zitten in een vergevorderd stadium. Persoonlijk zijn ze er al uit. Celtic-trainer Brendan Rodgers zocht de voorbije dagen contact. Denayer speelde al in Glasgow in het seizoen 2014-2015. Hij ligt nog onder contract bij Manchester City, maar heeft daar geen toekomst meer. Denayer zou graag terugkeren naar Istanbul. Hij voetbalde al op huurbasis bij Galatasaray in het seizoen 2015-2016. (KTH) © photo news.

Club Brugge verhuurt Ricardo van Rhijn aan AZ De Nederlandse verdediger Ricardo van Rhijn (26) verlaat Club Brugge. Hij gaat in eigen land een seizoen op huurbasis voetballen voor AZ, zo bevestigt de Belgische vicekampioen woensdag op de teamwebsite. Ricardo Van Rhijn kwam in de zomer van 2016 over van Ajax Amsterdam. In zijn eerste seizoen in Brugse loondienst kwam de rechtsachter onder Michel Preud'homme tot 29 wedstrijden, waarin hij drie goals en vier assists liet noteren.



Dit seizoen paste hij niet meer in de plannen van coach Ivan Leko, de opvolger van Preud'homme. Ricardo van Rhijn op uitleenbasis naar AZ.https://t.co/ONN8AMyCcl pic.twitter.com/l9vMrpy5tf — Club Brugge KV (@ClubBrugge) Wed Aug 30 00:00:00 MEST 2017

Standard verlengt met Ryan Mmaee en stalt hem bij Waasland-Beveren Ryan Mmaee speelt dit seizoen op huurbasis voor Waasland-Beveren. De 19-jarige aanvaller wordt door Standard uitgeleend tot het einde van het seizoen, zo bevestigen beide clubs vandaag op hun website. Mmaee is een Belgisch-Marokkaanse centrumspits. Hij speelde voor de Belgische jeugdelftallen maar koos voor de nationale ploeg van Marokko, waarvoor hij een cap telt.



Vorig seizoen was Mmaee goed voor een competitiegoal in zeven matchen voor Standard. Dit seizoen paste hij niet in de plannen van coach Sa Pinto. Standard blijft wel in de aanvaller geloven, want hij mocht zijn contract verlengen, zo laat Standard weten.



Bij Waasland-Beveren is men blij met de komst van de spits. "Mmae is heel talentvol en bewees al over veel potentieel te beschikken. Bij Waasland-Beveren krijgt hij volop zijn kans om zijn kunnen te tonen", luidt het. "Het bestuur is dan ook heel opgetogen met de komst van de speler. De speler zelf is ongelooflijk gemotiveerd om zijn kunnen te tonen. Hij koos, en dat mag geen verrassing zijn, voor het nummer negen op zijn shirt." NEWS | Ryan Mmaee uitgeleend aan @WaaslandBeveren ¿¿ https://t.co/mGubHgMOUJ #RSCL pic.twitter.com/L57wTRFcMb — Standard de Liège (@Standard_RSCL)

Slecht nieuws voor Batshuayi © getty. Slecht nieuws voor Michy Batshuayi. Hij krijgt er zo goed als zeker een concurrent bij. Het wordt knokken voor een plaats op de bank. Fernando Llorente (32) staat immers dichtbij een transfer naar Chelsea. The Blues hebben een bod van 15 miljoen euro uitgebracht. En met Wilfried Bony (Man City) hebben de Swans ook een vervanger op het oog. Met de Champions League in het achterhoofd wilde Conte er bij Chelsea nog een grote, kopbalsterke spits bij. Een ideaal plan-B. Spanjaard Llorente werkte destijds met hem samen bij Juventus. Hij heeft dus minder tijd nodig is om zich aan te passen aan zijn werkmethodes. (KTH) © getty. This man knows: Chelsea are closing on Fernando Llorente. Fee: £14m. #CFC https://t.co/5M6TppPewZ — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Wed Aug 30 00:00:00 MEST 2017

Rotariu (Club): één seizoen Moeskroen De uitleenbeurt van Dorin Rotariu (22) naar Moeskroen is nagenoeg rond. De bij Club Brugge overbodige Roemeen zal voor één seizoen op Le Canonnier worden ondergebracht en keert volgende zomer terug naar Olympia. Sinds de start van de voorbereiding zit de vleugelspits onder Ivan Leko op een zijspoor. De Roemeense international kwam nog geen enkele keer in actie en wil bij Moeskroen aan spelen toekomen onder zijn landgenoot Mircea Rednic. Rotariu ligt nog tot 2020 onder contract bij Club, dat geen aankoopoptie in het huurcontract laat opnemen. (TTV/ESK) © photo news.

Proto kiest gezin boven Olympiakos Zoals het er nu naar uitziet, zal Silvio Proto toch aan boord blijven bij KV Oostende. Niet alleen wil de kustploeg zijn eerste doelman enkel tegen de juiste prijs van de hand doen, ook geeft Proto wellicht gehoor aan de vraag van zijn gezin om in België te blijven. Het Griekse Olympiakos bracht eerder een ontoereikend bod uit waar Oostende op dit moment niet op wil ingaan. Het is de vraag of Proto zal bijdraaien, mochten de Grieken de komende dagen alsnog over de brug komen. Tot nader order blijft de doelman dus bij KVO, dat de doelman het liefst van al in de Versluys Arena zou houden. Verder is het afwachten of het Franse Toulouse nog een nieuw en verbeterd bod uitbrengt op Siani en of een geïnteresseerde club deze week de vraagprijs van 7 miljoen euro voor Siani wil neertellen. (TTV/SJH) © photo news.

KV Mechelen wint strijd om Ganvoula De andere gegadigden zullen ontgoocheld zijn. Silvère Ganvoula (21) - die erg veel belangstelling genoot uit 1A -kiest voor KV Mechelen. Malinwa trok ook vorig seizoen bij Westerlo al aan de mouw van de Afrikaan en haalt nu met enige vertraging toch zijn slag thuis. Het gaat om een huur zonder aankoopoptie. Achter de Kazerne moet Ganvoula de concurrentie aangaan met Drazic en Pedersen. Bij paars-wit gelooft men sterk in het potentieel van de Afrikaan, maar hij moet nog aan zijn tactische en technische kwaliteiten schaven. Dat kan nu bij KV Mechelen gebeuren. (NP/PJC/FDZ) ¿¿ Contract getekend: Silvère Ganvoula op huurbasis naar #kvmechelen : https://t.co/dncmrpXcGT #welkomganvoula pic.twitter.com/SWO7mVQZ4l — KV Mechelen (@kvmechelen)

Perbet kiest voor Kortrijk Jérémy Perbet (32) heeft een nieuwe ploeg. De Franse aanvaller wordt door Club Brugge voor één seizoen verhuurd - zonder aankoopoptie - aan KV Kortrijk. Opmerkelijk, want Perbet maakte in het tussenseizoen nog de overgang van AA Gent. Onder coach Ivan Leko kreeg hij echter geen kans en de spits kreeg te horen dat hij mocht vertrekken. Perbet kon naar een aantal eersteklassers en gisteravond koos hij definitief voor KV Kortrijk. Daar moet hij Saadi vervangen. (NP/ESK) © Photo News. © Reporters / GYS.

Chadli ook op lijst Leicester Naast Swansea heeft ook Leicester Nacer Chadli op een lijst van potentiële versterkingen gezet. Bij West Brom liep nog geen officieel bod binnen. 'The Swans' zijn voorlopig niet bereid 27 miljoen euro te betalen - ze hebben 22 miljoen in gedachten. Chadli wil absoluut weg bij West Brom, waar het voetbal en de werkwijze van coach Pulis hem niet liggen



In het dossier Divock Origi-Monaco was er gisteren geen doorbraak. Liverpool wil hem een jaar verhuren als glijmiddel voor een deal met Thomas Lemar. (KTH) © photo news.

Paars-wit koopt Thelin en verhuurt hem aan Waasland-Beveren Waasland-Beveren kan de zoektocht naar een vervanger voor Zinho Gano staken. De ploeg van Philippe Clement huurt Isaac Kiese Thelin (25) voor één seizoen (zonder aankoopoptie) van Anderlecht. Daar zat de Zweedse aanvaller op een zijspoor - afgelopen weekend haalde Kiese Thelin zelfs de wedstrijdselectie niet. Opvallend: voor het de huurdeal afrondde, heeft Anderlecht Kiese Thelin aangekocht bij Bordeaux, de Franse club waar het de spits zelf van leende. Kiese Thelin tekende een contract voor vier seizoenen in het Astridpark, maar moet nu dus op de Freethiel meer ervaring opdoen. Bij Anderlecht zou hij wellicht erg weinig tot spelen komen.



Nog op Neerpede is de kans klein dat Hamdi Harbaoui (32) nog vertrekt. De Tunesiër zou naar verluidt zelf graag een transfer maken, maar de club wil hem voorlopig houden, zeker omdat ook een afscheid van de voormalige Gouden Stier Lukasz Teodorczyk (26) tot de mogelijkheden behoort. (PJC/NP/MVS) © photo news.

Celtic wil Denayer terug Celtic Glasgow wil graag dat Jason Denayer terugkeert. Dat werd ons gisteren bevestigd. Denayer speelde al voor de Schotten in het seizoen 2014-2015. Hij ligt onder contract bij Manchester City en werd vorig seizoen verhuurd aan Sunderland. (TTV) © photo news.

Capel verlaat Anderlecht Het verstandshuwelijk is ten einde. Diego Capel (29) heeft via sociale media zijn afscheid bij Anderlecht aangekondigd - zijn contract is in onderling overleg verbroken. De Spanjaard kwam in 2016 naar België en pakte de titel, maar kon nooit echt overtuigen. Toch blikt hij zonder wrok terug: "Dit was een mooie ervaring. Ik wil iedereen bedanken, zeker de supporters. Zij waren fantastisch." Behoudens ongelukken keert Capel nu terug naar zijn geboorteland. Leganés en Deportivo hebben interesse, maar volgens Spaanse media is Getafe de grootste kanshebber om de vleugelaanvaller binnen te halen. (PJC) © belga.