Deschamps verbiedt Mbappé en co om Franse selectie te verlaten: "Transferperikelen beperken

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft zijn internationals verboden om deze week de selectie te verlaten voor de afronding van een transfer. "Ze zijn en blijven hier", zei Deschamps op het nationale trainingscomplex Clairefontaine, waar de 'Haantjes' zich voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Oranje (donderdag) en Luxemburg (zondag). "De focus moet volledig op donderdag liggen."

Zo'n anderhalf uur na de confrontatie tussen Frankrijk en Nederland in het Stade de France sluit de transfermarkt. Deschamps weet dat de aanloop naar het voor beide landen belangrijke duel zal worden overschaduwd door transfergeruchten. Over Kylian Mbappé en Thomas Lemar bijvoorbeeld, twee grote talenten van AS Monaco.



"De transferperiode duurt te lang, vooral de clubtrainers lijden daar onder", zei de Franse bondscoach. "Ik probeer alle verstorende elementen tot een minimum te beperken."