TT: Beric in België - Kylian Hazard tekent bij Chelsea - Dussenne op huurbasis naar AA Gent - Monaco haalt nu ook Baldé

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Brüls zoekt het avontuur op in Cyprus Christian Brüls speelt het komende seizoen in de Cypriotische topdivisie bij Pafos FC. Dat heeft de ambitieuze promovendus bekendgemaakt op zijn Facebookpagina. De aanvallende middenvelder zat na een korte periode bij Eupen zonder contract. Na zijn doorbraak bij Eupen (2005-2008) in tweede klasse volgden verschilllende clubs in binnen- en buitenland voor de 28-jarige Brüls.



Via MVV (2008 en 2009-2010), Trabzonspor (2009), Westerlo (2010-2012), AA Gent (2012-2013), OGC Nice (2013-2014) en Standard (2015-2016) belandde hij in Frankrijk bij Stade Rennes (2014-2015 en 2016-2017). In januari werd hij tot het einde van vorig seizoen uitgeleend aan Eupen, waar hij zijn opleiding genoot.



Bij Pafos wordt Brüls verenigd met landgenoot Jeff Callebaut, die KV Mechelen verliet voor een avontuur in Cyprus.

Emre Mor ruilt Borussia Dortmund voor Celta de Vigo. De Turkse aanvaller tekent een contract voor vijf jaar bij de Spaanse eersteklasser. Celta betaalt 13 miljoen euro voor de 20-jarige international. Mor speelde slechts één seizoen voor Dortmund, dat hem vorig jaar voor 10 miljoen euro overnam van het Deense FC Nordsjaelland. Dortmund nam deze zomer ook al afscheid van Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Matthias Ginter (Mönchengladbach), Sven Bender (Leverkusen), Dzenis Burnic (VfB Stuttgart) en Mikel Merino (Newcastle).

Dussenne 1 jaar op huurbasis naar AA Gent Noë Dussenne komt de rest van dit seizoen uit voor AA Gent. De ex-verdediger van Bergen, Tubeke, Cercle Brugge en Moeskroen komt op huurbasis over van het Italiaanse Crotone, zonder aankoopoptie. Dussenne heeft amper negen competitieduels op de teller voor Crotone.



In totaal speelde Dussenne 89 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Daarin scoorde hij negen doelpunten, waarvan zes voor Moeskroen. (NP) ¿¿ @KAAGent strikt @NDussenne



¿¿ 1 jaar huur, zonder optie

¿¿ komt over van @FcCrotoneOff ¿¿¿¿



¿ Belg

¿ Verdediger pic.twitter.com/6j9TgTMhXj — Niels Poissonnier (@niels_27) Tue Aug 29 00:00:00 MEST 2017

Kylian wordt derde Hazard in Chelsea-loondienst Chelsea heeft het voor Hazards. Na Eden en Thorgan (nu bij Borussia Mönchengladbach) heeft de Londense club nu ook Kylian Hazard een contract aangeboden. De 22-jarige middenvelder komt over van het Hongaarse Ujpest en zal bij Chelsea uitkomen voor de U23. The little one. Kylian Hazard (22) has signed for Chelsea. Eden's younger brother played in Hungary. #cfc pic.twitter.com/Rgk2C6vkVC — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Tue Aug 29 00:00:00 MEST 2017

Monaco haalt Jovetic naar het Prinsdom Goudhaantje Kylian Mbappé mag dan nog niet vertrokken zijn, maar AS Monaco heeft zijn vervanger al beet. De club van Rode Duivels Youri Tielemans heeft aanvaller Stevan Jovetic overgenomen van Internazionale. De 27-jarige Montenegrijn tekent een contract tot medio 2021, maakte de Franse topclub bekend.



Jovetic speelde sinds 2015 voor Inter dat hem vorige zomer definitief overnam van Manchester City. De 46-voudig international werd afgelopen winter verhuurt aan Sevilla waar hij zes doelpunten maakte in 21 wedstrijden.



Bij Monaco krijgt Jovetic nummer 10, zo blijkt uit gelekte foto's op social media. Afgelopen seizoen droeg Mbappé nog het shirt met dat rugnummer. De 18-jarige steraanvaller lijkt op weg naar de uitgang en zou zijn medische testen bij PSG zelfs al voltooid hebben. Mbappé zou het eerste seizoen op huurbasis naar Parijs trekken, met een (verplichte) aankoopoptie van liefst 180 miljoen euro. DONE DEAL: @AS_Monaco have signed Stevan Joveti¿ from Inter Milan on a four-year deal for an undisclosed fee.



Their ninth summer signing. pic.twitter.com/vRhnyhDE0v — Squawka News (@SquawkaNews) Tue Aug 29 00:00:00 MEST 2017

Coutinho heeft geen last van rugproblemen bij Brazilië Philippe Coutinho lijkt plotseling weer helemaal fit. De 28-jarige Braziliaan kwam dit seizoen door een vermeende rugblessure nog niet in actie bij Liverpool, dat nog steeds weigert hem aan Barcelona te verkopen. Bij de nationale selectie traint de begeerde spelmaker deze week echter weer volop mee. Hij is in Porto Alegre met de Braziliaanse selectie in voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd van donderdag tegen Ecuador. Mogelijk begint hij ook meteen in de basis.



Volgens zijn arts Michael Simoni is er een logische verklaring voor het opmerkelijke herstel Coutinho. "Het is een kwestie van stress. De onzekerheid over zijn toekomst grijpt hem emotioneel heel erg aan. Die spanning bij hem is nu even verdwenen."



Coutinho weet niettemin nog steeds niet waar hij aan toe is. Liverpool heeft naar verluidt al drie keer een bod van Barcelona afgewezen. Zelfs een bedrag van 123 miljoen euro negeerde de Engelse club van Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi. Neymar aan de zijde van Coutinho. © afp.

Westerlo strikt transfervrije Christian Osaguona Westerlo heeft vandaag de inkomende transfer van Christian Osaguona aangekondigd. De Nigeriaanse spits komt transfervrij over van KV Mechelen en tekende bij de Kemphanen een contract voor een seizoen met een optie op een extra jaar.



De 26-jarige Osaguona, die gisteren met succes zijn medische testen aflegde, moet het vertrek van Christophe Bertjens naar reeksgenoot Union opvangen. Vorig seizoen kreeg de Nigeriaan zijn kans in België bij KV Mechelen, maar zijn eenjarig contract werd in het AFAS-stadion niet verlengd.



"Ik wou meer spelen en het verschil maken. Daarom ben ik ook naar hier gekomen. In Westerlo hoop ik dat ik de kans krijg om me eindelijk te bewijzen", reageerde Osaguona, die het nummer 9 zal dragen. "Ik wil alvast veel doelpunten maken en hopelijk als kers op de taart promoveren naar de Jupiler Pro League." De transferperiode loopt bijna op zijn einde. Vandaag haalde KVC Westerlo nog een spits binnen om de aanval te... https://t.co/jiSUOLRS76 — KVC Westerlo (@KVCWesterlo)

Beric in België Robert Beric, de nieuwbakken aanvaller van Anderlecht die overkomt van Saint-Etienne, heeft zopas voet gezet aan Belgische grond. Beric moet mee het efficiëntieprobleem van Anderlecht oplossen. Nochtans is de in Krsko geboren speler geen doelpuntenmachine. In de voorbije twee seizoenen bij Saint-Étienne, waar hij wel nooit het volle vertrouwen kreeg, maakte hij slechts negen treffers. Enkel bij Rapid Wien kon hij in het verleden prima statistieken voorleggen - dertig goals in 38 matchen.

River Plate dreigt met sancties tegen Leverkusen, dat geïnteresseerd is in spits Alario De Argentijnse club River Plate heeft een protestbrief gestuurd naar Bayer Leverkusen, waarin het dreigt met sancties tegen de Duitse club. Leverkusen zou de Argentijnse spits van River Plate, Lucas Alario, al medische testen hebben laten afleggen zonder een akkoord op clubniveau.



"Leverkusen heeft niet alleen de regelgeving van de FIFA maar ook de ethische regels geschonden", laat River Plate-voorzitter Rodolfo D'Onofrio weten in een persbericht. "Er moet op z'n minst aan onze club toestemming gevraagd worden om medische testen af te leggen. We kunnen dit interpreteren als het aanzetten tot een contractbreuk. Onze club zal dan ook disciplinaire en sportieve sancties vragen."



De 24-jarige Lucas Alario is de spits van de 'Millionarios' en scoorde de voorbije twee seizoenen 41 keer in 82 matchen. Via een tussenpersoon kwam River Plate te weten dat Alario, aan de zijde van Leverkusen-arts Karl Dittmar, medische testen onderging in een ziekenhuis in Buenos Aires.



Alario heeft een afkoopclausule van 24 miljoen euro in zijn contract staan. De spits lijkt bij Leverkusen de opvolger van de naar West Ham vertrokken Javier Hernandez 'Chicharito' te moeten worden.

Stoke City verlost Wimmer van bankzittersstatuut bij Tottenham Stoke City heeft vandaag de transfer van verdediger Kevin Wimmer aangekondigd. De Oostenrijker komt voor 19,3 miljoen euro over van Tottenham en tekende in het bet365 Stadium een contract van vijf seizoenen.



De 24-jarige Wimmer vervoegde de Spurs in de zomer van 2015, als concurrent van Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Voordien was Wimmer aan de slag in eigen land bij LASK Linz (2011-2012) en in de Bundesliga bij FC Keulen (2012-2015).



De Oostenrijker kon zich op White Harte Lane echter nooit opwerken tot een vaste waarde. Twee seizoenen en 31 optredens later verlaat hij Tottenham opnieuw voor Stoke City.



Daar wordt de achtvoudige international ploegmakker van de jonge Belgen Julien Ngoy en Thibaud Verlinden. Stoke legde eerder deze zomer ook al verdedigers Kurt Zouma (Chelsea, huur) en Bruno Martins Indi (Porto), middenvelder Darren Flechter (West Bromwich) en aanvallers Jesé (PSG, huur) en Eric Maxim Choupo-Moting (Schalke 04) vast. De Potters startten de competitie met een 4/9, eveneel als Tottenham. ¿¿ New signing @kevinwimmer27 says joining #SCFC was an easy decision to make.



¿¿ https://t.co/ycwvNjkSEm



¿¿¿¿ pic.twitter.com/JhARKQXY3q — Stoke City FC (@stokecity)

Orlando Sa verlengt contract bij Standard De Portugese aanvaller Orlando Sa heeft vandaag zijn contract bij Standard verlengd. Dat maakten de Rouches bekend op hun website, zonder de precieze duur van het nieuwe contract mee te delen.



De 29-jarige Sa scoorde vorig seizoen in zijn debuutseizoen aan de boorden van de Maas 17 keer in 34 wedstrijden. In het verleden was de aanvaller ook al aan de slag bij Sporting Braga (2008-2009), FC Porto (2009-2010), Nacional (2010-2011) Fulham (2011-2012), AEL Limassol (2012-2014), Legia Warschau (2014-2015), Reading (2015-2016) en Maccabi Tel Aviv (2016).



Standard is ondertussen al enkele weken in de weer een mogelijke schorsing van Sa te voorkomen. De spits wordt ervan beschuldigd STVV-middenvelder Steven De Petter te hebben nagetrapt in hun onderlinge wedstrijd op de derde speeldag en kreeg van het Bondsparket een schorsing van drie speeldagen. Standard ging hiertegen in beroep omdat het niet over alle stukken kon beschikken om zich te verdedigen. De zaak wordt later vandaag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep hernomen. NEWS | ¿¿¿¿ Orlando Sá (NL) ¿¿ https://t.co/KePAfaxldy #RSCL pic.twitter.com/EfU3vKxrDs — Standard de Liège (@Standard_RSCL)

Siem de Jong keert terug naar Ajax Ajax heeft bekendgemaakt dat Siem de Jong terugkeert naar de Amsterdam Arena. De Jong komt over van Premier League-club Newcastle United en tekende voor drie seizoenen bij de Ajacieden.



De 28-jarige De Jong, de oudere broer van PSV-spits Luuk de Jong, kreeg eerder al zijn jeugdopleiding in Amsterdam en maakte zijn debuut in de hoofdmacht in september 2007. Na zeven jaar dienstverband versierde De Jong, die intussen kapitein van Ajax was, een transfer naar Newcastle United. In de Premier League vlotte het echter nooit, en Newcastle leende De Jong vorig seizoen uit aan rivaal PSV. Daar kwam de aanvallende middenvelder tot 23 optredens (en zes goals).



In zijn vorige periode bij Ajax behaalde de 6-voudig international al vier landstitels en één beker. Eerder deze zomer haalde Ajax met Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) nog een oud-boegbeeld terug. Siem = ¿¿#WelcomeBack pic.twitter.com/3oP5HXl5sI — AFC Ajax (@AFCAjax)

Dendoncker geen prioriteit voor Monaco, deze oude bekende wél Leander Dendoncker wordt de laatste dagen steeds meer in verband gebracht met AS Monaco, maar voor die club is hij volgens de toonaangevende sportkrant L'Equipe geen prioriteit. In eerste instantie moet Fabinho de Monegasken al verlaten en als hij dat daadwerkelijk ook doet (vooral PSG ligt op de loer), dan denkt de club van Youri Tielemans aan William Carvalho van Sporting Lissabon. De Portugees, 37-voudig international en er ook bij toen Portugal vorig jaar het EK won, speelde in 2012 in ons land voor Cercle Brugge en hij wordt al enkele jaren genoemd bij vooral Engelse clubs. De kans lijkt nu dus reëel dat het een avontuur in het Prinsdom wordt, al moet er dan wel 35 miljoen euro op tafel worden gelegd.

Wat met Teo? © photo news. Anderlecht haalde gisteren Robert Beric, maar in principe is het niet de bedoeling dat die in het Astridpark de concurrentie met Lukasz Teodorczyk aangaat. Anderlecht zoekt een oplossing voor het Poolse enfant terrible. Sinds Herman Van Holsbeeck de optie in het huurcontract van Teo lichtte, is hij één van de grootverdieners in de vestiaire, maar de prestaties blijven uit. Teodorczyk ontgoochelt.



Vandaar ook dat Anderlecht verkiest om zich nog snel van Teo's zware contract te verlossen. Op dit moment is de meest concrete optie het Turkse Fenerbahçe - gisteren zat makelaar Mateja Kezman (ex-speler van Fenerbahçe) al bij Van Holsbeeck om verkennende gesprekken te voeren in naam van de Turken. Die volgen de Gouden Stier van vorig seizoen, toen goed voor 22 doelpunten, al enkele maanden en overwegen een bod. In de entourage van Teodorczyk valt nog steeds te horen dat het hun intentie is om te blijven, maar het zijn dus andere makelaars die achter de schermen werken aan een overgang. Het spreekt voor zich dat Anderlecht minstens tien miljoen euro wil vangen. (SK/PJC/NVK/MJR) © belga.

AA Gent gaat vol voor Dussenne AA Gent heeft zijn pijlen gericht op Noë Dussenne (25). De ex-speler van Bergen, Tubeke, Cercle Brugge en Moeskroen is momenteel eigendom van het Italiaanse Crotone, waar hij vorige zomer een contract tekende tot 2019. Toen al was er interesse van AA Gent, maar de verdediger bedankte vriendelijk. "Ik zou graag naar een play-off 1-club vertrekken, alleen heb ik geen zin om er op de bank te zitten", klonk het. Een jaar later - na amper 9 competitieduels voor Crotone - wil Dussenne de concurrentiestrijd in de Ghelamco Arena wél aangaan. Tot opluchting van AA Gent, want de zoektocht naar een defensieve landgenoot verliep uiterst moeizaam. Zo greep het naast Odoi - ongeacht het mondelinge akkoord met Fulham kostte hij plots 3,5 miljoen euro -, Vanlerberghe en Van Damme. Die laatste twee gaven de voorkeur aan respectievelijk Club Brugge en Antwerp FC. Dussenne (1m91, 80kg) moet in Gent het aantal voetbalbelgen doen toenemen, en is met zijn kopkracht op stilstaande fases ook een nodig wapen. Een akkoord op clubniveau is er evenwel nog niet. (NP)

Monaco flirt met Origi Liverpool probeert Divock Origi (22) in de richting van Monaco te pushen. De Engelse club wil graag Thomas Lemar wegplukken uit het prinsdom en heeft een tweede bod van 70 miljoen euro uitgebracht. Liverpool wil Origi als glijmiddel gebruiken om een deal te vergemakkelijken. Monaco zou Lemar liever niet verkopen en heeft eerder al aanbiedingen van Arsenal naast zich neergelegd. Origi ziet een verhuis naar Monaco zelf ook zitten. Naast Monaco heeft zijn zaakwaarnemer ook lijntjes lopen naar Inter, Juventus, Sampdoria, Wolfsburg, Werder Bremen, Leverkusen en Tottenham. Ook Newcastle en Crystal Palace wonnen info in. De spits hoopt voor het einde van de transferperiode nog een nieuwe club te vinden. Liverpool wil meewerken aan een oplossing. (KTH)

Denswil blijft bij Club. En Engels? © belga. Aftellen naar middernacht 31 augustus gebeurt ook bij Club Brugge. Met name ten huize Björn Engels. Als hij weg raakt, wordt het zo goed als zeker Olympiakos of Engeland, al kan het in extremis ook nog één ander land worden.



Die andere centrale verdediger, Stefano Denswil, blijft dan weer zo goed als zeker. De Nederlander heeft zich - mede door gebrek aan concrete aanbiedingen - neergelegd bij een verlengd verblijf (hij staat ook nog onder contract tot 2020). Zijn goede match tegen Standard is tekenend voor zijn hernieuwde focus.



Blauw-zwart heeft overigens nog wel wat werk voor de boeg. Perbet (in de aanbieding bij zowat de hele Jupiler Pro League) en Butelle moeten eigenlijk weg, al toont die laatste zich niet echt gehaast. Wat Rotariu betreft, is het de bedoeling om de Roemeen uit te lenen, er is nog altijd belangstelling van Moeskroen, enkele Engelse tweedeklassers en een Deense club. Als Club dat viertal kan slijten, zal Leko al een meer werkbare kern hebben. 24 veldspelers zijn er dan nog, inclusief youngsters Masovic en McGree. In de Deense pers wordt Bubacarr Sanneh (22) van Horsens dan weer gelinkt aan Club, de Gambiaan is een centrale verdediger/verdedigende middenvelder. (WDK)

Essevee weigert bod van Sheffield Wednesday op Derijck © belga. Blijft Timothy Derijck (30) bij Zulte Waregem? De interesse zwengelt aan en de speler staat open voor een stap hogerop, maar een bod van Sheffield Wednesday was ontoereikend.



5 miljoen euro. Dat is de prijs die Zulte Waregem op het hoofd van Timothy Derijck geplakt heeft. De verdediger, goed voor negen doelpunten vorig seizoen, genoot begin deze zomer al concrete belangstelling vanuit het buitenland, maar toen wilde Essevee hem absoluut niet laten gaan. Dat standpunt is intussen niet veranderd - als er niet minstens 3 miljoen euro op tafel komt, wil de directie van Essevee niet eens onderhandelen, zo klinkt het binnen de club.



Dat heeft nu ook Sheffield Wednesday mogen ondervinden. De Engelse tweedeklasser met ambities om te promoveren deed een officieel bod op Derijck, maar dat voldeed niet aan de verwachtingen. Zulte Waregem startte dan ook geen gesprekken op en drukte Derijck nog eens op het hart dat hij een sleutelpion is en een vertrek het laatste is wat Francky Dury wil.



De aanbieding toont wel aan dat er wellicht tot de laatste dag van de transferperiode beweging zal zijn rond Derijck. Zeker omdat de speler, wekelijks een sterkhouder centraal achterin en vorig seizoen zelfs even in beeld bij de Rode Duivels, zichzelf klaar acht om een stap hogerop te zetten. Gebeurt dat niet, dan zal Derijck evenwel geen keet schoppen - daarvoor is hij te professioneel. En dat weet Essevee, dat bijgevolg rustig afwacht of er een nieuw bod in de mailbox belandt. De tijd tikt alvast in hun voordeel. (PJC) © belga.

Ondanks interesse blijft Praet in Sampdoria Dennis Praet (23) is prima aan het seizoen begonnen met Sampdoria en dat is ook andere clubs niet ontgaan. Zo staat de aanvallende middenvelder op de lijst van potentiële versterkingen bij de Engelse promovendus Newcastle, maar ook Everton - coach Koeman wilde hem als trainer van Southampton al wegplukken bij Anderlecht - is geïnteresseerd voor het geval dat spelmaker Ross Barkley nog moest vertrekken. Olympique Marseille heeft eveneens geïnformeerd. De kans is evenwel zeer klein dat Praet vertrekt. De middenvelder heeft zich opgewerkt tot sleutelspeler van Sampdoria, dat met een zes op zes aan de Serie A is begonnen. De club wil hem dan ook niet verkopen.



Ook Praet zelf heeft aan de Italiaanse media verteld dat hij niet op een vertrek aanstuurt. De Gouden Schoen van 2014 vertrok vorig seizoen voor zo'n 10 miljoen euro van Anderlecht naar Genua. (NVK)

Lens informeert naar Duplus Frédéric Duplus (27) staat in de belangstelling van Racing Lens. De Franse club uit de Ligue 2 is nog op zoek naar een rechtsachter en kwam bij de kapitein van Antwerp uit. De eerste contacten werden gelegd. Alleen lijkt de Great Old niet meteen te willen meewerken aan een overgang. De alternatieven op de rechtsback zijn beperkt. Duplus heeft nog een contract tot het einde van het seizoen op de Bosuil. (SJH/MDB)

Kosanovic naar AEK Athene? Milos Kosanovic mag vertrekken bij Standard en kan rekenen op verregaande interesse van AEK Athene. Bij de Grieken - vorige week te sterk voor Club Brugge in de voorronde van de Europa League - staat hij bovenaan de lijst om de verdediging te versterken. Kosanovic zou door Standard worden verhuurd aan AEK. Een akkoord is er echter nog niet. De Serviër wil enkel vertrekken als aan alle voorwaarden voldaan wordt. Dat is voorlopig nog niet het geval. Vandaag wordt er in principe verder gepraat. (FDZ/SJH)