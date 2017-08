TT: Besnik Hasi wil er nog een Belg bij - Speelt Ajax straks ook nog Deense sensatie kwijt? - Honger PSG raakt maar niet gestild

Door: redactie

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Ook Reina naar PSG? © photo news. © getty. De kans is groot dat Pepe Reina gisteren zijn laatste wedstrijd voor Napoli heeft gespeeld. De Spaanse doelman staat nadrukkelijk in de belangstelling van Paris Saint-Germain en na de 3-1-winst tegen Atalanta Bergamo was de ploegmaat van Dries Mertens duidelijk geëmotioneerd. Het afscheid?



De Napolitanen brachten intussen bij Real Sociedad een bod uit op Gerónimo Rulli, al weten diverse media dat ook Simon Mignolet op de radar zou staan. Die zat gisteren niet in de kern bij Liverpool in de 4-0-zege tegen Arsenal, maar is tot nader order niet te koop. "Simon is mijn absolute nummer één", zei coach Jürgen Klopp nog na de wedstrijd. © photo news. © afp.

Chadli: bankzitter in afwachting van transfer West Bromwich Albion en Stoke City deelden afgelopen weekend de punten. Nacer Chadli kwam niet van de bank. Ook hij mag beschikken bij WBA, maar enkel tegen de juiste prijs: 27 miljoen euro. Swansea doet deze week een laatste poging om hem te strikken. "Beide partijen staan dichter bij mekaar dan jullie denken", zei trainer Pulis. © reuters.

Engels naar Engeland of Olympiakos Nog drie dagen en Björn Engels (22) weet waar hij zijn carrière voortzet. De kans dat dat Club Brugge is, wordt steeds kleiner. Tegen Standard was hij er niet bij om zich te concentreren op zijn nakende transfer. Stoke City lijkt het niet meer te worden. Eerder deze week leken ze nog een bod van 9 miljoen euro te zullen uitbrengen, maar nu hebben ze Wimmer gehaald bij Tottenham. Wel zijn er andere gegadigden uit Engeland, zoals Championshipclub Fulham. Andere optie is het Olympiakos van Besnik Hasi. Met de Champions League als lokmiddel en een aantal landgenoten (Odjidja, Gillet) is de Griekse topclub een waardig alternatief voor Engels' Engelse droom. (WDK/KTH/TTV) © belga.

Dolberg moet Dembélé vervangen Coach Peter Bosz wil Kasper Dolberg graag naar Borussia Dortmund halen. Hij ziet in de Deense spits van Ajax een goede opvolger van Ousmane Dembélé, die voor minimaal 105 miljoen naar Barcelona vertrekt. Bosz bevestigde voor het duel van zijn nieuwe club met Hertha BSC de interesse in Dolberg. "We moeten wel nog even afwachten of het allemaal doorgaat", zei hij voor de camera van het Duitse Sky. "Het is nog niet honderd procent zeker. Directeur Watzke en ik gaan er mee aan de slag."



Dolberg brak vorig jaar door bij Ajax onder trainer Bosz. De negentienjarige aanvaller staat ook in de belangstelling van AS Monaco. Directeur spelersbeleid Marc Overmars herhaalde vorige week echter dat hij geen speler meer laat gaan. Ajax verkocht deze zomer al Davinson Sánchez, Davy Klaassen, Kenny Tete en Jairo Riedewald voor meer dan 80 miljoen euro.



Borussia Dortmund zit uitstekend bij kas. Het transferbedrag voor Dembélé kan door bonussen oplopen tot 147 miljoen euro. © anp.