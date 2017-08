Herbeleef Transfer Talk van maandag 28 augustus, met Svilar die onderdak vond in Portugal

Door: redactie

28/08/17 - 19u23

© RV.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Beric morgen van Anderlecht Anderlecht heeft zijn nieuwe spits beet: Robert Beric (26) komt over van AS Saint-Étienne. De Sloveense aanvaller wordt morgen in Brussel verwacht voor zijn medische testen. Als die goed zijn, komt Beric op uitleenbasis over van Saint-Étienne. De 13-voudige international moet mee het efficiëntieprobleem van Anderlecht oplossen, maar een doelpuntenmachine is hij nochtans niet. De voorbije twee seizoenen maakte hij slechts negen treffers voor zijn club. (PJC/MJR)



Lees er HIER meer over! © afp.

Svilar definitief naar Benfica De overgang van Mile Svilar naar het Portugese Benfica is in kannen en kruiken. Dat laat Anderlecht zelf weten via de clubwebsite. "De club wenst de Belgische jeugdinternational veel succes toe in Portugal", staat er te lezen. De doelman werd gisteren nog maar 18 jaar. De jonge Svilar tekent in Portugal een contract van vijf jaar. Transferupdate: Mile Svilar naar Benfica ¿¿ Meer op https://t.co/uv49Kdy553 #RSCA #COYM pic.twitter.com/wsDtnoUI1h — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) ¿¿ #SvilarAnnounced pic.twitter.com/YSGhLwVHI6 — SL Benfica (@SLBenfica)

Uruguayaanse aanvaller voor Antwerp Laszlo Bölöni mag eerstdaags zijn nieuwe spits verwelkomen en hij luistert naar de naam Joaquin Ardaiz. De 18-jarige Uruguayaan komt over van El Tanque Sisley, een middenmoter in de hoogste afdeling van zijn thuisland. Ardaiz is een veelvoudig Uruguayaans jeugdinternational en werd het voorbije seizoen aan Danubio uitgeleend. Hij kwam 30 keer in actie - voornamelijk als invaller - en scoorde vier goals. Met zijn 1m83 staat hij stevig op zijn benen. Antwerp kondigde de transfer nog niet officieel aan, maar zijn makelaarsbureau maakte het bericht wel al wereldkundig via Twitter en de foto's laten weinig aan de verbeelding over. (SJH) Joaquín Ardaiz firmando su contrato con Royal Antwerp #Bélgica #Antwerp #JugadoresDodici pic.twitter.com/HU5zERLv8r — DODICI (@DodiciCorp)

Oxlade-Chamberlain ruilt Arsenal in voor Chelsea Bizarre transfer over Het Kanaal waar Alex Oxlade-Chmaberlain Arsenal inruilt voor het Chelsea van Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi. Dat weet onze man in Engeland Kristof Terreur. Met de overgang van 'The Ox' gaat zo'n 40 miljoen pond (zo'n 43 miljoen euro) mee gemoeid. © getty.

Anderlecht verhuurt overbodige aanvaller Union Saint-Gilloise huurt Dylan Lambrecth voor de rest van het seizoen van Anderlecht. De spits raakte nooit tot in de A-kern van paars-wit. Met een uitleenbeurt aan Roeselare was de spits vorig seizoen ook al in 1B actief. Ce matin après l'entrainement, Dylan Lambrecth signait son contrat à l'Union !#BienvenueDylan pic.twitter.com/BkaMiaAm9s — Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise)

Liverpool met recordaankoop Liverpool heeft een recordbedrag neergeteld voor RB Leipzig-middenvelder Naby Keïta. De 22-jarige speler komt voor ruim vijftig miljoen over, maar meldt zich pas volgend jaar op Anfield.



De hele zomer gonsde het al van de geruchten rondom een transfer van Keïta naar Liverpool. Leipzig wilde de speler uit Guinee echter niet laten gaan. Uiteindelijk haalden The Reds onder anderen Mohamed Salah van AS Roma. Nu komt Keïta dus alsnog naar Engeland, maar pas volgend seizoen.



Hij begon zijn loopbaan bij het Franse Istres, op het tweede niveau, waarna hij in 2014 overstapte naar Red Bull Salzburg. Daar bleef hij twee jaar, om de Duitse tak van Red Bull vorig seizoen na de promotie direct naar een historische tweede plaats in de Bundesliga te helpen. Met Leipzig komt Keïta dit seizoen uit de Champions League, volgend seizoen verhuist hij naar de club van Jürgen Klopp. © epa.

Dortmund haalt dure winger in huis Andrey Yarmolenko zet zijn carrière voort bij Borussia Dortmunde. De 27-jarige Oekraïense winger maakt de overstap van Dynamo Kiev, dat 25 miljoen euro zou vangen voor de international. Yarmolenko zette in Duitsland zijn krabbel onder een verbintenis tot medio 2021. De flankaanvaller moet in het Signal Iduna Park de vervanger van de naar FC Barcelona vertrokken Ousmane Dembélé worden.



"Ik ben Kiev zeer dankbaar dat ze mij naar een grote Europese topclub laten gaan. Dat is een droom voor mij", aldus de 1,89 meter lange aanvaller, die bij Borussia Dortmund met rugnummer 9 gaat spelen.



Voor Dortmund is Yarmolenko na verdedigers Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) en Dan-Axel Zagadou (PSG) en middenvelder Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach) en Maximilian Philipp (Freiburg) de vijfde inkomende transfer. ➡️ Andrey Yarmolenko stürmt für Borussia Dortmund https://t.co/YbpNWXAC6Y pic.twitter.com/F9fhIRCpgJ — Borussia Dortmund (@BVB) 28 augustus 2017

Jovetic poseert in truitje van Monaco Kylian Mbappé is nog niet officieel van Paris Saint-Germain, maar de regerende Franse landskampioen lijken wel al op het punt te staan om een vervanger aan te trekken. Op Twitter circuleren immers al foto's van Stevan Jovetic in een truitje van Monaco. De 27-jarige Montenegrijnse spits, die op die foto's zelfs al het rugnummer '10' droeg, staat vooralsnog op de loonlijst van Inter Milaan.





Leaked photos ahead of Stevan Jovetic's unveiling as a Monaco player show that he has taken Kylian Mbappé's #10 shirt. pic.twitter.com/aIuVALApRp — Get French Football (@GFFN) 28 augustus 2017

Sevilla biedt 12 miljoen euro voor Berge Sevilla blijft maar hengelen naar de diensten van Sander Berge. Racing Genk legde eerder al een bod van de Spaanse club naast zich neer, maar nu heeft die een nieuw bod gedaan. Ze wil twaalf miljoen euro betalen en ze biedt de Limburgers ook een eventueel percentage op de doorverkoop aan. De kans is echter klein dat Genk overstag gaat, want er klonk deze zomer altijd dat er niemand meer vertrekt - dus ook de 19-jarige Berge niet. © photo news.

Doelman Green (37) moet voor extra ervaring zorgen bij Huddersfield Town Voormalig Engels international Robert Green is toegevoegd aan de selectie van Huddersfield Town, de promovendus in de Premier League die na drie speelronden verrassend op de derde plek staat. De 37-jarige doelman komt over van tweedeklasser Leeds United en tekende een contract voor één seizoen, meldde de club. Laurent Depoitre staat bij Huddersfield ook op de loonlijst, maar kwam nog niet in actie tijdens de eerste drie speeldagen. De Duitse coach van Huddersfield, David Wagner, lichtte op de website van de club toe dat keeper Green ervaring moet brengen in de ploeg. "Het is verstandig Green erbij te nemen omdat we achter eerste keus Jonas Lossl erg jonge keepers hebben."



Green speelde eerder in de Premier League bij Norwich City, West Ham United en Queens Park Rangers en verdedigde in twaalf interlands het doel van het Engelse nationale team. Hij was erbij op de WK's van 2006 en 2010 en het EK van 2012. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika begon Green ook daadwerkelijk als eerste keus aan het toernooi. Maar hij flaterde in Engeland's openingswedstrijd tegen de Verenigde Staten en verloor zo zijn plaats. CONFIRMED: #htafc has completed the signing of experienced former @England international 'keeper Robert Green https://t.co/lIyeaaXK0h (AT) pic.twitter.com/tNe2PQpdv8 — Huddersfield Town (@htafcdotcom) Sun Aug 27 00:00:00 MEST 2017

Siem de Jong keert terug bij Ajax Siem de Jong (28) keert terug bij Ajax. Hij wordt in Amsterdam gezien als een toevoeging aan de selectie vanwege zijn diepgang op het middenveld. In de huidige selectie ontbreekt volgens de clubleiding zo'n type in de middenlinie. De Jong werd drie jaar geleden door Ajax aan Newcastle United verkocht, maar in Engeland lukte het hem, mede door blessureleed, niet om te slagen. Afgelopen seizoen speelde De Jong op huurbasis voor PSV en scoorde hij in de topper tegen Ajax in de Amsterdam Arena. Ajax haalde eerder al Klaas-Jan Huntelaar terug naar het oude nest. © anp.

Ook Reina naar PSG? © getty. © photo news. De kans is groot dat Pepe Reina gisteren zijn laatste wedstrijd voor Napoli heeft gespeeld. De Spaanse doelman staat nadrukkelijk in de belangstelling van Paris Saint-Germain en na de 3-1-winst tegen Atalanta Bergamo was de ploegmaat van Dries Mertens duidelijk geëmotioneerd. Het afscheid?



De Napolitanen brachten intussen bij Real Sociedad een bod uit op Gerónimo Rulli, al weten diverse media dat ook Simon Mignolet op de radar zou staan. Die zat gisteren niet in de kern bij Liverpool in de 4-0-zege tegen Arsenal, maar is tot nader order niet te koop. "Simon is mijn absolute nummer één", zei coach Jürgen Klopp nog na de wedstrijd. © photo news. © afp.

Chadli: bankzitter in afwachting van transfer West Bromwich Albion en Stoke City deelden afgelopen weekend de punten. Nacer Chadli kwam niet van de bank. Ook hij mag beschikken bij WBA, maar enkel tegen de juiste prijs: 27 miljoen euro. Swansea doet deze week een laatste poging om hem te strikken. "Beide partijen staan dichter bij mekaar dan jullie denken", zei trainer Pulis. © reuters.

Engels naar Engeland of Olympiakos Nog drie dagen en Björn Engels (22) weet waar hij zijn carrière voortzet. De kans dat dat Club Brugge is, wordt steeds kleiner. Tegen Standard was hij er niet bij om zich te concentreren op zijn nakende transfer. Stoke City lijkt het niet meer te worden. Eerder deze week leken ze nog een bod van 9 miljoen euro te zullen uitbrengen, maar nu hebben ze Wimmer gehaald bij Tottenham. Wel zijn er andere gegadigden uit Engeland, zoals Championshipclub Fulham. Andere optie is het Olympiakos van Besnik Hasi. Met de Champions League als lokmiddel en een aantal landgenoten (Odjidja, Gillet) is de Griekse topclub een waardig alternatief voor Engels' Engelse droom. (WDK/KTH/TTV) © photo news. © belga.

Dolberg moet Dembélé vervangen Coach Peter Bosz wil Kasper Dolberg graag naar Borussia Dortmund halen. Hij ziet in de Deense spits van Ajax een goede opvolger van Ousmane Dembélé, die voor minimaal 105 miljoen naar Barcelona vertrekt. Bosz bevestigde voor het duel van zijn nieuwe club met Hertha BSC de interesse in Dolberg. "We moeten wel nog even afwachten of het allemaal doorgaat", zei hij voor de camera van het Duitse Sky. "Het is nog niet honderd procent zeker. Directeur Watzke en ik gaan er mee aan de slag."



Dolberg brak vorig jaar door bij Ajax onder trainer Bosz. De negentienjarige aanvaller staat ook in de belangstelling van AS Monaco. Directeur spelersbeleid Marc Overmars herhaalde vorige week echter dat hij geen speler meer laat gaan. Ajax verkocht deze zomer al Davinson Sánchez, Davy Klaassen, Kenny Tete en Jairo Riedewald voor meer dan 80 miljoen euro.



Borussia Dortmund zit uitstekend bij kas. Het transferbedrag voor Dembélé kan door bonussen oplopen tot 147 miljoen euro. © anp.