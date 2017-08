TT: "PSG bereikt akkoord met Monaco over transfer Mbappé" - Door Olympiakos gegeerde Proto wil KVO verlaten - Voormalig Anderlecht-aanvaller dicht bij Serie A

De voetbalredactie

27/08/17 - 19u56

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Door Olympiakos gegeerde Proto wil KVO verlaten Na sterkhouder Musona en aanvoerder Siani wil nu ook Silvio Proto KV Oostende verlaten. De eerste doelman van de kustploeg geniet de concrete interesse van het Griekse Olympiakos en hoopt binnen afzienbare tijd met de club uit Athene Champions League te spelen.



De formele interesse van de Griekse kampioen heeft Proto de voorbije week aan het denken gezet. De doelman kan op 34-jarige leeftijd in het buitenland aan de slag, bij een club die donderdag in een Champions League-poule met Barcelona, Juventus en Sporting Lissabon werd ondergebracht. Olympiakos-coach Besnik Hasi zoekt een concurrent voor eerste doelman Stefanos Kapino, die op 23-jarige leeftijd best wat ervaring mist.



Proto werd door KV Oostende begin vorig seizoen transfervrij overgenomen van Anderlecht. Na een eerste seizoen vol blessureleed is de doelman opnieuw de eerste keuze, voor William Dutoit. Proto wil naar verluidt graag vertrekken, al is de vraag of KVO hem zomaar zal laten gaan. Op vijf dagen van het einde van de transferperiode moet de kustploeg in dat geval een waardig alternatief vinden om Proto te vervangen tussen de palen. Het belooft nog een drukke week te worden op De Schorre, waar ook Nicolas Lombaerts ongelukkig rondloopt. Eerdere aanbiedingen op Musona en Siani werden afgeblokt, al is een vertrek in ruil voor een toereikend bod niet uitgesloten. Ook voor Milic en Tomasevic is er interesse. Zij vechten samen met Lombaerts voor één positie links centraal achterin en dus is het aannemelijk dat één van deze drie linksbenige verdedigers alsnog verkocht wordt. Vanavond speelt KVO om 20 uur tegen Antwerp. Een wedstrijd die voor de hekkensluiter absoluut een eerste seizoenszege moet opleveren. © photo news.

Armenteros op weg naar Serie A Samuel Armenteros is vandaag naar Italië gevlogen om zijn transfer af te ronden naar Benevento Calcio. Volgens de Zweedse krant Expressen betaalt de nieuwkomer in de Serie A twee miljoen euro voor de voormalig aanvaller van Anderlecht. Heracles heeft de clubnaam én het bedrag nog niet bevestigd. Armenteros, die gisteren ontbrak tegen Excelsior, werd de afgelopen weken nog in verband gebracht met het Griekse Panathinaikos. Samuel Armenteros staat dicht bij een overgang naar de Serie A © photo news.

Bosz denkt aan Dolberg om Dembélé te vervangen Coach Peter Bosz wil Kasper Dolberg graag naar Borussia Dortmund halen. Hij ziet in de Deense spits van Ajax een goede opvolger van Ousmane Dembélé, die voor minimaal 105 miljoen naar Barcelona vertrekt. Bosz bevestigde voor het duel van zijn nieuwe club met Hertha BSC de interesse in Dolberg. "We moeten wel nog even afwachten of het allemaal doorgaat", zei hij voor de camera van het Duitse Sky. "Het is nog niet honderd procent zeker. Directeur Watzke en ik gaan er mee aan de slag."



Dolberg brak vorig jaar door bij Ajax onder trainer Bosz. De negentienjarige aanvaller staat ook in de belangstelling van AS Monaco, dat volgens de Nederlandse krant De Telegraaf meer dan 50 miljoen euro voor hem wil betalen. Directeur spelersbeleid Marc Overmars herhaalde vorige week echter dat hij geen speler meer laat gaan. Ajax verkocht deze zomer al Davinson Sánchez, Davy Klaassen, Kenny Tete en Jairo Riedewald voor meer dan 80 miljoen euro.



Borussia Dortmund zit uitstekend bij kas. Het transferbedrag voor Dembélé kan door bonussen oplopen tot 147 miljoen euro. © anp.

Bryan Limbombe tekent eerste profcontract in Genk Bryan Limbombe heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij eersteklasser Racing Genk, zo maakte de club vandaag bekend. De zestienjarige Limbombe is de jongere broer van Anthony en Stallone Limbombe en tekende in de Luminus Arena een overeenkomst tot 2020, nadat hij was overgekomen van de jeugd van Zulte Waregem.

Bjelica trekt voor drie seizoenen naar KV Oostende KV Oostende heeft zich gisterenavond verzekerd van de diensten van linksachter Aleksandar Bjelica. De Nederlandse Serviër komt over van KV Mechelen en tekende in de Versluys Arena een contract van drie seizoenen.



De 23-jarige Bjelica werd in Servië geboren, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Nederland. Na zijn jeugdopleiding te hebben genoten bij Quick Boys, Katwijk, Ajax, ADO Den Haag en Utrecht debuteert Bjelica bij de laatste ploeg in de hoofdmacht. Utrecht leende hem uit aan Sparta, waarna nog korte passages volgden bij PEC Zwolle en Helmond Sport.



KV Mechelen plukte hem in januari 2016 weg uit de Nederlandse Eerste Divisie. In het AFAS Stadion werkte de rumoerige verdediger zich op tot een vaste waarde. Na 41 matchen en drie goals verhuist Bjelica nu naar de kust.



"Het is allemaal heel erg snel gegaan," vertelde Bjelica. "Pas vrijdagmiddag hoorde ik van de concrete interesse van KV Oostende en ik heb mijn manager meteen gezegd dat ik hier wou komen spelen. Ik moet hem en de beide clubs bedanken dat alles zo vlot is afgehandeld."



"Het is allemaal heel erg snel gegaan," vertelde Bjelica. "Pas vrijdagmiddag hoorde ik van de concrete interesse van KV Oostende en ik heb mijn manager meteen gezegd dat ik hier wou komen spelen. Ik moet hem en de beide clubs bedanken dat alles zo vlot is afgehandeld."



"Sportief wou ik hogerop. Oostende is een club met een duidelijk sportief plan. Bekerfinale, twee keer op rij play off 1, Europees voetbal. Oké, nu is er wel die 0 op 12, maar dat zegt niets. Zoiets kan gebeuren. Dat zal snel veranderen. Zaterdag geef ik mezelf al voor de volle 100% op mijn eerste training en ik hoop dat ik zondag, op welke manier dan ook, al mijn steentje kan bijdragen aan de eerste zege van het seizoen. Ik wil hier iets betekenen."