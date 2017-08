TT: Gent legt toptalent vast waarvoor Bayern 6 miljoen wou geven - "Engels voor 9 miljoen naar Stoke" - Barça betaalt 120 miljoen aan Dortmund

De voetbalredactie

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Van Holsbeeck sluit vertrek Dendoncker niet uit Omstreeks 15 uur gisteren zagen we op het terras van hotel Méridien in Monte Carlo Herman Van Holsbeeck en CEO Jo Van Biesbroeck in een onderhoud met Christophe Henrotay, de makelaar van Leander Dendoncker. 's Avonds na de CL-loting lichtte Van Holsbeeck toe: "We zitten in een situatie waarbij deelname aan de Champions League de speler niet kan weerhouden van zijn wens om te vertrekken. Anderlecht heeft ook zijn rechten. Als Youri Tielemans voor 25 miljoen is vertrokken, dan vind ik dat Leander Dendoncker mínstens zoveel waard is. De prijs van 38 miljoen die is uitgesproken, is onze richtprijs, daar staat of valt niet alles mee. We zullen zien in de laatste dagen van de transferperiode. Ik heb het gevoel dat bij de Europese topclubs nog veel gaat bewegen. En dan kan het zijn dat een club zegt: 'We gaan een jonge speler halen.' We zijn klaar voor dat geval. Ik denk bijvoorbeeld aan het scenario dat wij een speler voor één jaar kunnen huren van de club die een akkoord bereikt met ons voor Dendoncker... Voor alle duidelijkheid: op dit moment is er niéts concreet, wij praten met geen enkele club - het blijft allemaal wat vaag."



En mocht Dendoncker dan toch blijven? "Dan hoop ik dat Leander de knop kan omdraaien, iets wat op dit moment, geef ik toe, lastig is." (SK) Lees ook

Er beweegt wat rond Engels Bericht in de Engelse pers gisteren: Stoke City bereidt een bod van meer dan 9 miljoen euro voor om Björn Engels (22) te halen. Niet bevestigd door Stoke, maar in Brugge weten ze dat er iets zit aan te komen voor zijn verdediger. De interesse van Stoke, ploeg waar ook Thibaud Verlinden (18), zoon van Dany, aan de deur van de eerste ploeg klopt, is niet nieuw. Er zijn al langer contacten, maar tot nu toe was daar nog niets echt concreet uit voortgekomen. Bij Stoke zeggen ze dat Engels op dit moment geen prioriteit meer is en dat ze elders zoeken. Stoke is trouwens niet de enige Premier Leagueploeg die interesse betoont, ook andere kleinere clubs schieten in actie voor de centrale verdediger. Sowieso staat Engels niet weigerachtig tegenover een vertrek, zeker niet naar zijn droomcompetitie. (WDK/KTH) © photo news.

Chadli moet wachten op transfer Nacer Chadli (28) zal nog een week moeten wachten op een transfer. Voorlopig wil Swansea geen 27 miljoen euro op tafel leggen, het bedrag dat West Bromwich vraagt voor zijn flankmiddenvelder. De Welshe club had gehoopt dat West Brom zijn prijs zou laten zaken tot minstens 22 miljoen, maar daar houden ze het been stijf. Momenteel heet hij dus te duur. Chadli wil graag vertrekken. Het voetbal van Tony Pulis is hem niet op het lijf geschreven. Er zijn ook contacten met andere clubs, maar voorlopig rolde er bij West Brom geen concreet bod binnen. (KTH) © photo news.

Diedhiou naar OHL, Esiti naar Rusland? AA Gent laat Simon Diedhiou definitief vertrekken naar OHL. De 26-jarige Senegalese spits werd vorig seizoen al uitgeleend aan Moeskroen. Hij tekende in Leuven een contract voor 2 jaar met optie voor een derde seizoen. Volgens Russische bronnen zou CSKA Moskou interesse tonen voor Anderson Esiti, maar bij Gent kwam voorlopig geen enkel concreet bod binnen. (NP/RN/HML) Aristide Diedhou kwam vorig seizoen uit voor Moeskroen. © belga.

Koen Persoons kan naar OHL Op de beheerraad van OHL wordt vandaag beslist of het Koen Persoons (34) aantrekt. Leuven moet Lokeren immers nog een transfersom. Het gevoel bij de speler, entourage en Lokeren is wel dat de deal rondraakt. Aan den Dreef ligt voor Persoons een contract van 2 jaar met optie klaar. Die optie zal automatisch gelicht worden als de speler in een bepaald aantal wedstrijden in het tweede jaar aantreedt. Officieel zal de transfer wellicht pas na het weekend worden. Lokeren rekent immers morgen nog op Persoons in de wedstrijd tegen Eupen. (MVS) © photo news.

Georgisch toptalent voor AA Gent AA Gent versterkt zich met het Georgische toptalent Giorgi Chakvetadze (17), die uit de jeugdschool van Dinamo Tbilisi komt. Chakvetadze is een bijzonder getalenteerde middenvelder, die zowel op 8 als op 10 kan uitgespeeld worden. Volgens Georgische bronnen legde Gent Chakvetadze al vast eind juni, omdat verwacht werd dat hij daarna hoge ogen zou gooien op het EK U19, dat van 2 tot 15 juli in Georgië betwist werd.



Dat bleek ook het geval. Na dat EK meldden tal van Europese topclubs zich bij Dinamo Tbilisi. Leverkusen, Hoffenheim en Manchester United wilden Chakvetadze aantrekken, Bayern München legde volgens bronnen rond de Georgische club zelfs een bod van 6 miljoen euro neer. Tevergeefs, want Tbilisi én Chakvetadze hadden al een akkoord met AA Gent, voor een bedrag dat véél lager ligt dan de 6 miljoen van Bayern München. AA Gent hield de transfer angstvallig geheim, omdat Chakvetadze nog altijd maar 17 is. De club was van plan om de overgang op 29 augustus - de dag waarop Chakvetadze 18 wordt - bekend te maken. Eind juni kwam AA Gent met het toptalent een contract voor drie jaar overeen, maar wellicht wordt dat de volgende dagen nog omgezet in een overeenkomst voor vier seizoenen. (RN/NP) © rv.