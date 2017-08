Herbeleef Transfer Talk van vrijdag 25 augustus met Barça dat 105 miljoen euro betaalt voor Dembélé

De voetbalredactie

25/08/17 - 23u40

Ousmane Dembélé. © getty.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

KV Oostende plukt nukkige Bjelica weg bij KV Mechelen Alaksander Bjelica verruilt KVM voor KVO. De 23-jarige linksback werd zopas officieel voorgesteld op de Twitter-account van de kustploeg en ondertekende een contract voor drie jaar in Oostende.



Na een sterk seizoen bij KV Mechelen weigerde de Serviër zijn contract te verlengen Achter De Kazerne. KV Oostende biedt Bjelica nu dus een oplossing en heeft zo een nieuwe linksachter beet. Lees ook

Welkom Aleksandar Bjelica bij KVO! We hebben onze linksback, komt over van KVM voor 3 seizoenen! ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/Ed7ihlmihg — KV Oostende (@kvoostende) Fri Aug 25 00:00:00 MEST 2017

Genk haalt versterking binnen uit het eigen huis De Belgische jeugdinternatonal Elias Sierra heeft zijn eerste profcontract bij Racing Genk getekend. Dat meldde de Limburgse eersteklasser vrijdag. De 16-jarige centrale middenvelder komt uit de Genkse jeugdacademie. Hij tekende tot 2020. Proficiat Elias! #krcgenk #samengenk https://t.co/LmOOJyVF5r pic.twitter.com/UdqTOKtJ1z — KRC Genk (@KRCGenkofficial) Fri Aug 25 00:00:00 MEST 2017

Dembélé officieel van FC Barcelona FC Barcelona heeft zijn vervanger voor Neymar beet. De Spaanse topclub gebruikt een groot deel (105 miljoen plus bonussen) van de 222 miljoen die het voor de Braziliaan kreeg om Ousmane Dembélé los te weken bij Borussia Dortmund. De 20-jarige Dembélé, die voor vijf seizoenen tekende in Catalonië, is een pijlsnelle Franse winger die als prof doorbrak bij Stade Rennes.



In het contract dat Dembélé ondertekende werd een opstapclausule van 400 miljoen euro opgenomen en maandag legt hij nog medische testen af. Dembélé doet even goed als zijn landgenoot Paul Pogba, die vorige zomer voor 105 miljoen euro door Manchester United werd weggekocht bij Juventus. Met zijn 222 miljoen euro staat Neymar op eenzame hoogte. Benvingut @Dembouz!

¡Bienvenido Dembélé!

Welcome Dembélé!

Bienvenue Dembélé!

#BeBarça pic.twitter.com/gTl0YXCEd6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 augustus 2017 © getty.

Van Rhijn op weg naar AZ Alkmaar © belga. Alles wijst erop dat Ricardo van Rhijn aan de slag gaat bij AZ Alkmaar. Mits een goeie medische test keert de Nederlander op huurbasis voor één seizoen terug naar eigen land. Van Rhijn kwam in juli 2016 naar Club, maar raakte deze zomer op een zijspoor. De 26-jarige rechtsachter trainde de voorbije weken individueel, maar heeft nu met de club van John Van Den Brom een oplossing gevonden. Vorig weekend was Van Rhijn te gast in Alkmaar waar hij de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag bijwoonde. De Nederlander ligt nog tot 2019 onder contract bij Club, dat vorig seizoen nog 1,6 miljoen euro betaalde aan Ajax. Verwacht wordt dat de transfer vandaag nog wordt afgerond. (TTV) © belga. NEWS: @R_VanRhijn wordt voor 1 seizoen verhuurd aan #AZAlkmaar. Mits goeie medische test wordt transfer snel afgerond #Clubbrugge @hlnsport — Tomas Taecke (@FooTTomaz) 25 augustus 2017

Las Palmas legt transfervrije Aquilani vast UD Las Palmas heeft de komst van de Italiaanse middenvelder Alberto Aquilani aangekondigd. Aquilani komt transfervrij over van Pescara en tekende op de Canarische Eilanden een contract voor twee seizoenen.



De 33-jarige Aquilani is een jeugdproduct van AS Roma, waar hij in mei 2002 in het eerste elftal debuteerde. Nadien volgde een uitleenbeurt aan Triestina (2003-2004), een definitieve doorbraak bij Roma (2004-2009) en passages bij Liverpool (2009-2010), Juventus (2010-2011), AC Milan (2011-2012), Fiorentina (2012-2015), Sporting Lissabon (2015-2016), Pescara (2016) en Sassuolo (2017).



Aquilani kwam ook 38 keer uit voor de Squadra Azurrra en was erbij op het EK van 2008 en het WK van 2014. Zijn transfer naar Las Palmas komt een dag na de uitleenbeurt van Sergi Samper, door FC Barcelona, aan Las Palmas. El centrocampista italiano Alberto Aquilani, refuerzo de lujo para la UD.https://t.co/rUSHk8bBCS ¡Bienvenido! pic.twitter.com/nqs4a3sy12 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 25 augustus 2017

West Bromwich plukt Burke weg bij RB Leipzig West Bromwich Albion heeft vandaag de komst van de Schotse buitenspeler Oliver Burke bevestigd. Burke komt over van het Duitse RB Leipzig en zou zo'n vijftien miljoen euro hebben moeten kosten. Zijn contractduur bij het team van Rode Duivel Nacer Chadli werd niet bekendgemaakt.



De 20-jarige Burke is een jeugdproduct van traditieclub Nottingham Forest. Vorige zomer plukte RB Leipzig de Schot weg uit de Championship en in de Bundesliga kwam Burke helemaal tot ontplooiing. De buitenspeler kwam tot 26 officiële optredens voor die Roten Bullen en was een belangrijke pion in het team van Ralph Hassenhüttl dat de competitie verrassend als tweede beëindigde.



Voor de Baggies is Burke de vierde inkomende transfer, na eerder Jay Rodriguez (Southampton), Ahmed Hegazi (Al Ahly) en Gareth Barry (Everton). Met Chadli twee maal op de bank begon West Bromwich uitstekend aan het Premier League-seizoen. De troepen van coach Tony Pulis wonnen achtereenvolgens van Bournemouth (1-0) en Burnley (0-1). ¿¿ @OliverBurke55's got that #FridayFeeling ¿¿#WBA pic.twitter.com/Gm2qxX2OuH — West Bromwich Albion (@WBA)

Peruviaans international voor Watford Premier League-club Watford heef de komst van André Carrillo bevestigd. De Peruviaanse buitenspeler wordt voor één seizoen gehuurd van Benfica. De Hornets bedongen ook een aankoopoptie. De 26-jarige Carrillo wordt bij het team van Rode Duivel Christian Kabasele herenigd met hoofdcoach Marco Silva. De Portugees had Carrillo eerder al onder zijn hoede bij Sporting.



Voor de 35-voudig Peruviaans international komt er zo al na één seizoen een (voorlopig) einde aan zijn periode bij Benfica. Carrillo, die eerder in eigen land Alianza Lima (2009-2011) en Sporting Lissabon (2011-2016) diende, kwam vorig seizoen tot 24 officiële optredens bij de Arenden en veroverde de treble door zowel de titel, beker als Super Cup op zak te steken. Toch was hij zelden onbetwist basisspeler. Watford begon de Premier League sterk met een 3-3 gelijkspel tegen Liverpool en een 0-2 zege bij Bournemouth. Het telt zo voorlopig 4 punten. © getty.

Svilar strijkt neer in Lissabon De overgang lijkt nu bijna in kannen en kruiken. Mile Svilar werd op de luchthaven van Lissabon gespot waar de 17-jarige doelman van Anderlecht wellicht een contract zal ondertekenen. Er wordt gezegd dat de Portugese club twee miljoen euro over heeft om de talentvolle keeper naar Portugal te halen. Mile Svilar já está em Lisboa para assinar com o Sport Lisboa e Benfica. [via @BrunoM_Martins_] pic.twitter.com/M8A4UjzJJm — Benfica Stuff (@Benficastuff)

Van Holsbeeck sluit vertrek Dendoncker niet uit Omstreeks 15 uur gisteren zagen we op het terras van hotel Méridien in Monte Carlo Herman Van Holsbeeck en CEO Jo Van Biesbroeck in een onderhoud met Christophe Henrotay, de makelaar van Leander Dendoncker. 's Avonds na de CL-loting lichtte Van Holsbeeck toe: "We zitten in een situatie waarbij deelname aan de Champions League de speler niet kan weerhouden van zijn wens om te vertrekken. Anderlecht heeft ook zijn rechten. Als Youri Tielemans voor 25 miljoen is vertrokken, dan vind ik dat Leander Dendoncker mínstens zoveel waard is. De prijs van 38 miljoen die is uitgesproken, is onze richtprijs, daar staat of valt niet alles mee. We zullen zien in de laatste dagen van de transferperiode. Ik heb het gevoel dat bij de Europese topclubs nog veel gaat bewegen. En dan kan het zijn dat een club zegt: 'We gaan een jonge speler halen.' We zijn klaar voor dat geval. Ik denk bijvoorbeeld aan het scenario dat wij een speler voor één jaar kunnen huren van de club die een akkoord bereikt met ons voor Dendoncker... Voor alle duidelijkheid: op dit moment is er niéts concreet, wij praten met geen enkele club - het blijft allemaal wat vaag."



En mocht Dendoncker dan toch blijven? "Dan hoop ik dat Leander de knop kan omdraaien, iets wat op dit moment, geef ik toe, lastig is." (SK) © photo news.

Er beweegt wat rond Engels Bericht in de Engelse pers gisteren: Stoke City bereidt een bod van meer dan 9 miljoen euro voor om Björn Engels (22) te halen. Niet bevestigd door Stoke, maar in Brugge weten ze dat er iets zit aan te komen voor zijn verdediger. De interesse van Stoke, ploeg waar ook Thibaud Verlinden (18), zoon van Dany, aan de deur van de eerste ploeg klopt, is niet nieuw. Er zijn al langer contacten, maar tot nu toe was daar nog niets echt concreet uit voortgekomen. Bij Stoke zeggen ze dat Engels op dit moment geen prioriteit meer is en dat ze elders zoeken. Stoke is trouwens niet de enige Premier Leagueploeg die interesse betoont, ook andere kleinere clubs schieten in actie voor de centrale verdediger. Sowieso staat Engels niet weigerachtig tegenover een vertrek, zeker niet naar zijn droomcompetitie. (WDK/KTH) © photo news.

Chadli moet wachten op transfer Nacer Chadli (28) zal nog een week moeten wachten op een transfer. Voorlopig wil Swansea geen 27 miljoen euro op tafel leggen, het bedrag dat West Bromwich vraagt voor zijn flankmiddenvelder. De Welshe club had gehoopt dat West Brom zijn prijs zou laten zaken tot minstens 22 miljoen, maar daar houden ze het been stijf. Momenteel heet hij dus te duur. Chadli wil graag vertrekken. Het voetbal van Tony Pulis is hem niet op het lijf geschreven. Er zijn ook contacten met andere clubs, maar voorlopig rolde er bij West Brom geen concreet bod binnen. (KTH) © photo news.

Diedhiou naar OHL, Esiti naar Rusland? AA Gent laat Simon Diedhiou definitief vertrekken naar OHL. De 26-jarige Senegalese spits werd vorig seizoen al uitgeleend aan Moeskroen. Hij tekende in Leuven een contract voor 2 jaar met optie voor een derde seizoen. Volgens Russische bronnen zou CSKA Moskou interesse tonen voor Anderson Esiti, maar bij Gent kwam voorlopig geen enkel concreet bod binnen. (NP/RN/HML) Aristide Diedhou kwam vorig seizoen uit voor Moeskroen. © belga.

Koen Persoons kan naar OHL Op de beheerraad van OHL wordt vandaag beslist of het Koen Persoons (34) aantrekt. Leuven moet Lokeren immers nog een transfersom. Het gevoel bij de speler, entourage en Lokeren is wel dat de deal rondraakt. Aan den Dreef ligt voor Persoons een contract van 2 jaar met optie klaar. Die optie zal automatisch gelicht worden als de speler in een bepaald aantal wedstrijden in het tweede jaar aantreedt. Officieel zal de transfer wellicht pas na het weekend worden. Lokeren rekent immers morgen nog op Persoons in de wedstrijd tegen Eupen. (MVS) © photo news.

Georgisch toptalent voor AA Gent AA Gent versterkt zich met het Georgische toptalent Giorgi Chakvetadze (17), die uit de jeugdschool van Dinamo Tbilisi komt. Chakvetadze is een bijzonder getalenteerde middenvelder, die zowel op 8 als op 10 kan uitgespeeld worden. Volgens Georgische bronnen legde Gent Chakvetadze al vast eind juni, omdat verwacht werd dat hij daarna hoge ogen zou gooien op het EK U19, dat van 2 tot 15 juli in Georgië betwist werd.



Dat bleek ook het geval. Na dat EK meldden tal van Europese topclubs zich bij Dinamo Tbilisi. Leverkusen, Hoffenheim en Manchester United wilden Chakvetadze aantrekken, Bayern München legde volgens bronnen rond de Georgische club zelfs een bod van 6 miljoen euro neer. Tevergeefs, want Tbilisi én Chakvetadze hadden al een akkoord met AA Gent, voor een bedrag dat véél lager ligt dan de 6 miljoen van Bayern München. AA Gent hield de transfer angstvallig geheim, omdat Chakvetadze nog altijd maar 17 is. De club was van plan om de overgang op 29 augustus - de dag waarop Chakvetadze 18 wordt - bekend te maken. Eind juni kwam AA Gent met het toptalent een contract voor drie jaar overeen, maar wellicht wordt dat de volgende dagen nog omgezet in een overeenkomst voor vier seizoenen. (RN/NP) © rv. © rv.