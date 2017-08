Deschamps selecteert Mbappé maar laat Dembélé (en Benzema) thuis

YP

24/08/17 - 14u45 Bron: Belga

Kylian Mbappé. © afp.

Kylian Mbappé (Monaco) is volop verwikkeld in transferperikelen, maar dat houdt de Franse bondscoach Didier Deschamps niet tegen om hem te selecteren voor de WK-kwalificatieduels tegen Nederland en Luxemburg. Ousmane Dembélé (Dortmund), die in dezelfde situatie verkeert, moet wel thuis blijven.