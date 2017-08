TT: Rivaal RSCA en Gent meldde zich eerst bij Kums - Harbaoui kan voor een derde keer naar het oude nest - Mbappé "zo goed als rond"

Door: redactie

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Copa traint mee met OHL Barry Boubacar Copa traint samen met Oud-Heverlee Leuven. De Ivoriaanse doelman stond tot vorig seizoen onder de lat bij Lokeren, maar is nu al enkele maanden op zoek naar een nieuwe club.



Copa, die in het verleden ook nog voor SK Beveren speelde, onderhoudt de conditie voor onbepaalde duur bij de club uit 1B. "Copa zoekt nog naar een club en om zijn conditie en ritme in de tussentijd te onderhouden, traint hij mee met de groep en met onze doelmannen. OHL biedt hem zo de gelegenheid om groepstrainingen mee te maken vooraleer hij bij een nieuwe club aan de slag kan," klinkt het bij de Leuvenaars. Barry Boubacar Copa, de Ivoriaanse doelman, traint vanaf vandaag voor onbepaalde tijd mee met onze groep.



Nog slechts één hindernis in transfer Mbappé PSG schokte eerder de voetbalwereld al door 222 miljoen euro op tafel te leggen voor Neymar en nu lijkt ook een tweede monstertransfer zo goed als rond. Volgens Le Parisien en L'Équipe zouden de Parijzenaren een bedrag van 150 miljoen euro overeengekomen zijn met Monaco, de huidige club van Mbappé. Er rest nog slechts één obstakel: Monaco wil graag een speler terugzien voor het vertrek van hun goudhaantje en denkt daarbij aan Julian Draxler, Lucas Moura of Javier Pastore. De Franse media zijn echter duidelijk: op clubniveau is de transfer rond. Het was al even duidelijk dat de achttienjarige aanvaller het prinsdom wil verlaten. Les ultimes tractations sur le transfert de Mbappé au PSG en une de @lequipe ce jeudi 24 août https://t.co/pTgo9TDHdf pic.twitter.com/2v9YIBY1hY — L'ÉQUIPE (@lequipe)

De eerste die belde naar Kums, was... Club Brugge Halfweg april. De iPhone van Mogi Bayat rinkelt. 't Is Vincent Mannaert. "We zouden Sven Kums graag terug naar België halen." De CEO van Club Brugge is goed op de hoogte van de situatie waarin de gewezen Gouden Schoen in Italië verzeild is geraakt. Na een half jaar bij Udinese kwijnt Kums er weg op de bank - de nieuwe coach, Luigi Delneri, heeft het niet zo op hem begrepen. Zijn systeem - met één verdedigende middenvelder als een libero voor de defensie - en zijn filosofie - omschakelingsvoetbal, vertrekkend vanuit een laag blok - zorgen ervoor dat Kums een miscasting blijkt. Al sinds februari weet de voormalige draaischijf van AA Gent: "Hier stopt het straks voor mij."



Ook het pure kick-and-rushvoetbal van Watford - waar Kums normaal gesproken enkele maanden later zou spelen - schrikt de middenvelder af. Hij vreest een stijve nek te krijgen door de vele hoge en lange ballen. Het sein voor Bayat om de contacten met de geïnteresseerde clubs op de starten. Meteen na het horen van de Bruge interesse besliste Kums dat hij die overstap simpelweg niet kón maken. Iemand die opgeleid is door Anderlecht en kampioen speelt met AA Gent, kiest in zijn denkwijze niet voor de rivaal. Welk bedrag daar ook tegenover staat. (NP)



Lokeren denkt aan Harbaoui In de zoektocht naar aanvallende versterking is Lokeren uitgekomen bij Hamdi Harbaoui. De 32-jarige Tunesiër, helemaal uit beeld bij Anderlecht, moet voor meer aanvallende slagkracht zorgen. Lokeren bevestigt de interesse, maar een beslissing is nog niet gevallen. Harbaoui speelde al 123 competitiewedstrijden voor Lokeren - tussen 2011 en 2015 en opnieuw in 2016. Met groot succes, want hij scoorde in die twee periodes 58 keer. In 2012 maakte Harbaoui zich onsterfelijk in Lokeren door de club haar eerste trofee te schenken: in de bekerfinale tegen Kortrijk lukte hij de enige treffer. In 2016 trok de spits naar Udinese, waar hij echter geen enkele keer aan spelen toekwam. Anderlecht haalde hem binnen, maar ook dat werd geen succes (8 matchen, 1 goal), net als een uitleenbeurt vorig seizoen aan Charleroi (14 wedstrijden, 4 doelpunten). (MVS) © photo news.

Ajax slaat megabod op Dolberg af Ajax heeft een meer dan serieus bod op Kasper Dolberg ontvangen. Na de transfer van Davinson Sánchez wilde Marc Overmars niemand meer laten gaan, maar een nieuwe recordtransfer lonkt nu AS Monaco een bod van meer dan 50 miljoen euro op Dolberg heeft gedaan. Dat schrijft De Telegraaf. Ajax heeft het bod 'met een resoluut 'nee' afgeslagen'. Monaco, de werkgever van Terence Kongolo, ziet in de Deen de opvolger van Kylian Mbappé, die mogelijk naar Paris Saint-Germain vertrekt. © Pro Shots.