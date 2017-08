'Bye bye Rooney': de interlandcarrière van de meest trefzekere Engelse spits in vier hoogtepunten

Door: Mike De Beck

video Veertien jaar lang verdedigde Wayne Rooney zijn land met het embleem van de 'Three Lions' op zijn borst gedrukt. Vandaag zette de man die zich voorbij Bobby Charlton en Alan Shearer schoot met 53 treffers in 119 caps er zelf een punt achter. Duik samen met ons mee in de archieven van de Engelse topschutter.

2) Eerste treffer met een Belgische tint Lang moest de trefzekere Rooney niet wachten op zijn allereerste treffer in het shirt van de 'Three Lions'. Na zes wedstrijden schoot de man al raak in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Macedonië. Rooney zette met zijn treffer (de 1-1) Engeland terug in de wedstrijd waarna David Beckham de 1-2-zege veilig stelde vanop de stip. Niemand minder dan Frank De Bleeckere was op die septemberavond de scheidsrechter van dienst.

3) EK 2004 op een zucht van de topschutterstitel Op zijn allereerste groot toernooi gaf Wayne Rooney meteen zijn visitekaartje af. De spits bulkte van het vertrouwen en de ballen vlogen dan ook tegen de netten. Rooney trof twee keer raak in de groepswedstrijd tegen Zwitserland (3-0-zege) en liet de netten twee keer trillen tegen Kroatië (2-4-zege). Zo telde hij evenveel treffers dan de Nederlander Ruud van Nistelrooy en moest hij enkel de Tsjech Milan Baros laten voorgaan (5 treffers). Engeland strandde in de kwartfinales tegen Portugal na de legendarische strafschoppenreeks met doelman Ricardo in de hoofdrol.



In totaal trof Rooney zes keer raak op een EK. Bekijk die doelpunten hier. © reuters.