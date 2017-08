Engels topschutter Wayne Rooney zet punt achter zijn carrière als international

MDB

23/08/17 - 14u10 Bron: Belga

Een beeld dat we niet meer gaan zien: Rooney in het shirt van 'The Three Lions'. © photo news.

Wayne Rooney zal niet meer voor de nationale ploeg van Engeland spelen. Dat deelde de 31-jarige speler van Everton zelf mee. Met 53 goals in 119 caps is Rooney de beste schutter in de geschiedenis van het Engelse voetbal.