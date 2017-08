TT: Club wil Perbet alweer kwijt - Genk weigert 8 miljoen voor Colley

Door: redactie

23/08/17 - 06u31

© photo news.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

RC Genk weigert 8 miljoen voor Colley Racing Genk is niet van plan om in de laatste dagen van de transferperiode nog sterkhouders te laten vertrekken. Het Italiaanse Sampdoria trok stevig aan de mouw van centrale verdediger Omar Colley en deed zelfs een bod van 8 miljoen op de Gambiaan. Maar de ploeg van Dennis Praet werd wandelen gestuurd. Mogelijk wordt er wel nog een oplossing gevonden voor José Naranjo. De Spaanse aanvaller die vorig seizoen overkwam van Celta Vigo, komt amper aan spelen toe en zou worden uitgeleend. Kortrijk had interesse, maar haakte af op zijn hoge salaris. Een terugkeer naar de Spaanse eerste of tweede klasse is niet uitgesloten. Naranjo mocht dit seizoen één keer invallen en was tegen Waasland-Beveren meteen goed voor een goal. Tegen Charleroi zat hij niet eens in de selectie. (KDZ/ESK) Lees ook Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 22 augustus, met beweging bij Anderlecht



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Omar Colley. © photo news.