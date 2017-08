TT: Club wil Perbet alweer kwijt - EK-held verkast naar Lokomotiv Moskou - Genk weigert 8 miljoen voor Colley

Door: redactie

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Dimitar Berbatov zet voetbalcarrière verder in India De Bulgaarse aanvaller Dimitar Berbatov vervolgt zijn voetballoopbaan in India. De 36-jarige voormalig speler van onder meer Manchester United en Tottenham Hotspur heeft een contract getekend voor een jaar bij Kerala Blasters waar de Nederlander René Meulensteen de nieuwe trainer is.



Berbatov stond tot juni vorig jaar onder contract bij het Griekse PAOK Saloniki. Eerder werkte de Bulgaars topscorer aller tijden al met Meulensteen samen bij Manchester en Fulham. Berbatov stond eerder ook onder contract bij CSKA Sofia, Bayer Leverkusen en AS Monaco.



Berbatov is overigens niet de eerste oude bekende die Meulensteen verwelkomt. Eerder legde de Indiase club al verdediger Wes Brown vast, die jaren voor United speelde. Lees ook Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 22 augustus, met beweging bij Anderlecht



Eder, de held van Portugal op het EK 2016, verkast naar Lokomotiv Moskou De Portugese aanvaller Eder, die zijn land met de winning goal in de finale tegen Frankrijk de winst bezorgde op het EK 2016, trekt naar Lokomotiv Moskou. Dat heeft de Russische club vandaag bekendgemaakt. Lokomotiv huurt Eder, die eigendom is van het Franse Rijsel, voor een seizoen met aankoopoptie.



"Ik ben erg gelukkig dat ik bij Lokomotiv zal voetballen", reageerde de 29-jarige Portugees. "Mijn landgenoot Manuel Fernandes, die al jaren bij Lokomotiv speelt, vertelde dat het team altijd op de zege mikt en van aanvallend voetbal houdt. Dat sprak me aan en overtuigde me."



Eder was sinds 2016 actief bij Rijsel. Hij speelde met het team 44 matchen in de Ligue 1 waarin hij twaalf keer de weg naar doel vond. Voordien kwam hij onder meer uit voor Académica en Braga in zijn thuisland, en het Welshe Swansea City.



De spits is vooral bekend om zijn doelpunt in de finale van het EK 2016 tegen Frankrijk. Eder scoorde toen als invaller de 1-0 in de verlengingen, en bezorgde Portugal zo zijn eerste EK-winst. © epa.

Doelman Saussez blijft Union trouw Adrien Saussez zal ook de komende jaren het doel van Union Sint-Gillis verdedigen. De 25-jarige keeper, die sinds begin vorig seizoen voor het stamnummer tien voetbalt, tekent een nieuw contract van twee seizoenen met optie op één extra. Union telt in de Proximus League na drie speeldagen drie punten. Op de volgende speeldag kijkt Union Tubeke in de ogen, de ex-club van Saussez. Voordien stond hij lange tijd tussen de palen bij Bergen. Adrien Saussez. © photo news.

RC Genk weigert 8 miljoen voor Colley Racing Genk is niet van plan om in de laatste dagen van de transferperiode nog sterkhouders te laten vertrekken. Het Italiaanse Sampdoria trok stevig aan de mouw van centrale verdediger Omar Colley en deed zelfs een bod van 8 miljoen op de Gambiaan. Maar de ploeg van Dennis Praet werd wandelen gestuurd. Mogelijk wordt er wel nog een oplossing gevonden voor José Naranjo. De Spaanse aanvaller die vorig seizoen overkwam van Celta Vigo, komt amper aan spelen toe en zou worden uitgeleend. Kortrijk had interesse, maar haakte af op zijn hoge salaris. Een terugkeer naar de Spaanse eerste of tweede klasse is niet uitgesloten. Naranjo mocht dit seizoen één keer invallen en was tegen Waasland-Beveren meteen goed voor een goal. Tegen Charleroi zat hij niet eens in de selectie. (KDZ/ESK) Omar Colley. © photo news.