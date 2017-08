TT: Anderlecht gaat praten met Spaanse topclub - Oplossing voor Svilar én Roef, zoon keeperstrainer wellicht vervanger - Aanwinst nummer elf voor AC Milan

De voetbalredactie

22/08/17 - 17u05

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Ronald Koeman wil er nog twee spelers bij Hoewel Everton deze zomer al voor meer dan 100 miljoen euro aan nieuwe spelers kocht, is Ronald Koeman nog niet helemaal tevreden. De Nederlandse coach wil er graag nog twee versterkingen bij. "We zoeken een linksbenige verdediger, als mogelijke vervanger van Leighton Baines. Omdat Funes Mori geblesseerd is, hebben we niemand achter de hand voor die plek", zei Koeman bij Sky Sports na het gelijkspel bij Manchester City (1-1). "En we hebben ook nog een spits nodig. Dominic Calvert-Lewin en Sandro Ramirez zijn talentvol, maar kijk eens naar hoeveel spitsen andere topclubs hebben. Als we de volgende stap willen maken, hebben we nog een extra spits nodig."



Everton versterkte zich deze zomer al met Wayne Rooney, Gylfi Sigurdsson, Davy Klaassen, Cuco Martina, Michael Keane, Jordan Pickford en Ramirez. © afp.

Zoon keeperstrainer Anderlecht als derde doelman? Voor de positie van derde doelman kiest Anderlecht wellicht voor Boy de Jong (23), de zoon van keeperstrainer Max. Boy is momenteel tweede doelman bij Telstar in de Jupiler League - de Nederlandse tweede klasse. De keeper genoot zijn opleiding bij Feyenoord en was ook jeugdinternational. Marcos Peano, de Argentijnse doelman die eerstdaags op proef komt, zien ze op Neerpede eerder als een versterking voor de beloften. © photo news.

Anderlecht: nieuwe verdediger en spits? In een onderhoud met het bestuur vroeg René Weiler gisteren om versterkingen. Van Holsbeeck beseft, na de 4 op 12, meer dan ooit dat Anderlecht vers bloed kan gebruiken - al was het maar om de rest van de selectie wakker te schudden. Daarom beloofde de manager zijn coach om een tandje bij te steken in de zoektocht naar een nieuwe aanvaller en centrale verdediger. Paars-wit bewandelt meerdere pistes, maar is naar verluidt niet van plan om in paniek waanzinnige bedragen neer te tellen. René Weiler. © photo news.

Anderlecht met Atlético Madrid rond de tafel Anderlecht gaat gesprekken aanknopen met Atlético Madrid over Leander Dendoncker (22). Het wil zien in welke mate de interesse van de Spanjaarden concreet is, om zo de transferzorgen uit het hoofd van de speler te bannen. Dendoncker heeft al meermaals intern aangegeven dat hij zijn topjaar wil verzilveren. Er zijn evenwel twee problemen: de hoge vraagprijs van Anderlecht - ongeveer 38 miljoen euro - en de transferdeadline die Herman Van Holsbeeck stelde. Die verliep op 15 augustus, maar nu is er toch een nieuwe wending in het dossier van de Rode Duivel.



Anderlecht is namelijk van plan om rond tafel te gaan zitten met Atlético Madrid, van bij het begin de meest concrete gegadigde voor Dendoncker. Paars-wit wil de intenties van de Spaanse topclub kennen. Ten eerste wil Anderlecht weten of Atlético aan de hoge vraagprijs kan voldoen. Ten tweede wil het weten aan welke constructie de Spanjaarden denken. Want Atlético zit met een transferverbod, waardoor Dendoncker ten vroegste in januari naar Madrid kan verhuizen. Of ziet de club een ander scenario? En wat wil de speler zelf?



In zijn entourage valt te horen dat Dendoncker twijfelt of een overstap binnen vijf maanden ideaal is. Dan loopt de middenvelder het risico om in een goed gerodeerd elftal terecht te komen en dus naast de basiself te vallen. Met het oog op het WK in Rusland mag Dendoncker zijn speelkansen absoluut niet hypothekeren. De prioriteit van Anderlecht is om duidelijkheid te scheppen. Het wil Dendoncker houden, maar dan moeten de transferzorgen uit zijn hoofd, opdat hij zijn niveau weer kan optrekken. (MJR/PJC) Dendoncker zondag in de achtervolging op Botaka van Sint-Truiden. © photo news.

Gent zoekt nog versterking AA Gent wil nog voor 31 augustus trachten om één of twee versterkingen ter beschikking te stellen van Hein Vanhaezebrouck. Het is de bedoeling om zowel in het defensieve als in het offensieve gedeelte iets bij te halen. Geen jonge spelers, maar liefst ervaren jongens, al beseft het bestuur dat "toveren niet kan". En gaf Michel Louwagie één maand geleden aan dat de clubkas "nog lang niet leeg" was, dan liggen de kaarten nu anders, na het mislopen van de transfers van Neto en Foket. (RN) Renato Neto. © belga.

Svilar dicht bij Benfica Er is een oplossing op komst in de soap rond Mile Svilar (17). Portugese bronnen melden ons dat de jeugdinternational, die al meer dan een week niet meer opdaagt op training bij Anderlecht, op een zucht van Benfica staat. De Portugese topclub zou ongeveer 2 miljoen euro betalen voor het toptalent. Svilar was voorbestemd om eerste keeper van paars-wit te worden, maar trainer René Weiler acht hem nog niet rijp genoeg. De entourage van de speler had echter geen geduld meer, met deze breuk via advocaten als finaal resultaat. (PJC/MJR) Mile Svilar. © Photo News.

Waasland-Beveren haalt Roef, Peano komt Svilar is niet de enige die Anderlecht verlaat. Davy Roef (23) trekt voor één seizoen naar Waasland-Beveren. De ploeg van Philippe Clement huurt de doelman, die vorig seizoen als titularis aan het seizoen begon in het Astridpark, voor één seizoen zonder aankoopoptie. Op enkele details na is de overgang rond. Bij W-B moet Roef Merveille Goblet uit doel verdrijven.



Om de leemte onder de lat op te vullen, komt Marcos Peano (18) eerstdaags op proef op Neerpede. De Argentijn, die in eigen land bekendstaat als een groot talent, ligt onder contract bij Uníon de Santa Fe en krijgt de kans om zich bij de U21 te bewijzen. Het ziet er op dit moment niet naar uit dat Weiler hem oefensessies met de A-kern zal gunnen.



Zeker niet omdat Frank Boeckx (30) na zijn operatie aan de rug helemaal klaar is om Matz Sels het vuur aan de schenen te leggen. Het sluitstuk, wiens naam gescandeerd werd door de supporters tijdens het verlies tegen STVV, deed gisteren wedstrijdritme op met de beloften tegen Racing Genk. Boeckx maakte in Limburg een prima indruk. Hij had enkele uitstekende reddingen in huis tegen een sterk bezet Genk met Pozuelo en Ingvartsen, met een 0-0-gelijkspel als gevolg. Bij Anderlecht speelden ook Sowah en Ganvoula mee. (PJC/MVS/MJR) Davy Roef. © belga.

Taravel naar Cercle brugge Het lijstje overbodige spelers bij AA Gent is stilaan op. Jérémy Taravel (30) ontbond gisteren in onderling overleg zijn contract bij de Buffalo's - het liep nog tot 2018. Vervolgens trok de centrale verdediger naar Cercle Brugge om er een overeenkomst te tekenen tot 2019. Taravel, die het afgelopen halfjaar was uitgeleend aan het Zwitserse Sion, moet bij de Vereniging mee voor de titel zorgen in 1B.



Nog dit: Marko Poletanovic, de middenvelder die vorige maand zijn contract bij AA Gent liet ontbinden, tekende bij het Russische FK Tosno. (NP) Taravel dollend met Dejaegere. © belga.

Vertrekt Kiese Thelin alsnog? 't Is een publiek geheim: Anderlecht wil er nog een nieuwe spits bij. Als die er effectief komt, is de landskampioen geneigd om de ontgoochelende Isaac Kiese Thelin (25) naar de uitgang te begeleiden. Anderlecht moet dan wel een nieuwe club vinden voor de aanvaller, die het voor het tweede seizoen op rij huurt van Bordeaux. Omdat Kiese Thelin dit seizoen nog niet voor de Fransen speelde, is een transfer mogelijk. (PJC) Isaac Kiese Thelin bracht zondag tegen STVV opnieuw te weinig. © photo news.