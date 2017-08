TT: Transfer Decarli naar Club afgerond - Musona moet 7 miljoen kosten

Door: redactie

21/08/17 - 18u56

Saulo Decarlo tekende voor drie jaar bij Club Brugge. © photo news.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Sporting Lokeren werft Kroatische centrale verdediger aan Sporting Lokeren heeft zich vandaag versterkt met de 24-jarige centrale verdediger Jacov Filipovic, die overkomt van NK Inter Zapresic uit Kroatië. Filipovic werd dit jaar voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Kroatië.



"Natuurlijk is dit een belangrijke stap in mijn carrière", stelt Jacov Filipovic. "Ik ken de Belgische competitie vrij goed, bij ons staat die heel goed aangeschreven. Ik ben wedstrijdfit en kan onmiddellijk worden ingezet. Of dat gebeurt, hangt natuurlijk af van de coach. Ik wil me zo snel mogelijk in het team integreren. Ik versta wel Engels, maar wil die taal ook zo snel mogelijk vlotter kunnen praten. Ik vind dat belangrijk, ook naar de fans toe." Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! OFFICIEEL: Jakov Filipovic komt onze Tricolores versterken. #WelcomeJakov

¿¿ https://t.co/6tGVMfMbPO pic.twitter.com/0BEt6JmtV2 — Sporting Lokeren (@KSCLokeren)

Transfer Decarli naar Club afgerond De transfer van de Zwitser Saulo Decarli (25) naar Club Brugge is afgerond. De centrale verdediger van Eintracht Braunschweig tekende een contract voor drie jaar bij blauw-zwart. Vorige week legde Decarli al zijn medische testen af in Brugge. Club betaalt zo'n 1,5 miljoen voor Decarli. © photo news.

Jérémy Taravel naar Cercle Brugge Jérémy Taravel verlaat AA Gent en zet zijn voetbalcarrière voort in de Proximus League (1B) bij Cercle Brugge. De Franse verdediger ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract voor twee seizoenen.



Lees HIER meer over de transfer. Welkom Jérémy!https://t.co/gncVQoxRw8#levecercle #ollemolletope pic.twitter.com/CUHx5j9mmJ — Cercle Brugge (@cercleofficial)

Burnley verbreekt eigen transferrecord Burnley, de club van Steven Defour, heeft het eigen transferrecord verbroken om Chris Wood aan te trekken. De 25-jarige spits uit Nieuw-Zeeland komt voor ruim 16 miljoen euro over van Leeds United. Wood scoorde de voorbije twee seizoenen 44 goals voor Leeds. De lange spits speelde eerder in de Premier League voor West Bromwich Albion en Leicester City. Op het hoogste niveau in Engeland wist hij pas één doelpunt te maken. Toch telt Burnley een recordbedrag neer om Wood aan te trekken. Vorig seizoen tekende hij voor 27 doelpunten in de Championship, het tweede niveau in Engeland. Chris Wood. © photo news.

Samir Nasri tekent bij Antalyaspor De Franse middenvelder Samir Nasri verlaat de Engelse topclub Manchester City voor het Turkse Antalyaspor, zo maakte de Turkse club vandaag bekend.



De dertigjarige voormalige international zou in het Zuid-Turkse toeristenoord een contract voor twee seizoen ondertekenen, goed voor vier miljoen euro per jaar. Gisteren publiceerde Nasri op sociale media al een foto waarin hij te zien is net voor het instappen van een privévliegtuig, een dag later bevestigde de club de overgang.



Samir Nasri arriveerde in de zomer van 2011 in Manchester na drie seizoenen bij Arsenal en was er ploegmaat van Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en Jason Denayer. Sinds de komst van Pep Guardiola naar het Etihad Stadium verdween Nasri echter steeds meer naar het achterplan bij de miljoenenformatie. Vorig seizoen werd hij dan ook uitgeleend aan het Spaanse Sevilla. HO¿ GELD¿N SAMIR NASRI#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/wtjJ6LcvAT — Antalyaspor (@Antalyaspor)

Lokeren haalt Kroatisch international Straffe transfer van Lokeren toch wel. De Waaslanders halen immers Jakov Filipovic binnen. De 24-jarige centrale verdediger komt over van NK Zapresic. Filipovic tekende zonet voor 3 jaar (+ optie) en traint vanmiddag hoogstwaarschijnlijk al meteen mee. Hij is meteen ook inzetbaar zaterdag tegen Eupen. Filipovic is geen pannenkoek. Zo speelde hij de voorbije 3 matchen 90 minuten met de nationale ploeg van Kroatië. Hij geldt in zijn thuisland als een van de sterkere centrale verdedigers. Filipovic lag nog een jaar onder contract bij Zapresic, Lokeren moest een stevige transferprijs bepalen. Filipovic is tweevoetig. Zijn komst zou erop kunnen duiden dat Lokeren binnenkort misschien met drie centrale verdedigers zal spelen en/of dat Joher een rijtje naar voor schuift. (MVS) OFFICIEEL: Jakov FILIPOVIC (CV/24/NK Zapresic) naar @KSCLokeren (3+1jaar). Basisspeler nationale ploeg Kroatië. @hlnsport #lokeren pic.twitter.com/P57Vq5SAHE — (MVS) ¿¿ (@MichVergauwen) Mon Aug 21 00:00:00 MEST 2017

Engelse trainer Steve McCLaren naar Israël Steve McClaren is de nieuwe assistent van de Nederlander Jordi Cruijff bij de Israëlische topclub Maccabi Tel-Aviv. McClaren wordt officieel 'coaching consultant' bij Maccabi Tel-Aviv. De 56-jarige Engelsman en Cruijff kennen elkaar nog van hun gezamenlijke periode bij Manchester United. Jordi Cruijff speelde daar eind jaren negentig en McClaren werkte destijds als assistent van Alex Ferguson op Old Trafford.



"We hebben de afgelopen jaren regelmatig contact gehad", zei McClaren. "Ik kijk er naar uit om te gaan samenwerken met Jordi in zijn nieuwe rol. Hopelijk kan ik Jordi en de spelers helpen om dit seizoen successen te boeken." Cruijff werkte jarenlang als technisch directeur in Tel-Aviv. Deze zomer schoof hij door naar de positie van hoofdtrainer. Bij de club zijn de Bosnische middenvelder Tino-Sven Susic van Racing Genk en de Israëlische verdediger Ofir Davidzada van AA Gent op uitleenbasis aan de slag. Ook Tal Ben Haim (ex-Standard) en Barak Itzhaki (ex-Genk) staan er op de loonlijst. Steven McLaren zet zijn carrière voor in Israël. © getty.

"Versterking? Intern bespreken" © photo news. Hij reageerde gepikeerd, Yves Vanderhaeghe, toen de logische vraag over eventuele versterking zaterdag op hem afkwam: "Tot dusver heb ik nog niets gewenst en hebben we hier niet over gesproken. Ik vind het vergezocht dat jullie, de media, dit eerder moeten weten dan mijn bazen. Dit moet binnen de club besproken worden." Met Antonio Milic, die op de linksachter in competitie nog geen enkele goeie match speelde, wederom in zijn rug gepakt werd bij de winnende treffer en liever centraal speelt, is een goeie linkerflank misschien geen slecht idee, toch is zowel sportief directeur Luc Devroe als Vanderhaeghe ervan overtuigd dat dit de goeie keuze is. Uitgaand mag er nog steeds niemand vertrekken. De vraagprijs voor Musona werd bij wijze van statement opgetrokken - het geïnteresseerde Maccabi Tel Aviv moet al minstens zeven miljoen ophoesten. Ook Siani, zaterdag de zwakste man op het veld, bergt zijn droom om voor het Franse Toulouse te spelen maar beter op. (TTV) © belga.

Saint-Étienne wil Beric vooral verkopen Het Franse Saint-Étienne staat er niet om te springen om Robert Beric (26) uit te lenen aan Anderlecht. De Franse club zou de Sloveense spits vooral willen verkopen. Sowieso bewandelt paars-wit nog alternatieve pistes om de concurrentie met Lukasz Teodorczyk aan te scherpen. Die laatste is trouwens opgeroepen voor interlandverplichtingen met de nationale ploeg van Polen. (PJC) © afp.

STVV wil Langil De transferhonger bij STVV is nog niet gestild. De club hengelt nu naar de diensten van Steeven Langil (29). De Franse flankaanvaller is een vrije speler nadat zijn contract bij Legia Warschau werd ontbonden. In ons land heeft Langil een verleden bij Moeskroen en Waasland-Beveren. (FKS) © belga.

Carlinhos vandaag van Standard Standard legt vandaag de Braziliaanse draaischijf Carlinhos (23) vast. Hij werd gisteren al in Luik gesignaleerd. Vandaag legt hij zijn medische testen af en daarna zet hij zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen. Standard betaalt een bedrag dat dichtbij de 2 miljoen euro aanleunt aan zijn vorige club Estoril. Carlinhos speelde eerder ook voor onder meer Leverkusen in Duitsland en Thun en Aarau in Zwitserland. (SJH) © getty.