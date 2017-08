TT: Musona moet 7 miljoen kosten - Standard legt nieuwe draaischijf vast - Anderlecht heeft nog werk in dossier rond Sloveense spits

Door: redactie

21/08/17 - 06u42

© belga.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers nog heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

"Versterking? Intern bespreken" © photo news. Hij reageerde gepikeerd, Yves Vanderhaeghe, toen de logische vraag over eventuele versterking zaterdag op hem afkwam: "Tot dusver heb ik nog niets gewenst en hebben we hier niet over gesproken. Ik vind het vergezocht dat jullie, de media, dit eerder moeten weten dan mijn bazen. Dit moet binnen de club besproken worden." Met Antonio Milic, die op de linksachter in competitie nog geen enkele goeie match speelde, wederom in zijn rug gepakt werd bij de winnende treffer en liever centraal speelt, is een goeie linkerflank misschien geen slecht idee, toch is zowel sportief directeur Luc Devroe als Vanderhaeghe ervan overtuigd dat dit de goeie keuze is. Uitgaand mag er nog steeds niemand vertrekken. De vraagprijs voor Musona werd bij wijze van statement opgetrokken - het geïnteresseerde Maccabi Tel Aviv moet al minstens zeven miljoen ophoesten. Ook Siani, zaterdag de zwakste man op het veld, bergt zijn droom om voor het Franse Toulouse te spelen maar beter op. (TTV) Lees ook

Saint-Étienne wil Beric vooral verkopen Het Franse Saint-Étienne staat er niet om te springen om Robert Beric (26) uit te lenen aan Anderlecht. De Franse club zou de Sloveense spits vooral willen verkopen. Sowieso bewandelt paars-wit nog alternatieve pistes om de concurrentie met Lukasz Teodorczyk aan te scherpen. Die laatste is trouwens opgeroepen voor interlandverplichtingen met de nationale ploeg van Polen. (PJC) © afp.

STVV wil Langil De transferhonger bij STVV is nog niet gestild. De club hengelt nu naar de diensten van Steeven Langil (29). De Franse flankaanvaller is een vrije speler nadat zijn contract bij Legia Warschau werd ontbonden. In ons land heeft Langil een verleden bij Moeskroen en Waasland-Beveren. (FKS) © belga.

Carlinhos vandaag van Standard Standard legt vandaag de Braziliaanse draaischijf Carlinhos (23) vast. Hij werd gisteren al in Luik gesignaleerd. Vandaag legt hij zijn medische testen af en daarna zet hij zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen. Standard betaalt een bedrag dat dichtbij de 2 miljoen euro aanleunt aan zijn vorige club Estoril. Carlinhos speelde eerder ook voor onder meer Leverkusen in Duitsland en Thun en Aarau in Zwitserland. (SJH) © getty.