TT: Lukaku krijgt er in 2018 concurrent bij - "Guardiola wil felbegeerde winger 436.000 euro per week betalen"

De voetbalredactie

20/08/17 - 18u25

Zlatan op vakantie in Saint-Tropez. © Abaca.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Zlatan lijkt toch bij Man Utd te blijven Met Zlatan Ibrahimovic kijgt Romelu Lukaku er in 2018 een concurrent en mentor bij. De onderhandelingen met de Zweed zitten in een vergevorderd stadium. Zlatan herstelt sneller dan verwacht van de kruisbandblessure, die hij eind vorig seizoen opliep in het Europa Leagueduel tegen Anderlecht. Coach José Mourinho wil Zlatan absoluut houden wegens zijn invloed in de kleedkamer. Hij ziet de spits als zijn verlengstuk: een leider tussen de spelers. Zlatan wordt eind dit jaar weer fit verwacht. © getty.

Samir Nasri op weg naar Antalyaspor De Franse middenvelder Samir Nasri staat op het punt de Engelse topclub Manchester City in te ruilen voor het Turkse Antalyaspor, zo maakten Turkse media vandaag bekend. De dertigjarige voormalige international zou in het Zuid-Turkse toeristenoord een contract voor twee seizoen ondertekenen, goed voor vier miljoen euro per jaar. Eerder op de dag publiceerde Nasri op sociale media al een foto waarin hij te zien is net voor het instappen van een privévliegtuig. ✈️ ✈️.... 22.3k Likes, 1,120 Comments - Samir Nasri (@samnasri8) on Instagram: "✈️ ✈️...."

"Costa kon miljoenen verdienen in drie maanden" Diego Costa heeft onlangs een mega-aanbod van Shanghai SIPG afgeslagen. De in ongenade gevallen spits van Chelsea kon tot en met november tekenen in China voor 3,3 miljoen euro. Daarnaast kreeg de Braziliaanse Spanjaard een tekenbonus van elf miljoen euro als Shanghai kampioen werd. Dit was allemaal buiten zijn salaris van Chelsea (200.000 euro per week) en een extra verhoging van 110.000 euro per week om. De Chinezen zouden dat allemaal zelf willen bekostigen.



Costa wees het bod volgens The Sun af, omdat hij terug wil naar Atlético Madrid. Een eventuele transfer die toch pas in januari door kan gaan, omdat de Madrilenen nog een transferverbod hebben. Opvallend dus dat Costa niet voor drie maanden wilde cashen in China. Diego Costa. © getty.

"City wil Sanchez best betaalde speler maken" Pep Guardiola wil Alexis Sanchez enorm graag naar Manchester City halen. De Chileen van Arsenal zou bij de Citizens een weeksalaris van 436.000 euro (!) kunnen verdienen, zo meldt The Sun. De 28-jarige aanvaller zou daarmee de best betaalde speler van de Premier League worden. Zijn naaste concurrent? Paul Pogba met een 'matige' 305.000 euro per week.



Om Sanchez los te weken bij Arsenal, moet wel minstens 55 miljoen euro neergeteld worden. Sanchez zit in zijn laatste contractjaar bij Arsenal en wil vooralsnog niet verlengen. © photo news.

Keepster Red Flames naar Verona Diede Lemey (20) verhuist naar het buitenland. De doelvrouw van de Belgische nationale vrouwenploeg ruilt Anderlecht in voor het Italiaanse Verona. Lemey maakte deel uit van de EK-selectie van de Red Flames deze zomer in Nederland, maar kwam in de groepsfase niet in actie. Justien Odeurs kreeg van Ives Serneels de voorkeur onder de lat. (PJC) © photo news.

Berkoe (Club) naar Knokke Club Brugge neemt (voorlopig) afscheid van Terry Osei-Berkoe. Blauw-zwart stalt de beloftevolle aanvallende middenvelder een jaartje bij Knokke, een ambitieuze club die uitkomt in eerste amateur. © photo news.

Italiaans promovendus SPAL versterkt zich met Marco Borriello Marco Borriello verlaat Cagliari en zal dit seizoen voor SPAL spelen in de Italiaanse Serie A, zo kondigde de club vandaag aan op de clubwebsite. De Italiaanse aanvaller (7 caps) ondertekende een contract voor twee seizoenen bij de promovendus.



Voor de 35-jarige Borriello is SPAL al zijn twaalfde club in de Serie A. Eerder speelde hij al voor AC Milan, AS Roma, Juventus, Empoli, Sampdoria, Reggina, Treviso, Genoa, Carpi, Atalanta en Cagliari. Vorig seizoen maakte hij zestien competitiedoelpunten voor Cagliari, enkel in het seizoen 2007-2008 deed hij beter met negentien doelpunten voor Genoa.



SPAL, voluit Società Polisportiva Ars et Labor, promoveerde vorig seizoen voor het eerst in 49 jaar opnieuw naar de Serie A dankzij het kampioenschap in de Serie B. @spalferrara ufficializza l'attaccante #Borriello e il difensore #Salamon dal @CagliariCalcio #ForzaSpalhttps://t.co/UdEqnw4adY pic.twitter.com/Et3SCzCBUl — SPAL (@spalferrara)

Saulo Decarli op zucht Club Brugge Saulo Decarli: als de deal vandaag doorgaat - de clubs waren er gisteren nog niet uit -, is dat de exotische naam die straks de Brugse defensie moet gaan versterken. Nadat hij donderdag al zijn medische testen aflegde, kan de 25-jarige Zwitser voor drie jaar tekenen. Zo'n 1,5 miljoen euro zal Club dan betalen voor de man die de aanhoudende blessure van Poulain moet opvangen. (WDK)



HIER meer over het puzzelstukje dat in elke systeem past! © photo news.

Engels jeugdinternational voor OHL Oud-Heverlee Leuven heeft met Premier League-club Leicester City een overeenkomst bereikt over de huur van Engels belofteninternational Elliott Moore. De twintigjarige verdediger wordt door de Foxes tot januari 2018 uitgeleend aan OHL. Moore verlengde onlangs zijn contract bij Leicester City met twee seizoenen en moet in het King Power at Den Dreef Stadion ervaring opdoen. De aanvoerder van de beloftenploeg van Leicester maakte de voorbereiding mee met de A-kern van de Engelse landskampioen van 2016.



"Met zijn 1m96 voegt Elliott wat gestalte toe aan onze verdediging", klinkt het bij OHL. Moore zit alvast in de wedstrijdselectie voor de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge op de derde speeldag van de heenronde in de Proximus League (1B).



Begin juni rondde de King Power Group de overname van Oud-Heverlee Leuven af. Ook Leicester City is in handen van de Thaise investeerders. Engels belofteninternational en kapitein van Leicester City U23 Elliott Moore komt onze verdediging versterken!



¿¿ https://t.co/YhV6888q3h pic.twitter.com/Crjb9BEvtC — Oud-Heverlee Leuven (@ohl_official) Fri Aug 18 00:00:00 MEST 2017

500 miljoen voor Asensio De nieuwe ster op het internationale voetbaltoneel heet Marco Asensio. Om te voorkomen dat het goudhaantje van Real Madrid andere oorden op zoekt ligt er een nieuw contract klaar in het Bernabéu, zo weet Marca. Buiten een salarisverhoging neemt de Koninkijke het zekere voor het onzekere: zo willen ze een afkoopsom van 500 miljoen euro vastleggen. De nieuwe overeenkomst moet de 21-jarige Asensio tot 2023 aan de Madrilenen verbinden. © photo news.

Man City onderhandelt met ex-Antwerpspeler Manchester City onderhandelt met West Bromwich over verdediger Jonny Evans. De Noord-Ier (29), als tiener nog een jaartje op uitleenbasis bij Antwerp, moet een back-up worden voor Vincent Kompany. Pep Guardiola ziet in de Rode Duivel zijn defensieleider. West Brom legde een eerste bod naast zich neer. "Elke speler heeft zijn prijs", zegt coach Tony Pulis. Dat geldt ook voor Nacer Chadli, die naar Swansea kan. Met minder dan 27 miljoen is West Brom niet tevreden. (KTH) Evans. © photo news.

Kara, ondanks contractverlenging "Ik sluit een transfer niet uit" Een contractverlenging tot 2020 biedt Anderlecht geen garanties. Zelfs na zijn opengebroken verbintenis wil Kara Mbodj (27) niet gezegd hebben dat hij sowieso in België blijft. "Ik sluit niks uit", aldus de centrale verdediger, wiens transfer eind vorig seizoen een zekerheid leek. "Ik ben en blijf een ambitieuze speler - daar verandert mijn nieuwe contract niks aan. Als er een bod komt waarbij iedereen zich kan verbeteren, is een overgang mogelijk. Op voorwaarde dat het sportieve project me aanspreekt."



Voor het geld wil Kara immers niet vertrekken. "Als mijn bankrekening het belangrijkste was, dan zat ik hier nu al niet meer. Ik kon deze zomer voor grote bedragen tekenen in Turkije, maar heb het niet gedaan. Ik wil niet per se weg, hé. Misschien sluit ik hier wel mijn carrière af. (lacht) Zoals gezegd: ik sluit niks uit." (PJC) © smb.

Anderlecht volgt Beric In de zoektocht naar een nieuwe aanvaller staat Robert Beric (26) op de shortlist van Anderlecht. Dat meldt de doorgaans betrouwbare Franse sportkrant L'Équipe. Beric ligt onder contract bij het Franse AS Saint-Étienne, dat hem in 2015 voor bijna acht miljoen overnam van Rapid Wenen, en is meervoudig Sloveens international. Volgens onze Franse collega's lopen er verkennende gesprekken over een uitleenbeurt voor één seizoen. Vorig week vroeg René Weiler nog om offensieve versterking. In drie competitieduels scoorde paars-wit slechts één keer. (PJC) © photo news.

Antwerp betaalt € 200.000 voor Van Damme LA Galaxy heeft afscheid genomen van Jelle Van Damme (33). Op zijn website bevestigde de Amerikaanse topclub dat de verdediger naar Antwerp verhuist. Opvallend is dat LA Galaxy ook het transferbedrag communiceerde, wat zeer ongewoon is in België: 200.000 euro. "Dit was één van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven", liet Van Damme weten. "Ik ga naar huis om bij mijn familie te zijn, maar tegelijk verlaat ik mijn 'familie' in LA."



Intussen blijft Ronald Vargas proefdraaien bij Antwerp. Gisteravond trainde de Venezolaan opnieuw mee. Of hij ook effectief kans maakt op een contract is onduidelijk. (PJC/SJH/GLA/RVD) © reuters.