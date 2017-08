TT: Anderlecht volgt dure aanvaller, maar ziet mogelijk nog verdediger vertrekken - Man. City onderhandelt met ex-speler van Antwerp

De voetbalredactie

Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Kara, ondanks contractverlenging "Ik sluit een transfer niet uit" Een contractverlenging tot 2020 biedt Anderlecht geen garanties. Zelfs na zijn opengebroken verbintenis wil Kara Mbodj (27) niet gezegd hebben dat hij sowieso in België blijft. "Ik sluit niks uit", aldus de centrale verdediger, wiens transfer eind vorig seizoen een zekerheid leek. "Ik ben en blijf een ambitieuze speler - daar verandert mijn nieuwe contract niks aan. Als er een bod komt waarbij iedereen zich kan verbeteren, is een overgang mogelijk. Op voorwaarde dat het sportieve project me aanspreekt."



Voor het geld wil Kara immers niet vertrekken. "Als mijn bankrekening het belangrijkste was, dan zat ik hier nu al niet meer. Ik kon deze zomer voor grote bedragen tekenen in Turkije, maar heb het niet gedaan. Ik wil niet per se weg, hé. Misschien sluit ik hier wel mijn carrière af. (lacht) Zoals gezegd: ik sluit niks uit." (PJC) © smb.

Anderlecht volgt Beric In de zoektocht naar een nieuwe aanvaller staat Robert Beric (26) op de shortlist van Anderlecht. Dat meldt de doorgaans betrouwbare Franse sportkrant L'Équipe. Beric ligt onder contract bij het Franse AS Saint-Étienne, dat hem in 2015 voor bijna acht miljoen overnam van Rapid Wenen, en is meervoudig Sloveens international. Volgens onze Franse collega's lopen er verkennende gesprekken over een uitleenbeurt voor één seizoen. Vorig week vroeg René Weiler nog om offensieve versterking. In drie competitieduels scoorde paars-wit slechts één keer. (PJC) © photo news.

Antwerp betaalt € 200.000 voor Van Damme LA Galaxy heeft afscheid genomen van Jelle Van Damme (33). Op zijn website bevestigde de Amerikaanse topclub dat de verdediger naar Antwerp verhuist. Opvallend is dat LA Galaxy ook het transferbedrag communiceerde, wat zeer ongewoon is in België: 200.000 euro. "Dit was één van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven", liet Van Damme weten. "Ik ga naar huis om bij mijn familie te zijn, maar tegelijk verlaat ik mijn 'familie' in LA."



Intussen blijft Ronald Vargas proefdraaien bij Antwerp. Gisteravond trainde de Venezolaan opnieuw mee. Of hij ook effectief kans maakt op een contract is onduidelijk. (PJC/SJH/GLA/RVD) © reuters.