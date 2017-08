TT: Transfer Jelle Van Damme naar Antwerp afgerond - Liverpool wijst bod op Coutinho derde keer af

Door: redactie

Tottenham legt 40 miljoen euro op tafel voor Ajacied Davinson Sanchez Davinson Sanchez (21) ruilt Ajax voor Tottenham. Met de transfer is een som van 40 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 42 miljoen, zo bevestigt Ajax op de clubwebsite.



De Colombiaanse centrale verdediger wordt bij de Spurs een concurrent van Jan Vertonghen en Tony Alderweireld. Hij ondertekende bij de Londense clu, waar ook Mousa Dembélé speelt, een verbintenis tot 2023.



Sanchez maakte op 13 augustus 2016 zijn debuut voor Ajax in de competitiewedstrijd thuis tegen Roda JC (2-2). Hij speelde in totaal 46 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin zes doelpunten. Hij had in Amsterdam nog een contract tot 2021 en wordt de duurste uitgaande transfer in de Nederlandse Eredivisie. NIEUWS | Davinson Sanchez vertrekt naar Tottenham Hotspur.



Good luck at @SpursOfficial, Davinson.#AdiosDavinson pic.twitter.com/BHhdQOdooB — AFC Ajax (@AFCAjax) Fri Aug 18 00:00:00 MEST 2017

Braziliaan Gabriel Paulista ruilt Arsenal voor Valencia Gabriel Paulista verlaat Arsenal en trekt naar Valencia. Dat hebben beide teams vrijdag bekendgemaakt. De 26-jarige verdediger tekent in Spanje een contract voor vijf seizoenen. Gabriel moet nog wel de medische keuring doorstaan bij Valencia.



Gabriel moet nog wel de medische keuring doorstaan bij Valencia.

Arsenal nam de Braziliaan begin 2015 over van Villarreal. De verdediger slaagde er echter niet in een vaste waarde te worden in het elftal van manager Arsène Wenger. In 2,5 jaar kwam hij tot 46 optredens in de Premier League. Gabriel won met Arsenal twee keer de FA Cup en één keer het Community Shield.

Transfer van Blaise Matuidi naar Juventus is helemaal rond Het hing al een paar dagen in de lucht, maar de transfer van middenvelder Blaise Matuidi (30) van PSG naar Juventus is nu definitief rond. Dat melden de twee clubs op hun website. De Franse international tekent voor drie jaar en kost Juve 20 miljoen euro plus nog 10,5 miljoen euro aan eventuele bonussen. Matuidi kwam woensdag al aan in Turijn, en legde er de voorbije dagen zijn medische testen af. Nu die succesvol zijn afgerond, staat niets zijn transfer nog in de weg. Hij gaat bij zijn nieuwe club 3,5 miljoen euro per jaar verdienen.



Bij PSG werd de 52-voudig international vier keer Frans landskampioen, maar vorig seizoen moest Matuidi in de basiself plaatsruimen voor Adrien Rabiot. UFFICIALE - @MATUIDIBlaise è Bianconero ¿¿¿¿ https://t.co/0OmrJVmP1s#BienvenueBlaise pic.twitter.com/aDbsNtmBpj — JuventusFC (@juventusfc) Fri Aug 18 00:00:00 MEST 2017

Derde Barça-bod op Coutinho afgewezen Liverpool heeft een nieuw bod van FC Barcelona op Philippe Coutinho, ter waarde van maar liefst 125 miljoen euro, afgewezen. Barça aast al langer op de 25-jarige Braziliaan, maar Liverpool blijft het been stijf houden. Coutinho staat hoog op het verlanglijstje van Barcelona, dat in hem een vervanger van Neymar ziet. Barça, waar geld zeker geen probleem vormt sinds de recordtransfer van Neymar voor 222 miljoen euro naar PSG, bracht al driemaal een bod uit op de middenvelder. Voorlopig tevergeefs, want Liverpool wil zijn sterspeler niet verkopen.



Liverpool-coach Jürgen Klopp kan momenteel wel geen beroep doen op Coutinho. Officieel speelt de Braziliaan niet door een rugblessure, maar hij zou zelf om een transfer hebben verzocht. Coutinho voetbalt sinds 2013 voor Liverpool. In januari verlengde hij zijn contract met vijf jaar, zonder aankoopclausule. Vorig seizoen was hij goed voor veertien goals en negen assists in 36 matchen.

Denayer: "Komende dagen wordt duidelijk waar ik ga spelen" Jason Denayer heeft zich via zijn eigen webmagazine 'All About Jason" uitgelaten over zijn toekomst. De verdediger van Manchester City wordt al even in verband gebracht met Galatasaray, een deal die nog steeds kans op slagen heeft. "De komende dagen zal alles hopelijk duidelijk worden", zegt Denayer daarover. "Mijn doelstellingen blijven dezelfde als voorheen. Ik wil progressie maken als speler, wedstrijden winnen en tonen wat ik waard ben. Ik wil naar een competitieve club. Het wordt een erg belangrijk jaar voor mij, vlak voor het WK in Rusland." Voor Denayer - die er als Rode Duivel bij was op het EK 2016 in Frankrijk - wordt het straks zaak om zijn moeilijke jaargang op uitleenbasis bij Sunderland te doen vergeten. Een transfer naar Lyon sprong begin juli nog af omdat City dwarslag, later weigerde hij zelf een overstap naar Granada. Afsluiten doet onze landgenoot zijn betoog trouwens met een songtekst van Nina Simone: "It's a new dawn, it's a new day,... And I'm feeling good."(MGA)



Het webmagazine van Jason Denayer kan u ook zelf HIER doorbladeren.

Frankfurt rondt komst Kevin-Prince Boateng af Middenvelder Kevin-Prince Boateng heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Bundesliga-club Eintracht Frankfurt, zo maakte de club vandaag bekend.



Eerder deze week werd het contract van de dertigjarige Ghanees bij het Spaanse Las Palmas verbroken. Boateng arriveerde vorige zomer bij Las Palmas en scoorde tien goals in 29 officiële wedstrijden voor de geelhemden. Eerder was het woelwater al aan de slag bij Hertha Berlijn (2005-2007), Tottenham (2007-2009), Borussia Dortmund (2009), Portsmouth (2009-2010), AC Milan (2010-2013 en 2016) en Schalke 04 (2013-2015).



"Prince zal het team veel kunnen bijbrengen", vertelde coach Niko Kovac. "Hij heeft heel wat voetballende kwaliteiten. Het wordt een interessant seizoen voor ons en daarin zal Prince een belangrijke rol spelen." Wer radelt denn da um die Wette?! ¿¿ ¿¿ #prince7 #SGE #Medizincheck pic.twitter.com/cCQUyuyIU9 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht)

Alexis De Sart tekent bij Middenvelder Alexis De Sart (20) die bij STVV een contract had tot medio 2018, heeft zijn contract verlengd met twee jaar plus een jaar optie. (FKS)

Oud-Heverlee Leuven voegt met David Hubert pak ervaring toe aan kern Tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven heeft zich versterkt met David Hubert. De 29-jarige verdedigende middenvelder ondertekende aan Den Dreef een contract voor twee seizoenen, zo maakte de club vandaag bekend. Hubert zat zonder club sinds zijn contract bij AA Gent begin deze zomer afliep. De voorbije twee seizoenen kwam hij op uitleenbasis uit voor Moeskroen, waar hij zelfs aanvoerder was.



David Hubert begon in 2008 zijn profcarrière bij Racing Genk. Met de Limburgers won de middenvelder in 2009 de Beker van België en werd hij in 2011 landskampioen. In 2013 verhuurden de Genkenaren hem aan AA Gent, dat hem uiteindelijk definitief aantrok.



In februari 2014 werd Hubert een half jaar uitgeleend aan de Israëlische eersteklasser Hapoel Beer Sheeva, nadien volgde een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren. In totaal speelde de tweevoudige Rode Duivel meer dan 200 wedstrijden op het hoogste niveau in België. ¿¿ David Hubert komt de komende 2 seizoenen ons middenveld versterken. #COYW #TogetherWeWin

¿¿ https://t.co/0apMdWv3Dg pic.twitter.com/k5sIat0Pd7 — Oud-Heverlee Leuven (@ohl_official)

Breuk met Svilar onvermijdelijk, Roef mag weg Het komt niet meer goed. Mile Svilar (17) meldde zich gisteren opnieuw "ziek" bij Anderlecht. De doelman stuurt aan op een vertrek en nu lijkt een breuk onvermijdelijk. Via advocaten werkt paars-wit aan de oplossing. Intussen kreeg ook Davy Roef (23) het voor hem geruststellende nieuws dat een uitleenbeurt mag. Roef is pas derde in de pikorde na Sels en Boeckx en wil spelen - eerder toonden onder meer Excelsior en Waasland-Beveren interesse. Dat Roef nu alsnog weg mag, betekent dat Anderlecht concrete opties heeft in de zoektocht naar een nieuwe derde keeper. (MJR) Mile Svilar.

Tottenham wil verder met Alderweireld Tottenham is nog altijd vragende partij om het contract van Toby Alderweireld open te breken, maar tot op heden kwam er geen schot in de zaak. De Rode Duivel (28) ligt nog twee jaar vast bij de Spurs, met een optie op een extra seizoen. Zijn topverdediger ligt goed in de markt, maar voorzitter Daniel Levy wil hem voor geen geld in de wereld deze zomer al laten gaan. (KTH)

Club biedt op Moulin (maar ruim onvoldoende) Poolse bronnen menen dat Club Brugge een bod heeft uitgebracht op Legia Warschau-middenvelder Thibaut Moulin. Club zou ongeveer 1 miljoen euro geboden hebben, maar de Poolse club wil minstens 4 miljoen voor zijn basisspeler. Moulin was na een sterk seizoen bij Waasland-Beveren (2015-2016) al in beeld bij de Bruggelingen, maar verhuisde toen naar Warschau. Op dit moment staat Moulin open voor een transfer, maar de Fransman mag tot nader order niet vertrekken van Legia. (TTV)

Mbappé niet tegen Metz Het vertrek van Kylian Mbappé bij AS Monaco lijkt aanstaande. Trainer Leonardo Jardim heeft het Franse toptalent buiten zijn selectie gelaten voor de competitiewedstrijd vanavond tegen Metz. Mbappé staat nadrukkelijk in de belangstelling van Paris Saint-Germain, terwijl ook de Spaanse topclubs Real Madrid en FC Barcelona bereid zouden zijn om te voldoen aan de duizelingwekkende vraagprijs van zo'n 150 miljoen euro.



De achttienjarige aanvaller beleefde afgelopen seizoen zijn grote doorbraak. Mbappé had met vijftien doelpunten een belangrijk aandeel in het behalen van de landstitel en blonk ook uit in de Champions League, waarin AS Monaco de halve finales haalde. De club uit het prinsdom vraagt een gigantische transfersom voor de tiener, die eerder dit jaar debuteerde in de Franse nationale ploeg.



Mbappé had een basisplaats in het duel om de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain en de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Toulouse, maar bleef vorige week al op de bank tegen Dijon. Voor de wedstrijd tegen Metz ontbreekt hij helemaal.

Mourinho geeft Zlatan niet op José Mourinho doet er alles aan om Zlatan Ibrahimovic terug te laten keren naar Manchester United. Volgens Britse media heeft de Portugese coach de Zweed een functie in de trainersstaf in het vooruitzicht gesteld, als hij stopt met voetballen.



Zlatan (35) debuteerde vorig seizoen bij Manchester United, maar viel door een zware knieblessure ver terug. Hij had bij de club uit de Premier League een contract voor een jaar, dat de afgelopen zomer niet werd verlengd. "Maar we zijn in overleg. We doen er alles aan Ibrahimovic weer aan ons te binden."



In 46 officiële duels scoorde de voormalig Zweeds international vorig seizoen 28 keer voor United. Voor zijn komst naar Engeland speelde Ibrahimovic voor Paris Saint-Germain.