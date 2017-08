Onmondig Club Brugge wacht met scoreloos gelijkspel moeilijke opgave in Athene

Door: redactie

Club Brugge heeft een uitgelezen kans om volgende week met een goede uitgangspositie naar de Griekse hoofdstad af te zakken, laten liggen. Hoewel blauw-zwart een half uur tegen tien man speelde, kwamen de Bruggelingen in eigen huis niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen AEK Athene. De vice-kampioen wacht volgende donderdag een moeilijke opgave om de groepsfase van de Europa League alsnog te bereiken.

Wie had gehoopt op een vliegende start van blauw-zwart, was eraan voor de moeite. Het waren namelijk de bezoekers die snel twee loepzuivere kansen bij elkaar voetbalden. Eerst miste Klonaridis op een slim balletje van Mantalos, vervolgens verwerkte Simons ei zo na een voorzet in eigen doel. Club Brugge was gewaarschuwd, AEK Athene zou niet zomaar een snelle hap worden. Gaandeweg de eerste helft wisten de Bruggelingen dan wel het evenwicht te herstellen, dat leidde niet meteen tot loepzuivere doelkansen. Een ideeëloos Club Brugge hield het immers vooral op lange uitgesponnen aanvallen, zonder doelman Anestis écht op de proef te stellen. Een flauw schotje van Vossen en een lage schuiver van Nakamba, daar moest Jan Breydel zich aan opwarmen. Dan bleef Athene met vlijmscherpe omschakelingen de gevaarlijkste ploeg, maar Lopes miste de kooi van Horvath op een haar na. Met een 0-0-ruststand mocht blauw-zwart zeker niet mopperen. Of misschien toch een beetje... Nog voor het halfuur verdiende Vranjes na een gevaarlijke schaarbeweging op Dennis namelijk altijd rood, maar kreeg slechts geel van scheidsrechter Kassai.