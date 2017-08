TT: Weiler wil er een spits bij - Barcelona telt 40 miljoen neer voor Paulinho - Twee aanvallende opties voor Standard

De voetbalredactie

14/08/17 - 22u35

Bryan Ruiz maakte furore in de aanval van AA Gent, toen nog in het Ottenstadion. Trekt de Costa Ricaan nu naar Standard? © photo news.

Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Javi Garcia ruilt Zenit Sint-Petersburg voor Betis Sevilla Zenit Sint-Petersburg heeft laten weten de Spanjaard Javi Garcia te laten terugkeren naar zijn thuisland. Garcia, die in Sint-Petersburg speelde sinds 2014, trekt voor drie seizoenen naar Betis Sevilla. De Andalusiërs zouden nog anderhalf miljoen euro betalen voor de 30-jarige Garcia. ¿¿ OFICIAL | Javi García, nuevo futbolista del Real Betis Balompié



¿¿ https://t.co/h1as5Bvmz8#RenuevaPorElBetis pic.twitter.com/zzGHupsKxq — Real Betis Balompié (@RealBetis)

Langil verbreekt contract bij Legia Steeven Langil (29) is niet langer een speler van Legia Warschau. De vleugelaanvaller, die in België naam maakte bij Moeskroen en de voorbije maanden op uitleenbasis bij Waasland-Beveren speelde, heeft zijn contract in Polen in onderling overleg verbroken. De Fransman is nu vrij om bij een andere club te tekenen. Een terugkeer naar België is Langil zeker genegen. (PJC) Steeven Langil droeg eerder onder meer het shirt van Waasland-Beveren © belga.

"Geblesseerde" Coutinho ontbreekt in selectie Liverpool Philippe Coutinho is niet opgenomen in de selectie van Liverpool voor het barrageduel in de Champions League tegen Hoffenheim. De Braziliaanse dribbelkont was er zaterdag al evenmin bij in de eerste competitiematch van Liverpool, op het veld van Watford (3-3). Volgens coach Jürgen Klopp had hij rugpijn.



Of Coutinho effectief met een blessure kampt, is vooralsnog onduidelijk. De 25-jarige middenvelder staat immers hoog op het verlanglijstje van FC Barcelona, dat in hem een vervanger van Neymar ziet. De Catalanen zouden zo'n 100 miljoen euro willen betalen. Als Coutinho in de return wél zou aantreden tegen Hoffenheim, kan hij dit seizoen niet meer voor Barcelona uitkomen in de Champions League. Coutinho eind juli in een oefenpot tegen Hertha Berlijn © getty.

FC Barcelona legt 40 miljoen op tafel voor Paulinho FC Barcelona heeft zijn selectie versterkt met de Braziliaanse international Paulinho Bezerra. Dat bevestigt de Spaanse topclub vandaag op de teamwebsite.



Barça neemt de 29-jarige centrale middenvelder over van het Chinese Guangzhou Evergrande. De transfersom bedraagt 40 miljoen euro. Zijn uitkoopclausule bedraagt 120 miljoen euro. Paulinho wordt donderdag medisch getest. Daarna vindt in Camp Nou de contractondertekening en de spelersvoorstelling plaats.



De 41-voudige international (9 goals) speelde sinds 2015 voor Evergrande. Dat betaalde twee seizoenen geleden 14 miljoen euro om hem weg te kopen bij Tottenham. Paulinho Bezerra, FC Barcelona's new signing https://t.co/TGWrKjWkfG



¿¿¿¿¿¿ Welcome, Paulinho!



¿¿¿¿ #BeBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/DoqmRFpunu — FC Barcelona (@FCBarcelona)

Bod van 50 miljoen pond op Van Dijk De soap rond Virgil van Dijk duurt nog altijd voort. Volgens de Engelse krant The Daily Mirror bereidt Chelsea een bod van 50 miljoen pond (bijna 55 miljoen euro) voor. De regerend kampioen zou de Nederlandse verdediger daarmee proberen weg te kapen voor andere geïnteresseerden als Liverpool en Manchester City. Vorige week werd al bekend dat Virgil van Dijk afgelopen weekend niet zou spelen voor Southampton in het openingsduel met Swansea vanwege een 'virus'. Van Dijk wil al langer graag vertrekken bij Southampton en heeft dan ook een verzoek tot een transfer ingediend bij de club. The Saints willen de verdediger echter niet kwijt en weigeren mee te werken. Sindsdien traint de international apart. Virgil van Dijk vorig seizoen als speler van Southampton. © ap.

Maccabi Haifa officialiseert komst Gershon © rv. Rami Gershon verlaat AA Gent. De Israëlische international zet zijn carrière in eigen land verder bij Maccabi Haifa. Maccabi kondigt de komst van de centrale verdediger aan op de clubwebsite. De 29-jarige Gershon zette er zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen.



De Israëliër werd in de zomer van 2014 door AA Gent weggeplukt bij Waasland-Beveren. Hij kreeg onder coach Hein Vanhaezebrouck heel wat speelgelegenheid en werd met de Buffalo's meteen kampioen in 2015. Ook daarna bleef Gershon een vaste waarde, tot hij na een aantal mindere prestaties het vertrouwen verloor van Vanhaezebrouck. Dit seizoen speelde hij nog geen minuut voor Gent. Bij Maccabi Haifa zal Gershon (25 caps) trainen onder Guy Luzon, ex-coach van Standard. Gershon vorig seizoen in de Versluys Arena. © getty.

Chadli staat dicht bij Swansea De hoop bij Swansea groeit. De Welshe club staat een stap dichter bij Nacer Chadli. Swansea hoopt West Bromwich Albion met een bod tussen 22 en 27 miljoen euro te kunnen overtuigen. Bij 'The Swans' moet Chadli (28) de vervanger worden van Gylfi Sigurdsson. Diens transfer naar Everton voor zo'n 50 miljoen euro zit in een beslissende fase. Deze week hopen de Toffees de deal af te ronden. Ondanks een serieus meningsverschil aan het begin van de voorbereiding wilde West Bromwichcoach Tony Pulis de Rode Duivel graag houden. Maar hij beseft nu ook dat hij zijn elftal met het geld van Chadli fors kan versterken. West Brom betaalde vorig seizoen zo'n 16 miljoen voor de middenvelder. Chadli zat dit weekend tegen Bournemouth op de bank. Met het oog op een transfer wilde West Brom geen enkel risico nemen. Hij sukkelde met een lichte heupblessure. © getty.

Rotariu naar Excel Moeskroen? Biedt Moeskroen een oplossing voor Dorin Rotariu? De jonge Roemeen van 22 past niet in de plannen van Leko bij Club. Moeskroen, dat met Rednic een Roemeense coach heeft, zou de aanvallende middenvelder graag huren. Ook vanuit Roemenië is er interesse. Club is bereid om mee te werken. (PJC) Dorin Rotariu vorig seizoen tegen Anderlecht en Obradovic. © photo news.

Tony Watt naar OHL De flamboyante Schotse spits Tony Watt (23) tekende een contract voor één seizoen met optie voor een tweede bij OHL. Watt scoorde in het seizoen 2013-'14 als huurling van Celtic Glasgow 9 keer in 15 wedstrijden voor toenmalig eersteklasser Lierse en verhuisde daarna naar Standard, waar hij 3 keer scoorde. OHL neemt hem over van Charlton Athletic. (HML) Tony Watt als spits van Standard. © belga.

Legaer op weg naar STVV Nu de onderlinge confrontatie tussen Standard en STVV erop zit, maken alle drie de partijen werk van de transfer van Jonathan Legear (30). Legear wil weg en dringt aan op een transfer naar STVV nu hij nog niet in de plannen van Sá Pinto voorkwam. Roland Duchâtelet wil hem graag naar Stayen halen, maar wil de prijs zoveel mogelijk drukken. Legear heeft bij Standard een aflopend contract. De onderhandelingen slepen al even aan, maar intussen is er een akkoord dat alleen nog op papier gezet moet worden. Legear zou eerstdaags zijn medische testen afleggen en als die succesvol zijn, tekent hij nog deze week een contract op Stayen. (SJH/FKS) Jonathan Legear speels op de training van Standard. © photo news.

De Roeck straks officieel voorgesteld Jonas De Roeck (37) was gisteren al op post voor STVV-Standard, maar begint vandaag echt aan zijn job als T1 van STVV. Hij wordt deze namiddag officieel voorgesteld. Alleen was de deal met zijn vorige club Berchem Sport gisteren nog niet in kannen en kruiken. STVV deed een eerste voorstel, maar dat bleek niet genoeg. De Roeck nam zaterdag wel al afscheid van zijn spelersgroep. (SJH/BPA/FKS) Jonas De Roeck. © GOYVAERTS/GMAX Agency.

Standard: Carlinhos of Bryan Ruiz? Standard blijft werk maken van de komst van een aanvallende middenvelder. Na een eerdere flirt met Bryan Ruiz (31) van Sporting Lissabon, richtten de Rouches zich vorige week al op een andere speler uit de Portugese competitie. De Braziliaan Carlinhos (23) is al meer dan een week een optie. Standard bracht een eerste bod van 1 miljoen euro uit, maar dat werd door Estoril afgewezen. Bij de Portugese club verwachten ze binnen de kortste keren een tweede bod. Standard is vastberaden om de Braziliaan te nemen. Of veranderen de Rouches het geweer toch opnieuw van schouder en gaan ze alsnog voor Bryan Ruiz? Het Portugese A Bola meldde in elk geval dat er nog steeds contact is tussen de Costa Ricaan en Standard. Ruiz zou naast Standard ook kunnen rekenen op de interesse van Besiktas, Levante, Al Ahli en Al Sadd. (SJH) Carlinhos eerder deze maand in actie voor Estoril. © getty.

Zidane verlengt tot 2020 Loon naar werken voor Zinédine Zidane (45). Real Madrid gaat het contract van zijn Franse succescoach verlengen tot 2020. Zidane bevestigde het nieuws zelf tijdens zijn vooruitblik op de Spaanse Supercup. "Maar mijn verhaal bij Real Madrid gaat verder dan alleen een contract", vertelde hij. "Ik ben opgetogen met het vertrouwen van de clubleiding. Toch betekent dit niks. Ik zou voor tien of twintig jaar kunnen bijtekenen. Alleen ben ik er over een jaar misschien niet meer - je leeft hier van dag tot dag." Lucratief is de nieuwe verbintenis voor Zidane alleszins. Volgens Spaanse media wordt zijn jaarsalaris verdubbeld tot bijna 8 miljoen euro. Voor zijn bonuspremie per trofee geldt hetzelfde. Als Zidane aan zijn huidige ritme verdergaat, zal de Koninklijke een flinke cheque mogen bovenhalen. Sinds de aanstelling van de voormalig wereldkampioen in januari 2016 pakte hij al zes trofeeën, waaronder twee keer de Champions League en de Spaanse landstitel. (VDVJ) Zidane schudt de hand van Barça-coach Valverde tijdens de heenmatch van de Spaanse Supercup in Camp Nou. © getty.

Dossiers Barcelona zitten vast Het transferoffensief van Barcelona is ingezet. Een eerste deel van de ontvangsten voor Neymar worden geïnvesteerd in Paulinho (29). De Catalanen halen de middenvelder voor 40 miljoen euro weg bij het Chinese Guangzhou Evergrande. In de dossiers rond toptargets Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé is er nog geen doorbraak. Die laatste werd zelfs geschorst door Borussia Dortmund nadat hij afgelopen donderdag zonder geldige reden ontbrak op training. Naar verluidt wezen de Duitsers een bod van 100 miljoen euro af voor de Franse vleugelspits. (VDVJ) Coutinho. © ap.

Vertrekt Gano nog naar sterke competitie? In Portugal, Griekenland, Turkije en Rusland kijken ze met interesse naar Gano, die met vier goals in drie matchen de helft van de Beverse productie al voor zich nam dit seizoen. Zelfs clubs uit Spanje en Engeland zouden hun oog hebben laten vallen op de weldra 24-jarige Belg met roots in Guinee-Bissau. Na zijn glansprestatie in en tegen Oostende wou Gano zelf niet op de vele transfergeruchten ingaan. Pas toen de burenstrijd van volgend weekend met Lokeren ter sprake kwam, liet hij zich op een verspreking betrappen. "Of ik er dan nog bijloop? Dat weet ik niet... Maar nu ben ik nog een speler van Waasland-Beveren en wil ik alleen over Waasland-Beveren spreken."



Een eventueel vertrek van Gano zou uiteraard een dikke streep door de rekening van trainer Philippe Clement zijn. "Er mag enkel iemand vertrekken als er een evenwaardige vervanger gevonden wordt", zei de coach daarover. "Maar gelet op het profiel van Gano wordt dat moeilijk. Zijn niveau is enorm gestegen. Hij moet weten dat, wanneer hij dit seizoen een heel goed jaar draait, hij een nog mooiere transfer kan maken. Zinho kan één van de beste spitsen in België worden, maar dan moet hij eerst bevestigen." (LUVM) Zinho Gano alweer aan het kanon in Oostende. © photo news.

Weiler wil een nieuwe spits Mocht Weiler niet van plan zijn om zijn oefenstof aan te passen, dan kan het natuurlijk ook een optie zijn om een nieuwe spits te halen - na Teodorczyk gaapt met Kiese Thelin en Ganvoula namelijk de grote leegte. Maar wilde Herman Van Holsbeeck niet in de eerste plaats een verdediger? "Offensieve versterking was niet voorzien", zei Weiler op de persconferentie. Waarna hij zichzelf snel corrigeerde, de match in het achterhoofd: "Die was niet voorzien, tot vandaag." Voor de goeie verstaander was de boodschap duidelijk. Weiler wil een nieuwe spits. Anderlecht heeft nog achttien dagen om die te vinden. Tik tak, tik tak. Tot slot dit: de Anderlecht-beloften speelden 1-1 gelijk tegen KV Oostende. Paars-witte doelpuntenmaker was Hamdi Harbaoui. We geven het maar mee... (PJC/MJR) Harbaoui (r) vorige week tijdens een gesloten training van Anderlecht. © photo news.