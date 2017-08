TT: Vanden Borre: "Ce n'est pas fini" - Ook maatje Mboyo laat van zich horen - nieuwe episode in soap Coutinho

Door: redactie

12/08/17 - 10u30

© photo news.

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Coutinho met transferverzoek Nog voor de start dreigt de Premier League dan toch één van zijn smaakmakers kwijt te spelen. Philippe Coutinho (25) diende gisteren een officieel transferverzoek in. De Braziliaanse spelmaker van Liverpool wil naar Barcelona, waar hij de vervanger van landgenoot Neymar moet worden.



Eerder deze week legden 'The Reds' twee aanbiedingen van bijna 100 miljoen euro naast zich neer. Liverpool aanvaardt het verzoek van Coutinho voorlopig niet. De club wil er alles aan doen om zijn draaischijf een jaar langer te houden. De eigenaars van Liverpool, het Amerikaanse FSG, zetten een duidelijk statement op de website: "Geen enkel bod op Coutinho zal worden aanvaard. Hij zal een speler van Liverpool blijven. Ook als de transfermarkt sluit."



Spierballengerol. Coutinho ontbreekt vandaag tegen Watford met een rugblessure. Mignolet staat tussen de palen. © getty.

Vanden Borre: "Ce n'est pas fini" Het is Anthony Vanden Borre menens in zijn strijd tegen de kilo's en de vooroordelen. De rechtsachter - definitief terug na zijn avontuur bij TP Mazembe - werkt tegenwoordig in onze contreien keihard aan een terugkeer. Naar verluidt zouden er ook al contacten zijn geweest met clubs die de ex-Rode Duivel een nieuwe kans op het hoogste niveau zouden willen bieden.



Gisteren zette VDB zijn goede voornemens extra in de verf door via de Facebookpagina van zijn persoonlijke trainer Trésor Diowo een aantal foto's en filmpjes de wereld in te sturen waarop te zien is hoe hij zich in de gymzaal uitslooft. "Het Congo-verhaal mag dan wel voorbij zijn, maar weet dat Anthony nog iets in petto heeft", klinkt het veelbelovend bij zijn naaste entourage. "Ce n'est pas fini." (MGA) © photo news. © Mathieu Goedefroy.