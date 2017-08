TT: Kara verlengt bij Anderlecht - Ogunjimi naar Nederland - Nieuwe episode in soap Coutinho

Door: redactie

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Ogunjimi beproeft zijn geluk in Nederlandse tweede klasse Marvin Ogunjimi snijdt een nieuw hoofdstuk aan in zijn grillige carrière. De voormalige Rode Duivel tekende voor twee seizoenen bij de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht, zo bevestigt die club op zijn website.



Ogunjimi, 29, overtuigde zijn nieuwe werkgever tijdens een testperiode. Hij komt over van het Kazachse Okzhetpes. Daar was hij nog maar sinds half juni aan de slag en lag hij nog een jaar onder contract.



Marvin Ogunjimi is een jeugdproduct van KV Mechelen, die zijn doorbraak kende bij Racing Genk (2005-2011). Na beslissend te zijn geweest in het behalen van de landstitel (2011) en beker (2009) trok Ogunjimi voor 2,4 miljoen euro naar het Spaanse Real Mallorca. Daar kon de spits met Nigeriaanse roots echter nooit doorbreken, waarna ook uitleenbeurten aan Standard, Beerschot en OH Leuven weinig soelaas boden.



In de zomer van 2014 startte de zevenvoudige Rode Duivel (vijf goals) met een tocht doorheen veeleer weinig tot de verbeelding sprekende voetballanden. Na passages in Noorwegen (Strömgodset), Zuid-Korea (Suwon FC) en Thailand (Ratchaburi Mitr Phol) belandde hij in de vorige wintermercato in Albanië bij Skënderbeu. Na slechts vijf optredens in het eerste elftal volgde er reeds een transfer naar Kazachstan. Nu wil Ogunjimi zich, dichter bij huis, opnieuw bewijzen bij het Nederlandse MVV. Trainer Ron Elsen gelooft alvast in de aanvaller. © belga.

Chileens international zet carrière verder in Turkije De Chileense international Gary Medel (30) zet zijn carrière verder bij het Turkse Besiktas. Hij verlaat Inter Milaan, dat zo'n 3 miljoen euro vangt voor de centrale verdediger/defensieve middenvelder.



Medel droeg het shirt van Inter, dat het transfernieuws vandaag bevestigt, sinds de zomer van 2014. Hij was bij de Italiaanse club goed voor 109 wedstrijden (alle competities inbegrepen) en een goal.



De Chileen telt 103 caps (7 goals) achter zijn naam en won met zijn nationale ploeg de Copa America in 2015 en 2016. In clubverband debuteerde hij in eigen land op het hoogste niveau bij Universidad Catolica. Daarna speelde hij voor Boca Juniors (2009-2011), Sevilla (2011-2013), Cardiff City (2013-2014) en Inter. Bij Besiktas tekende Medel voor drie jaar. © afp.

Daar is Mboyo (met goed nieuws) Voor wie zich nog afvroeg hoe het met Ilombe Mboyo zou zijn, valt er vandaag goed nieuws te rapen. De Belg van Congolese afkomst heeft in Sion zijn contract verlengd voor twee jaar.



Opvallend, gezien de weinig tot de verbeelding sprekende prestaties van de aanvaller. Vorig seizoen was Mboyo nog een half jaar op uitleenbasis actief bij Cercle Brugge. Maar ook daar kon de ex-spits van Kortrijk, Gent en Genk zich niet herlanceren. © BELGA.

Coutinho met transferverzoek Nog voor de start dreigt de Premier League dan toch één van zijn smaakmakers kwijt te spelen. Philippe Coutinho (25) diende gisteren een officieel transferverzoek in. De Braziliaanse spelmaker van Liverpool wil naar Barcelona, waar hij de vervanger van landgenoot Neymar moet worden.



Eerder deze week legden 'The Reds' twee aanbiedingen van bijna 100 miljoen euro naast zich neer. Liverpool aanvaardt het verzoek van Coutinho voorlopig niet. De club wil er alles aan doen om zijn draaischijf een jaar langer te houden. De eigenaars van Liverpool, het Amerikaanse FSG, zetten een duidelijk statement op de website: "Geen enkel bod op Coutinho zal worden aanvaard. Hij zal een speler van Liverpool blijven. Ook als de transfermarkt sluit."



Spierballengerol. Coutinho ontbreekt vandaag tegen Watford met een rugblessure. Mignolet staat tussen de palen. © getty.

Vanden Borre: "Ce n'est pas fini" Het is Anthony Vanden Borre menens in zijn strijd tegen de kilo's en de vooroordelen. De rechtsachter - definitief terug na zijn avontuur bij TP Mazembe - werkt tegenwoordig in onze contreien keihard aan een terugkeer. Naar verluidt zouden er ook al contacten zijn geweest met clubs die de ex-Rode Duivel een nieuwe kans op het hoogste niveau zouden willen bieden.



Gisteren zette VDB zijn goede voornemens extra in de verf door via de Facebookpagina van zijn persoonlijke trainer Trésor Diowo een aantal foto's en filmpjes de wereld in te sturen waarop te zien is hoe hij zich in de gymzaal uitslooft. "Het Congo-verhaal mag dan wel voorbij zijn, maar weet dat Anthony nog iets in petto heeft", klinkt het veelbelovend bij zijn naaste entourage. "Ce n'est pas fini." (MGA) © photo news. © photo news. © Mathieu Goedefroy.