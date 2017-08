TT: Rode Duivel op weg naar Real - Gent verleidt Van Damme - Braziliaanse versterking voor Standard?

Door: redactie

11/08/17 - 06u25

Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit.

"PSG praat met Real over transfer Meunier"

Enkele weken geleden werd Thomas Meunier al gelinkt aan Real Madrid, maar volgens de Spaanse krant 'AS' is een transfer van de Rode Duivel nu mogelijk dichtbij. 'AS' meldt dat PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi in Madrid is en dat hij zowel met Atlético als met Real onderhandelingen voert.



PSG probeert doelman Jan Oblak weg te halen bij Atlético. Met Real wordt volgens 'AS' dan weer nadrukkelijk gepraat over een transfer van Thomas Meunier. De Rode Duivel zou bij de Koninklijke het vertrek van Danilo naar Manchester City moeten opvangen. Bij PSG wordt de concurrentie op rechts groot, met naast Serge Aurier ook Dani Alves. (RN)