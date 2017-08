TT: Genk haalt Mata weg bij Charleroi - Rode Duivel op weg naar Real - Coutinho blijft bij Liverpool

Door: redactie

Genoa houdt Omeonga dan toch aan boord Stéphane Omeonga blijft dit seizoen dan toch bij Serie A-club Genoa. De Genuezen namen onze 21-jarige landgenoot in juni over van tweedeklasser Avellino en hadden de bedoeling hem dit seizoen opnieuw bij die club te stallen. Genoa-coach Ivan Juric besliste echter de middenvelder bij de kern te houden. Dat blijkt uit de selectie van Genoa op de website van de Serie A. Volgens Italiaanse media betaalde Genoa zo'n half miljoen euro om Omeonga naar de Ligurische Zee te lokken. Bovendien ontvangt zijn vorige club, Avellino, nog bonussen per het aantal gespeelde wedstrijden en een eventueel doorverkooppercentage. Omeonga kwam vroeger voor de jeugd van Anderlecht uit. © photo news.

Mata naar Genk Clinton Mata verlaat Charleroi voor Racing Genk. Dat melden de kranten van Sudpresse en het nieuws werd intussen ook aan onze redactie bevestigd. De Limburgers huren de flankverdediger, die eerder deze zomer nog Anderlecht afwees, en wisten ook een aankoopoptie af te dwingen. Na de training van vanochtend nam de speler al afscheid van zijn ploegmaats bij Charleroi. © belga.

Eupen biedt Leye meer dan waarschijnlijk een uitweg aan De situatie van Mbaye Leye bij Zulte Waregem was onhoudbaar geworden. Na een successeizoen wilde de aanvaller zijn contract verlengd zien met twee jaar, maar dat zag de directie van Essevee niet zitten. Daarop gaf Leye een explosief interview en moest hij, in afwachting van een transfer, met de B-kern trainen.



Die overgang is nu nabij. Op clubniveau is Zulte Waregem, dat naar verluidt wel wat water bij de wijn doet om van zijn overbodige spits af te geraken, zo goed als rond met Eupen. Pas deze week kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. De speler zelf ziet een verhuis naar de Oostkantons zeker zitten. Verwacht wordt dat er snel een officialisering volgt.



In principe zal Leye snel inzetbaar zijn voor Eupen, dat nood heeft aan vers bloed na een nul op zes in de eerste twee matchen. De Senegalees mist weliswaar wedstrijdritme, maar is wel fit. Zelfs bij de B-kern bleef hij immers altijd professioneel trainen en ging hij ook vaak op zijn ééntje aan zijn conditie werken. © belga.

Liverpool zegt 'neen' tegen aanbiedingen Coutinho Philippe Coutinho wordt niet de vervanger van zijn landgenoot Neymar jr bij FC Barcelona. De Braziliaanse smaakmaker van Liverpool is niet te koop, zo laten de Reds weten op hun website. Coutinho (25) wordt al geruime tijd aan Barça gelinkt. De Spaanse topclub zou hem willen binnenhalen om voorin het vertrek van Neymar jr naar PSG op te vangen. Maar Liverpool wil de Braziliaan dus niet laten gaan.



"We wensen duidelijkheid te verschaffen over ons standpunt wat betreft een mogelijke transfer van Philippe Coutinho. Het definitieve oordeel van de club luidt dat er geen aanbiedingen voor Philippe worden overwogen. Hij blijft bij Liverpool wanneer de zomermercato sluit", klinkt het.



Coutinho speelt sinds 2013 voor Liverpool. In januari verlengde hij zijn contract met vijf jaar, zonder aankoopclausule. Vorig seizoen was hij goed voor veertien goals en negen assists in 36 matchen. © ap.

West Brom kiest voor stabiliteit en verlengt contract Tony Pulis De Welshman Tony Pulis heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij West Bromwich Albion. De 59-jarige coach ligt nu vast tot de zomer van 2019, zo bevestigt de Premier Leagueclub, waar Nacer Chadli aan de slag is, op zijn website. Pulis kwam in januari 2015 aan het roer bij de Hawthorns. Hij leidde de club dat seizoen naar de dertiende plaats. In de daaropvolgende seizoenen werd West Brom veertiende en tiende.



"Ik ben heel blij dat ik mijn contract kan verlengen", zegt Pulis. "Dit garandeert stabiliteit binnen de club en die is noodzakelijk om verder te kunnen groeien."



Morgen opent West Brom de competitie met een thuismatch tegen Bournemouth. © getty.

Nader Ghandri tekent voor drie seizoenen bij Antwerp Royal Antwerp FC heeft de selectie versterkt met middenvelder Nader Ghandri. Hij tekende bij de Great Old voor drie jaar (met een jaar optie), zo bevestigt de promovendus vrijdag op zijn website. Ghandri (22) is een Frans-Tunesische middenvelder die overkomt van het Tunesische Club Africain. Met die ploeg werd hij in 2015 kampioen en won hij in 2017 de beker. .@NaderGhandri komt het rood-witte middenveld versterken! #WelkomNader #COYR https://t.co/QpGyW0H1f1 pic.twitter.com/WvBVGv5zOD — Royal Antwerp FC (@official_rafc)

AA Gent wil diep in de buidel tasten voor Van Damme AA Gent wil ver gaan om Jelle Van Damme aan te trekken. De club wil de gewezen Rode Duivel zo snel mogelijk naar de Ghelamco Arena halen en heeft een lucratief contract voor 2 seizoenen voor hem klaar liggen.



Dat is naar Gentse normen hoogst uitzonderlijk voor een speler van 33 jaar. Van Damme zelf heeft nog geen keuze gemaakt tussen Gent en Antwerp, maar LA Galaxy toont intussen wel al meer bereidheid om Van Damme te laten vertrekken. (RN) © epa.

Braziliaanse versterking voor Standard? Standard toont volgens het Portugese 'A Bola' interesse in Carlinhos (23). De Braziliaan speelt momenteel voor Estoril, waar hij nog onder contract ligt tot 2020. Hij kan zowel op de nummer tien als op de flank uit de voeten. In het verleden speelde Carlinhos onder meer voor het Zwitserse Aarau.



Mocht hij effectief naar Standard komen, anticiperen de Rouches mogelijk op een vertrek van Belfodil. Het makelaarskantoor van Carlinhos woonde vorige week de wedstrijd tegen Genk bij en bezocht ook de Académie. Verder sloot Mmaee gisteren opnieuw aan bij de groep. (FDZ/SJH) © getty.