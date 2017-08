Herbeleef Transfer Talk van donderdag 10 augustus met Mbappé die Neymar naar PSG zou volgen

De voetbalredactie

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Bassey op proef bij STVV Anthony Bassey, de 23-jarige middenvelder van AS Eupen, trainde vandaag mee met STVV. Hij wil weg bij Eupen en rekent nu op een contract bij de Kanaries. (FKS)



Slaat PSG opnieuw toe? Marca weet het zeker: Kylian Mbappé heeft zijn keuze gemaakt en verhuist naar PSG. De Spaanse krant maakt gewag van een transfersom van 160 miljoen euro plus bonussen. Na de recordsom voor Neymar zouden de Parijzenaars dus opnieuw keihard willen toeslaan op de transfermarkt. Of het effectief tot een nieuwe miljoenentransfer komt, valt nog af te wachten. Niet zo lang geleden meldde diezelfde Spaanse sportkrant immers dat Mbappé een akkoord had met... Real Madrid. © photo news.

Ousmane Dembélé spoorloos bij Dortmund Ousmane Dembélé lijkt een vertrek bij Borussia Dortmund te willen forceren. De 20-jarige Franse international daagde niet op voor de training van zijn club. Dembélé wordt nadrukkelijk gelinkt aan FC Barcelona, waar hij Neymar jr zou kunnen opvolgen.



"Dembélé was vandaag niet op de training", bevestigde Peter Bosz, de Nederlandse coach van Dortmund, dat zaterdag in de Duitse beker het bescheiden Rielasingen-Arlen treft. "Eerlijk gezegd, we weten niet waar hij is. We hebben geprobeerd hem te bereiken en we hopen dat hem niets overkomen is", verklaarde Bosz.



Ousmane Dembélé ruilde vorig zomer Rennes voor Dortmund. De winger maakte heel wat indruk in zijn eerste seizoen in dienst van de geelzwarten, waarvoor hij in 49 matchen 10 keer scoorde en 21 assists uitdeelde. Barça zou in hem een potentiële vervanger zien voor de Braziliaan Neymar jr, die naar PSG verhuisde voor het recordbedrag van 222 miljoen euro. © epa.

Rami Gershon op weg naar Maccabi Tel Aviv AA Gent dreigt opnieuw een voetbalbelg te verliezen, nu Maccabi Tel Aviv zijn zinnen gezet heeft op Rami Gershon (28). Op clubniveau is er naar verluidt al een deal. Het is dus alleen nog aan Gershon om een persoonlijk akkoord te vinden met de Israëlische topclub en zijn medische testen goed te doorstaan. De 26-voudige international, die momenteel nog herstelt van een knieoperatie, heeft bij AA Gent nog een contract voor één jaar. Zijn mogelijk vertrek opent perspectieven voor de komst van Jelle Van Damme. AA Gent wil in dat dossier nog steeds de forcing voeren, maar de ontwikkelingen verlopen moeizaam. LA Galaxy wil vooralsnog niet meewerken aan een transfer en dan hebben we het nog niet over Antwerp, waar de gewezen Rode Duivel al langer een target is. (NP/VDVJ/RN/SJH) © photo news.