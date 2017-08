TT: Anderlecht wil 5 miljoen voor Mile Svilar - Gershon dicht bij Maccabi Tel Aviv

De voetbalredactie

10/08/17 - 07u26

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 is opnieuw begonnen, maar dat betekent niet dat de transferperiode erop zit. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Rami Gershon op weg naar Maccabi Tel Aviv AA Gent dreigt opnieuw een voetbalbelg te verliezen, nu Maccabi Tel Aviv zijn zinnen gezet heeft op Rami Gershon (28). Op clubniveau is er naar verluidt al een deal. Het is dus alleen nog aan Gershon om een persoonlijk akkoord te vinden met de Israëlische topclub en zijn medische testen goed te doorstaan. De 26-voudige international, die momenteel nog herstelt van een knieoperatie, heeft bij AA Gent nog een contract voor één jaar. Zijn mogelijk vertrek opent perspectieven voor de komst van Jelle Van Damme. AA Gent wil in dat dossier nog steeds de forcing voeren, maar de ontwikkelingen verlopen moeizaam. LA Galaxy wil vooralsnog niet meewerken aan een transfer en dan hebben we het nog niet over Antwerp, waar de gewezen Rode Duivel al langer een target is. (NP/VDVJ/RN/SJH) Lees ook Herbeleef Transfer Talk van woensdag 9 augustus, met Strandberg die terugkeert naar Zweden



