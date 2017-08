TT: waarom Twitter denkt dat dit toptalent Neymar opvolgt bij Barcelona - Mourinho geeft Bale op - Ogunjimi op proef bij MVV

Door: redactie

Vertrekt Dembélé naar FC Barcelona? Wordt Ousmane Dembélé (20) de vervanger van Neymar bij FC Barcelona? Het gerucht gaat al langer dat de Catalanen het supertalent willen losweken bij Borussia Dortmund voor een bedrag van rond de 100 miljoen euro. In de jacht naar informatie over een mogelijke transfer hebben twitteraars ontdekt dat Dembélé zijn bio op Instagram en Twitter inmiddels heeft aangepast en alle verwijzingen naar Borussia Dortmund heeft verwijderd. Zeg het maar...



Barça target Ousmane Dembele changed his bio on Instagram. [@FCBW_A7] pic.twitter.com/UOLZLMNrmD — BarçaSpiral (@BarcaSpiral) Tue Aug 08 00:00:00 MEST 2017

Mourinho geeft Bale op Een potentiële transfer van Gareth Bale naar Manchester United is volgens José Mourinho verder weg dan ooit. "Dat is game over. Ik denk dat iedereen weet dat hij zal blijven", zo liet de Portugese coach van Manchehster United gisteren optekenen na de verloren Europese Supercup. In de aanloop daar naartoe had hij nog gesteld dat, mocht Bale niet aan de wedstrijd starten, hij dan meer dan welkom was op Old Trafford, maar de Welshman begon in de basis bij Real. © afp.

Anderlecht biedt Kara beter contract © belga. Anderlecht legt zich niet neer bij een vertrek van Kara Mbodj (27). De landskampioen biedt de verdediger een contractverbetering en -verlenging, in de hoop hem te houden. De interesse van het Spaanse Sevilla voor Kara Mbodj is het meest concreet. Daarnaast volgen ook kapitaalkrachtige Duitse en Engelse eersteklassers zijn transferdossier op de voet, maar tot vandaag ontving Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck nog geen enkel officieel bod. En toch: liever neemt paars-wit geen risico's - het wil Kara niét kwijt -, dus zet het nu een charmeoffensief in.



Concreet betekent dit dat Kara een contractvoorstel mag verwachten. Paars-wit wil de Senegalees, die nu tot en met 2019 vastligt, een nieuwe overeenkomst voor drie of vier seizoenen voorschotelen. Als Kara zijn handtekening zet, verzekert de verdediger - sowieso al een grootverdiener in de vestiaire - zich van een forse loonsverhoging én Champions Leaguevoetbal. (MJR) © photo news.

LA praat toch met alternatief voor Van Damme © epa. LA Galaxy weigert vooralsnog pertinent om Jelle Van Damme (33) zijn transfer naar België te gunnen. De Amerikaanse club wil haar kapitein niet zomaar laten gaan. Alleen heeft Van Damme echt zijn zinnen gezet op een terugkeer en dus houdt LA alsnog rekening met een vertrek. Daarom polste het toch al een alternatief. De Fransman Mickael Ciani (33 en ex-Charleroi) kan de rol van Van Damme overnemen. Hij kreeg geen nieuw contract bij Lorient en zit dus zonder club. LA kan hem transfervrij oppikken en hoeft geen rekening te houden met de transferdeadline die vannacht verstrijkt. Dat zou dan ook kunnen betekenen dat de hele zaak wat wordt opgeschoven.



Bij AA Gent hebben ze de hoop op Jelle Van Damme in elk geval nog niet opgegeven. Hij is momenteel de enige piste die de Buffalo's bewandelen en Gent lijkt bereid de forcing te voeren. Alleen heeft Antwerp met Luciano D'Onofrio nog een stevige troefkaart achter de hand. De Great Old zou nog over de beste papieren beschikken. (SJH/NP/SK) Mickael Ciani. © photo news.

West Brom wil Chadli niet kwijt © getty. Voorlopig is er (nog) geen sprake van een transfer naar Swansea. Nacer Chadli ontbrak in de laatste oefenmatch van West Brom tegen Deportivo door een lichte blessure. Hij reisde niet mee naar Spanje. Voor de start van de Premier League, zaterdag tegen Bournemouth, wordt hij wel terug verwacht. Chadli maakte zich aan het begin van de voorbereiding niet populair, toen hij de confrontatie aanging met trainer Pulis over diens prehistorisch bootcamp. Uiteindelijk bereikten beiden een compromis: hij mocht met toestemming de stage in Oostenrijk overslaan. Nadien trainde de Rode Duivel (28) wel weer mee. In de meeste oefenmatchen stond hij in de basis. West Brom liet Swansea ondertussen weten niet mee te willen werken aan een eventuele overgang. De Welshe club ziet Chadli als potentiële vervanger voor Gylfi Sigurdsson, op weg naar Everton. West Brom schat dat zijn recordaanwinst van vorige zomer in de huidige markt een kleine 30 miljoen euro waard is. (KTH) © getty.