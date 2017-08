TT: Jonathan Benteke op proef bij Belgische eersteklasser

De voetbalredactie

8/08/17 - 06u47

© photo news.

Benteke op proef bij Waasland-Beveren

Vanaf vandaag test Waasland- Beveren Jonathan Benteke (22). De 22-jarige broer van Christian was de voorbije dagen op proef bij het Nederlandse MVV, waar hij drie keer scoorde in twee wedstrijden. De financiële mogelijkheden van de Nederlandse tweedeklasser zijn echter heel beperkt, mede waardoor Benteke vanaf vandaag een week zal meetrainen op de Freethiel. Benteke - een spits - is een vrije speler, nadat z'n contract bij Crystal Palace afliep. De voorbije jaren kwam hij uit voor Zulte Waregem (22 matchen, 2 goals). (MVS)