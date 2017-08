Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 9 augustus met Cercle dat nukkige Lierse-spits wist te halen

De voetbalredactie

8/08/17 - 19u48

© belga.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

De Belder rond met Cercle Dylan De Belder (25) stapt per direct over van Lierse naar reeksgenoot Cercle Brugge. Volgens onze bronnen bereikte de topschutter van vorig seizoen uit eerste klasse B zopas een akkoord met Cercle. Op clubniveau was er eerder al een overeenkomst. Lierse zou naar verluidt maar liefst 750.000 euro incasseren voor De Belder. Deze laatste dringt al enkele weken aan op een transfer en weigerde daarom nog te spelen voor de Pallieters. De Belder wou eigenlijk in 1A aan de slag gaan, maar bij gebrek aan concrete interesse koos hij nu dus voor de ambitieuze 1B ploeg Cercle. De Belder tekende voor drie seizoenen in Brugge. TRANSFERNIEUWS: Dylan De Belder komt over van @lierse https://t.co/rRZ0tnYQVh#levecercle #ollemolletope pic.twitter.com/1GVrBggziu — Cercle Brugge (@cercleofficial)

Anderlecht laat aanvaller gaan Nathan Kabasele verlaat landskampioen RSC Anderlecht om in de Turkse tweede klasse bij Gaziantepspor aan de slag te gaan, zo maakte paars-wit vandaag bekend.



De 23-jarige Belgische aanvaller van Congolese origine is een jeugdproduct van de Brusselse club, maar had er geen toekomst meer, ondanks een contract tot medio 2018. In totaal kwam Kabasele dertig keer in actie voor de Belgische recordkampioen en daarin wist hij zes keer te scoren. De voorbije seizoenen werd hij uitgeleend aan Westerlo, Torino, De Graafschap (tweemaal) en Moeskroen. Veel succes in je verdere carrière en bedankt voor alles, @NKabasele ! ¿¿¿ Meer info op https://t.co/ZxLYRsgLpl #RSCA #sportingboy pic.twitter.com/6s7exrYQQU — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) © belga.

STVV huurt Griekse verdediger Eersteklasser Sint-Truiden huurt de Griekse verdediger Dimitris Goutas tot het einde van het seizoen van de Griekse topclub Olympiakos, zo maakte STVV vandaag bekend.



Voor de 23-jarige voormalige jeugdinternational is het een terugkeer naar de Jupiler Pro League, vorig seizoen was hij op uitleenbasis al aan de slag bij KV Kortrijk. Voor de Kerels kwam hij toen 29 keer in actie. Olympiakos nam Goutas in de zomer van 2015 over van Xhanti, in januari 2016 werd hij alweer aan Xhanti uitgeleend.



Bij STVV beleven ze momenteel woelige tijden na het verrassende ontslag van coach Tintin Marquez en de geruchten omtrent de eventuele overname van de club door het Japanse onlinebedrijf DMM. © belga.

Watford trekt de geldbuidel open Premier League-club Watford heeft vandaag de transfer van de Braziliaan Richarlison afgerond. De 20-jarige spits komt over van Fluminense en tekende op Vicarage Road een contract voor vijf seizoenen. Met de transfer zou volgens Britse media 12 tot 15 miljoen euro gemoeid zijn.



Richarlison vervoegde Fluminense in januari 2016 en kwam sindsdien tot 40 optredens en 12 goals voor de voormalige club van onder meer Romario, Ronaldinho en Marcelo. Voordien was de Braziliaan aan de slag bij Real Noroeste en América Mineiro.



De Braziliaanse jeugdinternational is voor het team van Christian Kabasele de achtste inkomende transfer. Eerder kwamen onder meer middenvelder Tom Cleverley (Everton), Nathaniel Chalobah (Chelsea) en Will Highes (Derby County) de Hornets vervoegen. ¿¿ | Delighted to confirm that Richarlison has signed for #watfordfc on a five-year deal.



Info ¿ https://t.co/eblEyP5How pic.twitter.com/sUnAr8ovxf — Watford FC (@WatfordFC)

Zenit plukt Matias Kranevitter weg bij Atlético Madrid Another one...



Welcome, Matias Kranevitter ¿¿¿¿ pic.twitter.com/wIyunL3QJu — FC Zenit in English (@fczenit_en) Tue Aug 08 00:00:00 MEST 2017 De Argentijnse middenvelder Matias Kranevitter vervolgt zijn carrière bij Zenit Sint-Petersburg. Dat maakte de Russische club vandaag bekend. Kranevitter komt over van Atlético Madrid in en tekende in Rusland een contract voor vier seizoenen. Aan uitgaande zijde bevestigde de ex-club van Axel Witsel en Nicolas Lombaerts de uitleenbeurt van de Braziliaan Hernani aan Saint-Etienne. De 24-jarige Kranevitter is een jeugdproduct van de Argentijnse topclub River Plate, waarmee hij een landstitel (2014) en Copa Libertadores (2015) won. Na het afwerken van het WK voor clubteams in december 2015, vervoegde de middenvelder het Atlético Madrid van Rode Duivel Yannick Carrasco. Een succes werd dat niet. Kranevitter kwam maar tot elf optredens in zijn eerste jaargang en werd vorig seizoen uitgeleend aan Sevilla.



Door de komst van Kranevitter werd de 23-jarige Braziliaan Hernani (ook een defensieve middenvelder) overbodig in Sint-Petersburg. Hernani kwam de blauwhemden vorige winter vervoegen, maar kwam slechts tot elf officiële wedstrijden. Hij mag het komende seizoen ervaring opdoen in de Ligue 1 bij Saint-Etienne. #TransferNews Hernani will move to France on loan this season with St.Etienne, best of luck from all here in St.Petersburg pic.twitter.com/yZEr6iOj5d — FC Zenit in English (@fczenit_en) Tue Aug 08 00:00:00 MEST 2017

Transfervrije Yannick Loemba tekent bij Turkse tweedeklasser Yannick Loemba heeft bij de Turkse tweedeklasser Adana Demirspor een contract voor twee seizoenen getekend. Loemba komt transfervrij over van KV Oostende, dat hem vorig seizoen uitleende aan 1B-club OH Leuven. De 27-jarige Loemba werd in Congo geboren, maar belandde al op jonge leeftijd in België. Na avonturen in tweede klasse bij White Star (2011-2014) en Bergen (2014-2015), haalde Oostende hem in de zomer van 2015 naar de kust. De flankaanvaller kon in de Versluys Arena niet doorbreken en werd vorig seizoen uitgeleend aan OH Leuven. Daar kwam hij de afgelopen jaargang tot 27 wedstrijden (en drie goals). © belga. © afp.

Oostende laat Ovono vertrekken naar Franse tweedeklasser KV Oostende heeft vandaag het vertrek van doelman Didier Ovono bekendgemaakt. De excentrieke Gabonees tekende een contract van één seizoen bij de Franse tweedeklasser Paris FC. De 34-jarige Ovono was aan de kust overbodig, met ook nog doelmannen Silvio Proto en William Dutoit in de selectie. Oostende liet weten "hem te willen bedanken voor zijn bijdrage aan het KVO-succes de voorbije vier seizoenen". Ovono kwam tot 95 wedstrijden voor KVO. © afp.

Djourou trekt naar Turkije, Senderos naar MLS Johan Djourou. © epa. De Zwitserse verdedigers Johan Djourou en Philippe Senderos komen dit seizoen uit in een nieuwe competitie. Djourou ruilt het Duitse Hamburg voor het Turkse Antalyaspor, Senderos verlaat de Rangers en trekt naar de VS waar hij zal uitkomen voor Houston Dynamo.



De 30-jarige Djourou tekende een contract van twee seizoenen (met optie op nog één seizoen) bij de nummer vijf uit de Turkse Süper Lig van vorig seizoen. Hij komt er met doelman Ruud Boffin en middenvelder Danilo twee Belgen tegen als ploeggenoten. Djourou is een jeugdproduct van Arsenal, maar kon bij de Gunners nooit helemaal doorbreken. Nadien volgden passages bij Birmingham City, Hannover en Hamburg. Bij die laatste club was de 65-voudig international de voorbije vier seizoenen een vaste pion in de defensie.



Zijn 32-jarige landgenoot Senderos komt komend seizoen uit voor Houston Dynamo in de MLS. Net als Djourou speelde ook Senderos lange tijd bij Arsenal. Nadien was hij actief bij AC Milan, Everton, Fulham, Valencia, Aston Villa, Grasshoppers en Rangers. Houston Dynamo maakte de contractduur van de 57-voudig international niet bekend. NEWS: Dynamo sign Swiss defender Philippe Senderos: https://t.co/ed7a6EDnrZ



Welcome to Houston, @Philsend4! #ForeverOrange pic.twitter.com/Ibh1ldZPre — Houston Dynamo (@HoustonDynamo)

Stoke City haalt transfervrije Choupo-Moting Het Engelse Stoke City heeft de transfer van spits Eric Maxim Choupo-Moting aangekondigd. De Kameroener komt transfervrij over van Schalke 04 en tekende in het bet365 Stadium een contract van drie seizoenen.



De 28-jarige Choupo-Moting groeide op in Duitsland en versleet daar achtereenvolgens clubs als Hamburg, Nürnberg en Mainz. De voorbije drie seizoenen verdedigde hij de kleuren van Schalke 04. Daar kwam hij in 106 officiële duels tot 22 goals. De aanvaller kwam ook al 43 keer uit voor de Ontembare Leeuwen van Kameroen. ¿¿ Maxim Choupo-Moting signs a three year deal with #SCFC, joining on a free transfer.



¿¿ https://t.co/NV0XYTjTyt pic.twitter.com/2LgmRsLPg4 — Stoke City FC (@stokecity)

Mourinho maakt Bale openlijk het hof Het is Manchester United menens komend seizoen. Met onder meer Romelu Lukaku, Nemanja Matic en Vicor Lindelöf versterkten de 'Mancunians' de rangen alvast. Komt daar deze mercato nog een vette vis bij? Als het van José Mourinho afhangt wel. De Portugees maakte in de vooravond van de Europese Supercup tegen Real Madrid namelijk Gareth Bale openlijk het hof. "Als Gareth Bale vrij komt bij Real Madrid, zeg ik alvast geen nee", klink het. In de Britse pers werd de Welshman al eerder in verband gebracht met een overstap naar Manchester. © ap.

Siani twijfelt over toekomst Met een contractverlenging tot 2021 enerzijds en een avontuur in het buitenland anderzijds overweegt KVO-aanvoerder Sébastien Siani (30) zijn mogelijkheden. De Kameroener denkt na over het voorstel van de kustploeg, dat nu ook een concreet bod ontving voor de middenvelder. Alleen is dit bod vooralsnog ontoereikend en is er verre van een akkoord op clubniveau. Siani won in januari de Africa Cup, toch staan de Europese clubs niet te dringen voor de middenvelder. Wel moet Oostende rekening houden met een vertrek naar Azië of het Midden-Oosten en dan haalt KVO wellicht nog een vervanger in huis. Naast de aanwezigheid van Jonckheere en Vandendriessche is Jali dan wel terug na een rampseizoen vol blessures en invalbeurten, toch zou Siani bij een vertrek een leemte achter zich laten. (TTV) © belga.

Antwerp haalt Tunesische middenvelder De Tunesische middenvelder Nader Ghandri (22) tekende gisteren een contract bij Antwerp. Hij komt over van Club Africain. Hij traint mogelijk vandaag al mee. Ghandri veroverde met Club Africain in 2015 de landstitel en in 2017 de Tunesische beker. Champions De La Coupe De Tunisie 2017 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/E6rtDEC7Bs — Nader Ghandri (@NaderGhandri) Sun Jun 18 00:00:00 MEST 2017