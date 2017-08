Nederlandse massa huldigt de Oranje-leeuwinnen voor EK-overwinning

DM

7/08/17 - 23u12

© anp.

Onze Noorderburen hebben hun nationale voetbaldames ontvangen zoals alleen zij dat kunnen. Een ware mensenzee van zo'n 12.500 Oranje-gekke voetbalfans verwelkomden hun helden in Utrecht. De speelster genoten van een boottocht en werden even later op het podium gehuldigd voor hun EK-overwinning in eigen land.