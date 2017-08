TT: Eindelijk beweging op uitgaand vlak bij Club? Blauw-zwart lijkt alvast klaar om ook zelf toe te slaan

De voetbalredactie

7/08/17 - 06u15

Martin Benitez. © rv.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Denswil en Izquierdo niet in selectie: transferblessures? Opvallend: geen José Izquierdo in de wedstrijdkern bij Club Brugge gisterenavond tegen Eupen. Is de vleugelspits op weg naar het buitenland of effectief lichtgeblesseerd, zoals blauw-zwart dit weekend communiceerde? Op dit moment is er in ieder geval niets concreet wat betreft zijn vertrek. Nog afwezig bij Club gisteren was Stefano Denswil. De verdediger is wel out, al zou hij deze week nog moeten kunnen hervatten. Wellicht komt de match tegen Zulte Waregem van vrijdag niet in het gedrang. Geblesseerd of niet, Ivan Leko had alvast zijn bedenkingen bij zijn twee afwezigen: "We zullen zien wat er gebeurt met die blessures. Het is al het verhaal van de ganse zomer. Transferblessures? Ik heb niet gezegd", grijnsde de coach. (TTV/WDK) Engels en Denswil in Istanboel. © photo news.