Herbeleef Transfer Talk van maandag 7 augustus met Gillet die naar Olympiakos trekt en Club dat Pina uitleent

7/08/17 - 23u49

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Genk stalt Susic een jaar in Israël Racing Genk leent zijn Bosnische international Tino-Sven Susic tot het einde van het seizoen uit aan het Israëlische Maccabi Tel Aviv, dat ook een aankoopoptie bedong. Dat maakte de Limburgse eersteklasser vandaag bekend. De 25-jarige Susic speelde slechts één seizoen voor Genk, dat de middenvelder van het Kroatische Hadjuk Split overnam. Hij kwam in vier wedstrijden in actie, maar kon nooit een basisstek afdwingen.



De in België opgegroeide Sucic genoot zijn opleiding bij Wezet, Genk en Standard. Hij was Belgisch jeugdinternational, maar koos uiteindelijk voor het nationale elftal van Bosnië-Herzegovina. © belga.

Guillaume Gillet wordt de volgende oude bekende by Olympiakos Olympiakos heeft opnieuw uitgehaald op de transfermarkt. De Griekse kampioen haalde Rode Duivel Guillaume Gillet weg bij Nantes. De middenvelder werd vandaag officieel voorgesteld op de website van de club.



Gillet verdedigde in het verleden de kleuren van AA Gent en Anderlecht en liet zich ook lange tijd gelden als Rode Duivel. Als rechtervleugelverdediger scoorde hij tegen Kroatië een belangrijk doelpunt in de kwalificatiecampagne voor het WK in 2014.



Met Gillet komt opnieuw een oude bekende uit het Belgisch voetbal de rangen versterken in Athene. Eerder haalde de Griekse club onder meer coach Besnik Hasi en middenvelder Vadis Odjidja. Félicitations @olympiacos_org @GGillet27 pour le transfert de Guillaume pic.twitter.com/SDX1u6UTgB — Mogi Bayat (@BayatMogi) Mon Aug 07 00:00:00 MEST 2017

Brighton plukt Davy Pröpper weg bij PSV voor recordsom De Nederlandse international Davy Pröpper verlaat PSV Eindhoven voor Brighton & Hove Albion. De 25-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een vierjarig contract bij de nieuwkomer in de Premier League. Brighton & Hove Albion meldt dat Pröpper de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis is. Naar verluidt ontvangt PSV zo'n 13 miljoen euro voor de speler die twee jaar geleden overkwam van Vitesse.



"De Premier League is de grootste competitie van de wereld. Dat is een mooie uitdaging. Ik denk dat ik daar klaar voor ben", verklaarde Pröpper op de website van zijn nieuwe club. © anp.

Sneijder en Nice zijn eruit, Nederlander wordt straks voorgesteld © rv. Eerder kon u hier al lezen dat Wesley Sneijder op weg was naar het Franse Nice en vandaag is die transfer door de club bevestigd. De ploeg aan de Franse Cöte d'Azur stelt de Nederlandse recordinternational straks na een eerste training voor.



De 33-jarige Nederlander is nu al de derde winnaar van de Champions League binnen de Nice-rangen. Ook Mario Balotelli en Dante (ex-Standard) wonnen de Beker met de Grote Oren al eens in hun carrière.



Sneijder is na passages bij Ajax, Real Madrid, Inter en Galatasaray toe aan de vijfde uitdaging uit zijn voetballoopbaan. Bonjour @sneijder101010 ¿¿¿ pic.twitter.com/kLNtMh3xgt — OGC Nice (@ogcnice) Mon Aug 07 00:00:00 MEST 2017

Inter leent Jonathan Biabiany uit aan Sparta Praag Inter Milaan leent de Franse winger Jonathan Biabiany tot het einde van het seizoen uit aan het Tsjechische Sparta Praag, zo maakte de club maandag bekend.



Daarnaast wist Sparta ook een aankoopoptie af te dwingen. Als de Tsjechische club komend seizoen de kwalificatie voor de Champions League weet af te dwingen, wordt er vier miljoen euro op de Milanese bankrekening gestort. © photo news.

AA Gent richt pijlen op Jelle Van Damme In zijn zoektocht naar verdedigende versterking is AA Gent bij Jelle Van Damme beland. De 33-jarige Van Damme moet de leider met grinta worden in de achterhoede van de Buffalo's. De Oost-Vlaming verdient momenteel de kost bij LA Galaxy in de Major League Soccer, maar hij gaf al aan dat een vertrek daar een optie is. (NP/RN/SJH) @KAAGent richt vizier op Jelle Van Damme. Hij moet de leider met grinta worden. Ook @official_rafc wil hem. [@stijnjorisfh & @R_Nuyens] pic.twitter.com/nHHhNNVmTU — Niels Poissonnier (@niels_27) 7 augustus 2017

Benitez weer in beeld, bod Sampdoria op Engels? Eén van de namen die circuleert als mogelijke vervanger van de vertrekkende José Izquierdo is Martin Benitez, een 23-jarige Argentijnse vleugelaanvaller van het Argentijnse Independiente. Benitez werd vorige winter nog aangeboden op de laatste dag van de transferperiode, maar toen had Club in extremis nog Dorin Rotariu aangeworven. In Argentinië maken ze gewag van concrete onderhandelingen en een transfersom van 3,5 miljoen, maar daar is op dit moment niets van aan. Aan uitgaande zijde heeft na Levante nu ook het Spaanse Alavés zijn oog laten vallen op Tomas Pina. Die wil absoluut weg, mag vertrekken en onderhoudt daarom al een tijdje op zijn eentje zijn conditie in Spanje. Daarnaast klinkt het in Italië dat Sampdoria een eerste bod van zo'n acht miljoen op Björn Engels heeft uitgebracht. Afwachten of Club dat bedrag toereikend vindt en of Engels überhaupt in Italië aan de slag wil. (WDK/TTV) Llegara una oferta del futbol europeo por Martin Benitez, la misma rondara los 3-4M de dolares. ¡Dios es fiel! #Independiente pic.twitter.com/odRkhBkMRy — Rey de reyes (@ReyDeReyes7L) 3 augustus 2017

Denswil en Izquierdo niet in selectie: transferblessures? Opvallend: geen José Izquierdo in de wedstrijdkern bij Club Brugge gisterenavond tegen Eupen. Is de vleugelspits op weg naar het buitenland of effectief lichtgeblesseerd, zoals blauw-zwart dit weekend communiceerde? Op dit moment is er in ieder geval niets concreet wat betreft zijn vertrek. Nog afwezig bij Club gisteren was Stefano Denswil. De verdediger is wel out, al zou hij deze week nog moeten kunnen hervatten. Wellicht komt de match tegen Zulte Waregem van vrijdag niet in het gedrang. Geblesseerd of niet, Ivan Leko had alvast zijn bedenkingen bij zijn twee afwezigen: "We zullen zien wat er gebeurt met die blessures. Het is al het verhaal van de ganse zomer. Transferblessures? Ik heb niet gezegd", grijnsde de coach. (TTV/WDK) Engels en Denswil in Istanboel. © photo news.