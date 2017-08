Oranjegekte! Nederland pakt Europese titel bij vrouwen na propagandamatch

Manu Henry

EK vrouwenvoetbal Feest in Enschede en zeg maar in heel Nederland. Het vrouwenelftal van Oranje bezorgde onze noorderburen vandaag een delirium in de EK-finale tegen Denemarken. Na een propagandamatch - vooral in het eerste bedrijf was het genieten geblazen met vier goals - stond er 4-2 in het voordeel van Oranje op het bord. Een oververdiende Europese titel.

Veel sfeer voor aanvang in en rond De Grolsch Veste, de thuisbasis van FC Twente. Op het veld verging het de Nederlandse vrouwen een pak minder in de openingsfase. Nadia Nadim, één van de grote namen bij Denemarken, scoorde vanop de stip al na zes minuten de 0-1. Van een ontnuchterende start gesproken. Maar de reactie van Oranje kon tellen. Nog voor minuut 10 verstreken was, rondde Vivianne Miedema een counter uit het boekje feilloos af: 1-1. De oranjegekte barstte helemaal los in de tribunes. En iets voor het halfuur waren de rollen plots helemaal omgedraaid. Lieke Martens pakte uit met een droge knal en liet het Nederlandse publiek een tweede keer opveren. Nederland dus op een 2-1 voorsprong, maar nauwelijks vijf tellen later verdween die bonus als sneeuw voor de zon. Minuut 33 noteerden we toen Pernille Harder na een héérlijke tegenaanval Denemarken opnieuw langszij bracht: 2-2. Dat was ook de ruststand na een eerste periode die voorbijvloog door het spektakel.

