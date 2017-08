Witsel komt met een brilscore tegen Shanghai weinig vooruit in Chinese titelstrijd

DM

Tianjin Quanjian heeft in de kraker van de twintigste speeldag van de Chinese Super League 0-0 gelijkgespeeld op het veld van Shanghai SIPG. Axel Witsel speelde bij de bezoekers de hele partij.

Tianjin (36 punten) blijft in de stand derde, op vijf punten van Shanghai SIPG dat tweede is. Guangzhou Evergrande voert de ranglijst nog altijd aan met 44 punten.



Op de volgende speeldag ontvangt Tianjin Quanjian in eigen huis Beijing Guoan, de nummer zes uit de stand.